Новий транш від МВФ підтвердив статус України як надійної та відповідальної сторони

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила позитивне рішення про завершення першого перегляду програми Stand-by. Україна отримає новий транш — майже 700 мільйонів доларів США.

Це рішення прокоментував Президент України Володимир Зеленський. У Twitter він написав: «Вдячний раді директорів МВФ. Ці кошти спрямуємо на підтримку фінансової системи нашої держави й боротьбу з наслідками COVID-19».

МВФ схвалив продовження програми Stand-by для України до кінця червня 2022 року. Змінено розклад виплат за програмою. А ще МВФ погодив прохання України щодо того, аби під час оцінювання за відповідними критеріями до уваги не брали результат грудня 2020 року щодо граничного обсягу гарантованого державою боргу. Рішення зумовлено тим, що уряд вже застосував необхідні коригувальні дії.

Продовження виконання програми Stand-by дасть змогу Україні отримати наступні транші від МВФ. Загалом спільну 18-місячну програму Stand-by між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів США було затверджено 9 червня 2020 року. Її спрямовано на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні. 12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у межах нової програми співпраці обсягом 2,1 мільярда доларів. 18 жовтня цього року МВФ та Україна досягли на робочому рівні рішення про завершення першого перегляду програми співпраці з МВФ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль рішення МВФ про надання Україні траншу майже 700 мільйонів доларів назвав позитивною оцінкою міжнародних партнерів, яка демонструє успішний рух нашої країни в реалізації реформ.

«Заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі ми підтвердили статус нашої держави як надійного й відповідального партнера», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну очільника уряду.

Слова вдячності на адресу МВФ прозвучали й від міністра фінансів Сергія Марченка. Він зауважив, що МВФ довгий час виступає надійним партнером України. А рішення про надання траншу стало результатом проведених Україною структурних реформ і свідченням того, що наша держава рухається правильним шляхом.

«Ми доклали значних зусиль для досягнення такого результату. Наявність програми МВФ позитивно впливає на міжнародний імідж нашої країни, а також відкриває можливості для одержання фінансової підтримки від міжнародних партнерів», — наголосив міністр.

Серед кроків, які Україна здійснила для отримання траншу МВФ, фахівці називають усунення загрози для антикорупційної інфраструктури, що виникли внаслідок рішень Конституційного Суду.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що черговий транш від МВФ — факт визнання активної боротьби України з поточними проблемами.

«Більше того, гроші МВФ одні з найдешевших у світі. Це потужний сигнал інвесторам у державні цінні папери, що дає змогу нам здешевити державний борг», — зазначив Данило Гетманцев.

Україна за підтримки МВФ працює над тим, щоб повернути фіскальну політику до умов, що відповідають середньостроковій стабільності боргу, одночасно захищаючи соціально вразливі верстви населення, посилюючи адміністрування доходів і зменшуючи фіскальні ризики. Влада продовжує роботу над збереженням незалежності центрального банку, проводить монетарну політику, спрямовану на досягнення інфляційної мети 5% та політику раціонального управління банківськими установами з метою відновлення надійного банківського кредитування приватного сектору. Серед інших пріоритетів — боротьба з корупцією, просування у впровадженні судової реформи, поліпшення бізнес-сере-довища, залучення інвестицій та підвищення потенціалу економіки.