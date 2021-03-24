У Єврокомісії кинулися рятувати літній сезон відпусток і туристичний бізнес за допомогою паспортів вакцинації, які стануть чинними у червні

Минулого тижня у Брюсселі офіційно представили «цифровий зелений сертифікат» — паспорт вакцинації, який дасть змогу вільно подорожувати в межах країн-членів Євросоюзу. Цей сертифікат буде трьох видів. Один — доказ того, що його власника щеплено проти COVID-19, другий — що людина перехворіла на коронавірусну недугу і має природний імунітет, третій міститиме дані останнього тесту на COVID-19. Отримати сертифікати зможуть громадяни ЄС і третіх країн — резиденти Євросоюзу. Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн, що не входять до складу ЄС, також видаватимуть «зелені сертифікати».

Під час пресконференції голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що «цифровий зелений сертифікат» швидко ухвалять держави-члени та Європарламент, аби він набув чинності у червні.

Автентичний, надійний та інформативний

Який вигляд матиме паспорт вакцинації? Його видаватимуть не лише у паперовому, а й у цифровому форматі, тож можна буде показувати і на смартфоні. Обидві версії працюватимуть за QR-кодом, який містить усі необхідні дані щодо COVID-статусу його власника. Сертифікат буде скріплено цифровим підписом, який гарантуватиме автентичність документа. У ньому буде вказано ім’я і дата народження власника та назву держави-члена, що видала документ. Усю інформацію буде написано мовою держави-члена, яка видала документ, і англійською. Дані про стан здоров’я власника сертифіката зберігатимуться у базі країни-члена, що його видала.

Дані у паспорті різнитимуться залежно від того, чи було його власника прищеплено, протестовано і чи має він антитіла після перенесеної хвороби.

У першому разі у сертифікаті вказуватимуть назву вакцини, її виробника, кількість введених доз і дати вакцинації. Інформація про тест міститиме дані про те, який тип тесту було використано, дату і час, де саме проводили тест і його результат. Якщо власник паспорта вже перехворів на коронавірусну недугу, то у паспорті вказуватимуть дату хвороби й тесту, який підтвердив, що людина одужала.

Коли паспорт вакцинації перевірятимуть, то скануватимуть QR-код і так підтверджуватимуть підпис. Кожен орган ЄС, уповноважений видавати цифровий зелений сертифікат, — госпіталі, центри тестування на коронавірус чи органи захисту охорони здоров’я — мають власний цифровий ключ, який зберігається в секретній базі даних кожної країни. Держави-члени домовилися, аби своєчасно й одночасно надати чинності паспортам вакцинації, щойно їх буде ухвалено, гарантувати їхню сумісність і захищати персональні дані.

У Єврокомісії пояснили, що держави-члени видаватимуть сертифікати прищеплення вакцинами, які офіційно дозволено до використання на території ЄС. Це Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Якщо список поповниться новими вакцинами, їх також вписуватимуть у сертифікат. У таких європейських країнах, як Угорщина чи Словаччина, де почали застосовувати російську вакцину «Спутнік-V» або китайську Sinopharm, прищеплені громадяни теж зможуть отримати «зелені сертифікати». Але чи визнавати це щеплення безпечним, кожна держава ЄС вирішуватиме сама.

Порятунок для туризму

У Єврокомісії наголошують, що перші місяці пандемії засвідчили: незлагоджене та поспішне закриття внутрішніх кордонів, до якого вдалася влада деяких країн-членів ЄС, не зупинило вірусу, а спричинило соціальну й економічну напругу. Тож Брюссель не рекомендує національним урядам застосовувати його, щоб власники отримували додаткові переваги, наприклад, могли брати участь у певних заходах чи мали право не дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.

«Але ці рішення держави-члени мають ухвалювати самі. Ми пропонуємо лише ті правові інструменти, які засновано на принципі вільного пересування», — заявив єврокомісар із правових питань Дідьє Рейндерс.

«Цифровий зелений сертифікат», розроблений Єврокомісією, став хорошою новиною, яку особливо радісно зустріли представники туристичного бізнесу ЄС. Проте багато хто висловлює сумніви, чи вдасться втілити в життя таку масштабну систему до початку літнього сезону. Поки що не відомо, які країни готові послабити обмеження на поїздки для власників «зелених сертифікатів», адже в ЄС тривають дебати, наскільки надійний захист антиковідних вакцин.

Як стверджують джерела в Єврокомісії, серед столиць ЄС нема єдності у ставленні до сертифіката. Північні країни вважають його запровадження обмеженням права пересування, а південні підтримують, скаржачись, що плани з його запровадження просуваються надто повільно.

Країни, чия економіка істотно залежить від туризму, підтримують запровадження паспортів вакцинації. Уряд Австрії вже заявив, що робитиме перші кроки для введення в обіг сертифіката найближчими днями, почавши з того, який підтверджує дані про тестування на коронавірус. У Відні кажуть, що цей тип документа може набрати чинності вже у квітні, а решта — у червні.

«Ми не чекатимемо, поки все вирішиться на загальноєвропейському рівні», — наголосив австрійський канцлер Себастіан Курц. Його підтримав прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який заявив, що це рішення дасть змогу істотно полегшити пересування громадян і сприятиме розвитку туризму.

Про привілеї говорити рано

У Єврокомісії наголошують, що «цифровий зелений сертифікат» запроваджують для того, щоб сприяти вільному пересуванню в умовах пандемії. Однак це другий паспорт чи його замінник.

«Ідеться про те, щоб надати надійний доказ вакцинації. Але ми в Єврокомісії не можемо впливати на те, як кожна країна ЄС керує своїми кордонами», — сказав під час неформального спілкування з журналістами у Брюсселі представник ЄК.

Це означає, що в ЄС намагаються уникнути гострих дискусій, чи варто розглядати сертифікат про щеплення як можливість скасувати обмеження на поїздки. Тому попри зусилля Єврокомісії розширити сферу чинності сертифіката, що засвідчує не лише вакцинацію, а й результати останніх тестів і наявність антитіл, які виробилися після хвороби, залишаються серйозні побоювання можливої дискримінації більшості громадян ЄС, які не мають змоги прищепитися.

У деяких столицях стурбовані інформацією, що навіть вакциновані особи все ще можуть бути носіями вірусу й заражати навколишніх, і вимагають більше наукових даних про це до того, як запровадити сертифікат. Директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон заявила минулого тижня, що ще занадто рано надавати привілеї тим, хто має щеплення, оскільки інформації, як довго триває імунітет, замало.

Президент постійного комітету європейських лікарів Френк Ульріх Монтгомері вважає: «Ще рано робити якісь чіткі заяви про імунітет, оскільки деякі наукові питання, що стосуються ризику передачі навіть після щеплення, не мають відповіді».

Доки в ЄС обговорюють ці деталі «зеленого сертифіката», українців, які вже рік не мають змоги вільно подорожувати до країн Шенгенської зони, цікавить, чи визнаватимуть у ЄС вакцинаційний документ, виданий в Україні. Єврокомісія не заперечує можливості визнання сертифікатів, які видали треті країни, зокрема Україна. Для цього українській стороні треба створити систему видачі сертифікатів, сумісну з європейською. Якщо Єврокомісія визнає її прийнятною, то видані Україною вакцинаційні документи визнаватимуть на рівні з «цифровим зеленим сертифікатом» ЄС.