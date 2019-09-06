12 тисяч інвесторів — довірителів фонду фінансування будівництва майже 40 багатоповерхових будинків, де забудовник — АТ АКБ «Аркада», можуть залишитися без квартир

Лист, який надійшов до редакції від одного із членів громадської організації «Захист інвесторів» Дениса Шинкаренка, насторожив: «Будучи інвестором, — писав автор, — який вклав кошти у законне будівництво, я став жертвою захоплення будівельного майданчика рейдерами від влади. Нас, постраждалих, вже понад 500 родин. Більшість інвесторів — це малозабезпечені люди, багатодітні сім’ї, воїни АТО/ООС. Попередньо ми проаналізували всю інформацію про забудовника, звернули увагу на його порядність, перевірили всі документи в КМДА щодо законності будівництва та права на земельну ділянку. Тобто кожен з нас все ретельно вивчив, перш ніж віддати свої гроші. Питань до забудовника не виникало: банк «Аркада» відомий тим, що завжди доводить свої справи до кінця й має добру репутацію. Тому й повірили. Сьогодні ж міська влада прагне передати територію, де має бути побудований наш будинок і житловий масив «Патріотика на озерах», під парк атракціонів і розваг для багатих та розбещених».

Ще одна шахрайська піраміда?

Перше, що спало на думку після прочитання листа, ця ситуація багато в чому нагадує аферу з інвестиційно-будівельною компанією «Еліта-Центр», коли постраждали 1,7 тисячі осіб, які уклали договори з цією компанією про пайову участь у спорудженні будинків у різних районах Києва. Насправді ж будівництва не вели, бо шахраї продавали одні й ті самі квартири довірливим інвесторам у неіснуючих об’єктах. За даними правоохоронців, загальна сума отриманих спритними ділками коштів сягнула 400 мільйонів гривень.

Чим усе закінчилося, пригадуєте? Тодішній Президент України Віктор Ющенко видав три укази, в яких доручив уряду в триденний термін відвести земельні ділянки для забезпечення житлом обдурених інвесторів, Генпрокуратурі — проконтролювати в порядку нагляду процес компенсації коштів потерпілим, а Фонду держмайна та Міністерству внутрішніх справ — провести інвентаризацію активів «Еліта-Центру» із залученням потерпілих. Про виконання цих указів главі держави мали доповідати на найвищому рівні щодва тижні.

У підсумку житло для постраждалих «елітацентрівців» будують і досі: в одному з останніх розпоряджень КМДА (№1144 від 25 червня 2019 року) місто відвело для цього будівництва ділянку на вулиці Милославській, на Троєщині. Але багатостраждальні квартири ошукані інвестори «Еліта-Центру» отримають, мабуть, ще не скоро, бо комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство» ще тільки має оформити право користування земельною ділянкою, розробити та погодити орієнтовні техніко-економічні показники проєкту.

Проте з житловим комплексом «Патріотика на озерах» може бути ще гучніший скандал. І складається враження, що не через забудовника, який є, нікуди не тікає й зовсім не збирається дурити інвесторів, а через міську владу, котра свідомо чи ні робить усе, щоби будівництво на Осокорках не закінчилося ніколи.

Весь пакет дозвільних документів

Судіть самі: забудовник комплексу «Патріотика на озерах» — АТ АКБ «Аркада». 22 жовтня 2008 року його підрядник ТОВ «Контактбудсервіс», який отримав землю на південних Осокорках ще в 2005 році (у кадастровій мапі позначено червоним кольором земельні ділянки «під забудову»), отримав ще й дозвіл на виконання робіт з інженерної підготовки ділянки. Є відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації №1456 від 22 жовтня 2008 року. Тобто цю землю ТОВ «Контактбудсервіс» мало використовувати за призначенням, про що зазначено у детальному плані території, затвердженому КМДА, а також у генеральному плані забудови Києва до 2025-го (його ще остаточно не ухвалено).

2011-го було розроблено проєкт гідронамиву території, на що в забудовника є позитивний висновок комплексної державної експертизи №00-0587-11/ЕК від 30 червня 2011 року. Цей проєкт визначив межі озера Небреж, на березі якого зводитимуть житловий комплекс. Їх погодило Головне управління містобудування КМДА.

27 липня 2011 року Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю зареєструвала «Декларацію про початок виконання будівельних робіт» (документ №КВ08З1102194), а 26 березня 2015-го забудовник отримав дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції України на будівництво першої черги електропідстанції (документ №IУ115150850530), яка живитиме перший, другий та 2А мікрорайони житлового масиву Осокорки-Центральні.

Маючи пакет цих та інших дозвільних документів, банк «Аркада», який фінансує будівництво кількох житлових комплексів на Позняках та Осокорках (план масиву останнього Київрада затвердила у 2009 році), працював у штатному режимі: у «Молодіжному кварталі» готував до здачі 3332 квартири, у «Патріотиці» — 10 350 і в «Патріотиці на озерах» — 15 200 квартир. Загалом забудовник профінансував спорудження 43 житлових будинків, шести дитячих садочків на 960 місць, трьох шкіл на 3240 учнів, центру первинної медико-санітарної допомоги, об’єктів сфери обслуговування, торгівлі, спорту і відпочинку.

