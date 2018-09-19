Початок місії екзархів Вселенського патріархату в Україні архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла та єпископа Едмонтона і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона — надзвичайно важлива подія для всіх православних в Україні. Оскільки наближає надання томоса нашій автокефальній церкві. Їхні поважні гості — етнічні українці, тож в Україні вони спілкуються рідною мовою. Цю деталь відзначив і Президент Петро Порошенко під час зустрічі зі священнослужителями.

«Я дуже вдячний Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за мужність і мудрість у зв’язку з вашим призначенням, — продовжив глава держави. — Українці сотні років молилися, щоб мати Українську помісну православну церкву. Погляди українців було спрямовано до матері-церкви, до Константинополя. Приємно, що Господь почув наші молитви».

За останні три роки пройдено великий шлях. І нині можна сміливо стверджувати, що цей омріяний процес вийшов на фінішну пряму. Президент нагадав про святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, коли сотні тисяч українців пройшли хресною ходою та спільно молилися, щоб Господь послав нам Помісну православну церкву. Вона, на думку не лише Президента, справлятиме архіважливий державотворчий вплив на все наше суспільство.

«Цього разу ми приїхали в Україну з надзвичайною місією, представляємо особисто Вселенського Патріарха Варфоломія і одночасно Священний Синод Вселенської Патріархії Константинопольської, щоб продовжити працю над уже вирішеним питанням, що початок процесу надання автокефалії Українській православній церкві розпочався. Ми на прямій, котра іде до фінішної лінії», — наголосив архієпископ Даниїл.

Він не погоджується із заявами у деяких засобах масової інформації, нібито призначення екзархів розділить українське православ’я. «Навпаки, ми приїхали для наближення того всіма бажаного єднання для Української православної церкви», — підкреслив архієпископ Даниїл.

Екзархи готові до чіткої співпраці з Українською православною цервою Київського патріархату, а також з УПЦ в лоні Російської православної церкви, з УАПЦ. «Ми не маємо жодних пересторог для того, щоб зустрічатися із представниками різних релігійних організацій і почути їхню думку та конструктивно з ними співпрацювати», — додав архієпископ Памфільський. Уже призначено кілька зустрічей із різними представниками релігійних організацій, і екзархи розпочинають активну роботу в Україні.

А єпископ Едмонтона і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіон зачитав лист Вселенського Патріарха Варфоломія Президенту. «З особливою радістю й духовним піднесенням ми хотіли б поінформувати вас, що в межах уже започаткованого процесу надання довгоочікуваного та глибокого бажання статусу автокефалії христолюбивому українському народові Святий і Священний Синод на останньому засіданні одностайно ухвалив рішення призначити Його Високопреосвященство архієпископа Даниїла Памфільського зі США та Його Преосвященство єпископа Едмонтонського Іларіона з Канади, які обидва служать у відповідних країнах українським православним вірянам під канонічним заступництвом та духовною опікою Константинопольської матері-церкви, екзархами Вселенського Патріархату в Україні, — йдеться у листі Варфоломія. — Це знаменне історичне рішення Першого престолу православ’я безумовно сприятиме процесам надання автокефалії, про яке ми молимося і над яким працюємо день і ніч. З цією радісною звісткою від Константинопольської церкви-матері, Першого престолу православ’я ми тепло вітаємо вас із вірою у чудовий процес, який ми разом із вами започаткували для духовного процвітання та незалежності христолюбивої та багатостраждальної України».

Церква має бути відділена від держави і особливо від іноземної держави. «І на сьогодні вплив іноземної держави ще більше переконує нас у правильності наших дій», — цитує слова Президента його прес-служба.

«Ми молимося за те, щоб ваша місія якнайшвидше привела до відповідного рішення. І зі свого боку будемо робити все, щоб ви могли спілкуватися з усіма релігійними громадами. Робити все можливе для того, щоб забезпечити ухвалення цього довгоочікуваного рішення», — запевнив Петро Порошенко.

До слова, останнім часом на Вселенський патріархат почали здійснюватися масовані кібератаки, про що на своїй сторінці у Фейсбук розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку інформацію було озвучено під час його зустрічі з екзархами його Всесвятості Вселенського Патріарха. «От справді, для тих, хто за цим стоїть, немає нічого святого», — зазначив урядовець.