Це не зовсім змагання, і головне в них не перемога, а участь і командна гра. Цей турнір розпочався у березні і проходив у п’яти прифронтових східних областях — Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській і Харківській. Він уже об’єднав понад 5 тисяч дітей з 302 шкіл, включаючи переміщених та тих, які постраждали від конфлікту на сході України. А минулої неділі на столичному стадіоні ім. Баннікова четвірка переможців регіональних змагань визначила найкращого. Та набагато важливіше, що побувавши у столиці, хлопчики й дівчатка повезуть додому незабутні враження і сподівання на краще завтра, що неодмінно прийде з українською перемогою.
Щоб підбадьорити юних учасників фіналу Кубку ЮНІСЕФ, дорослі — представники Дитячого фонду ООН, учасники популярного гурту ТНМК, журналісти, футболістки національної жіночої збірної та керівники Федерації футболу зіграли товариський матч на полі стадіону ім. Баннікова. ФФУ представляли її президент Андрій Павелко, перший віце-президент Вадим Костюченко та технічний директор Олег Протасов, які грали пліч-о-пліч з футболістками національної жіночої збірної Яною Калініною, Юлією Шевчук та Іриною Саніною. Професіонали, любителі та відверті новачки — це було неважливо, адже на полі панувала весела атмосфера, хоча й не позбавлена спортивної боротьби — поєдинок закінчився з рахунком 8:5 на користь першої команди.
Як зазначив на відкритті головного турніру президент ФФУ Андрій Павелко, команда ЮНІСЕФ працює в Україні вже 20 років, і з кожним разом список добрих справ цієї організації, яка допомагає соціально незахищеним дітям, тільки зростає. Федерація футболу України бере в цьому процесі найактивнішу участь. І спільне проведення великомасштабного футбольного Кубка ЮНІСЕФ є яскравим тому підтвердженням. «Складно уявити, що відчувають наші маленькі співвітчизники, яким довелося разом з батьками залишити свої домівки, друзів і рятуватися від війни в інших регіонах. Але ми зобов’язані зробити все можливе, щоб в нових колективах і школах діти-переселенці відчували нашу опіку. Тільки так ми вбережемо їх від негативу вулиць, і допоможемо зробити правильний вибір свого майбутнього», — зазначив президент ФФУ.
У свою чергу голова представництва ЮНІСЕФ Джованна Барберіс розповіла, що «головною філософією цього турніру є зближення людей та взаємодопомога». «Спорт є природним способом згуртування людей в цілому і дітей різних соціальних категорій зокрема», — зазначила Джованна Барберіс. За її словами, футбольний кубок ЮНІСЕФ це не змагання, а його мета — не перемоги. «Ціль турніру — навчитися працювати разом як команда. Ця ініціатива виховує цінності соціальної згуртованості, взаємної підтримки і пропонує можливості для залучення у соціальне життя. Спорт забезпечує простір для взаєморозуміння і дружби, що є зараз надзвичайно важливим для дітей, які були переміщені і полишили свої домівки», — наголосила вона.
Переможцем змагань стала Енергодарська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 5 (Запорізька область), яка у фіналі перемогла Пісочинський колегіум Харківської районної ради з рахунком 3:0. Бронзовими призерами стали юні футболісти з Маріупольської СШ № 66, які в серії післяматчевих пенальті переграли команду ЗОШ І ступеня — гімназію з м. Мирноград Донецької області.
Організували турнір Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, ФФУ і Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки, за фінансової підтримки уряду Німеччини через банк розвитку KfW, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»