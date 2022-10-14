Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. Цю поправку до тексту резолюції «Подальша ескалація агресії російської федерації проти України» було ухвалено під час дебатів асамблеї в четвер, 13 жовтня, у Страсбурзі.

У тексті резолюції є заклик до національних урядів країн-членів Ради Європи надати Україні системи протиповітряної оборони, а також вказано на те, що росія незаконно перебуває в Раді Безпеки ООН, оскільки «привласнила місце колишнього срср без формальних юридичних процедур». За резолюцію проголосувало 97 депутатів, двоє утрималися.

Цей документ, певно, став одним з найрезонансніших і найжорсткіших за всю історію існування Ради Європи, оскільки асамблея відмовилася в ньому від звичних для неї обтічних формулювань і закликала держави-члени РЄ до рішучих конкретних дій. Як наголосив автор резолюції литовський депутат від Європейської народної партії Еммануеліс Зінгеріс, саме така резолюція — гідна реакція ПАРЄ на звірства і жорстокість російської армії в Україні.

російський режим своїми діями поза межами країни та всередині самої росії має на меті створити атмосферу терору серед населення, щоб досягти власних політичних цілей, ідеться в резолюції. ПАРЄ засуджує ескалацію, на яку пішла рф: масований ракетний обстріл України, проведення «референдумів» та анексію частин чотирьох українських територій, погрози кремля завдати ядерного удару. Асамблея ще раз підтверджує свою тверду підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.

ПАРЄ закликає держави-члени створити «комплексну систему відповідальності за серйозні порушення міжнародного права», яка дасть змогу покарати за скоєнні воєнні злочини в Україні всіх причетних представників російської влади.

Загалом у резолюції 17 пунктів, які стосуються рф, із закликами припинити війну, атаки, шантаж, погрози, переслідування і повернутися у межі права, співпрацюючи з відповідними міжнародними органами.

В асамблеї дійшли висновку, що кремль використовує працівників міжнародних організацій «російської національності, щоб підтримувати агресію рф проти України, поширювати неправдиву інформацію та російські наративи про це». Тож з огляду на «серйозність ситуації у світі» резолюція ПАРЄ закликає міжнародні організації «розглянути відповідні заходи», які не дадуть російському режиму «впливати на політичні рішення» міжнародних організацій через представників росії у складі цих організацій.

Перед дебатами щодо резолюції до депутатів асамблеї через відеозв’язок звернувся Президент Володимир Зеленський. Він закликав членів ПАРЄ робити все можливе, щоб росія опинилася в міжнародній ізоляції, і ще більше скоротити можливості рф фінансувати війну. За його словами, кремль має «побачити нуль на своїх рахунках за нафту і газ, щоб замислитися про мир. Дипломатія — потужний інструмент, але тільки тоді, коли мовчить зброя. З росією сьогодні не може бути дипломатії, бо немає поваги до лідерів, які вбивають, захоплюють і не поважають міжнародного права», — заявив Президент України, зауваживши, що деякі країни продовжують спілкування з москвою, «ніби нічого не відбувається».

Володимир Зеленський вважає, що ізоляція росії допоможе простим росіянам зрозуміти, «що ця війна відбувається в Україні через те керівництво, яке вони обрали. росія хоче говорити тільки мовою терору. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях. Політично, юридично і на полі бою в Україні, і підтримкою наших оборонних можливостей».

Президент України закликав притягнути рф як державу-агресора і «кожного з російських убивць» до відповідальності за всі злочини цієї війни.