Розірвали договір оренди

— У січні 2019 року Київрада раптом підтримала у другому читанні рішення про… розірвання договору з ТОВ «Контактбудсервіс» на оренду п’яти ділянок, — розповідає начальник служби зі зв’язків з громадськістю ТОВ «Аркада-будівництво» Людмила Горицька. — Юридичним приводом для цього стали нібито наші борги перед містом за оренду землі в розмірі 65 мільйонів гривень. Але ми, кого КМДА записала як «злісного неплатника податків», одразу ж надали земельній комісії документи, що спростовували заборгованість. Але ці папери ніхто чомусь не взяв до уваги.

Тут варто зазначити, що згідно із нормами Податкового кодексу України, робити висновки про наявність або відсутність заборгованості в питаннях орендної плати за землю має виключно Державна фіскальна служба. Вона ж у довідці спочатку від 5 жовтня 2018-го, а потім 1 квітня 2019 року зазначила (за твердженням пані Горицької), що заборгованості в забудовника немає. Такого самого висновку дійшов і Господарський суд міста Києва: Київській раді він заборонив вчиняти будь-які дії щодо припинення права на землекористування ділянками.

Тоді КМДА використала іншу тактику: як за помахом чарівної палички, в місті з’явилася громадська організація «Екопарк Осокорки». Міська влада через Київраду підтримала «активістів» й ухвалила рішення про створення на 148 гектарах, які було відведено під житлову забудову, ландшафтного заказника «Осокорківські луки». Тож невдоволена «громадськість», відчувши таку підтримку, кинулася трощити тини на будівельному майданчику, техніку, бити охорону, а комунальні служби міста 25 березня 2019 року розгнівано демонтували естакаду, що вела до будівельного майданчика і якою мали їздити великовагові механізми і транспорт.

Зазначимо також, що «екопарківці» стали регулярно блокувати будівництво житлового комплексу, об’єктів соціальної інфраструктури та облаштування берегової смуги. До своїх протестів вони навіть залучали радикально налаштованих молодиків, котрі вчиняли провокації.

Найшла коса на камінь

Це збурило вже інвесторів будинків, що з нетерпінням чекали на свої квартири на Осокорках. Злякавшись, що їхні гроші пропадуть, майбутні мешканці «Патріотики на озерах» вдалися до протестних акцій, перекривши одного дня проїзну частину Хрещатика біля Центрального універмагу.

— Попри рішення судів, які ми виграли, — підсумовує Людмила Горицька, — міська влада й далі продовжує нагнітати ситуацію. АТ АКБ «Аркада», який упродовж 26 років був управителем коштів інвесторів у будівництві й бездоганно виконував свої обов’язки у взаємодії з компаніями-забудовниками (здано в експлуатацію 3,1 мільйона квадратних метрів житла, або 600 будинків, у реальний сектор економіки сплачено 25 мільярдів гривень податків), став ніби злочинцем. Понад рік триває системна рейдерська атака на банк, що вкрай негативно позначається на діяльності фінансової установи. АТ АКБ «Аркада» працює в умовах безпрецедентного тиску регуляторних органів, жорстких обмежень, накладених Національним банком України, що створює умови для можливого масштабного соціального вибуху в столиці. Адже 12 тисяч довірителів фонду фінансування будівництва майже 40 багатоповерхових будинків і досі перебувають у стані невизначеності.

Ще й НБУ долучився

До речі, за словами пані Людмили, НБУ зайняв досить дивну позицію в цьому конфлікті: з початку 2019 року він зупинив на строк до 1 січня 2021-го окремі види здійснюваних операцій із залучення коштів від фізичних осіб, крім пов’язаних з банком осіб, у вклади (депозити), зокрема шляхом розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів АТ АКБ «Аркада». А також ввів обмеження на строк до 1 березня 2022 року під час здійснення довірчих операцій у частині залучення коштів від юридичних та фізичних осіб для фінансування спорудження об’єктів будівництва.

— Такі дії НБУ мають руйнівний характер для АТ АКБ «Аркада» і можуть спричинити штучну кризу ліквідності, що матиме наслідком обставини, які змушуватимуть наш банк іти на порушення інтересів вкладників та кредиторів. Через встановлені обмеження склалася ситуація, коли фінансова установа, штучно позбавлена можливості управляти обсягом ресурсної бази, змушена буде всі надходження від позичальників за кредитами спрямовувати не на розвиток бізнесу та фінансування будівництва житла для інвесторів, а на повернення депозитних вкладів, — зробила висновок Людмила Горицька.

Звісно ж, від цього ніхто не виграє. І цю пожежу дискредитації сумлінного забудовника, вважають інвестори ЖК «Патріотика на озерах», потрібно негайно гасити. Інакше вона набуде руйнівних масштабів.

ОФІЦІЙНО

«Патріотика на озерах»: коментар КМДА

«Урядовий кур’єр» звернувся по коментар до Київської міської державної адміністрації. Відповідь газеті подаємо мовою оригіналу без скорочень:

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі-Департамент) розглянуто інформаційний запит від 20.08.2019 та в межах компетенції повідомляємо таке.

Рішенням Київської міської ради від 14.07.2005 № 774/3349 товариству з обмеженою відповідальністю «Контактбудсервіс» (далі — ТОВ «Контактбудсервіс») передано в довгострокову оренду на 15 років земельні ділянки (кадастрові номери:

8000000000:96:001:0008, 8000000000:96:001:0009, 8000000000:96:001:0010, 8000000000:96:001:0011, 8000000000:96:001:0013) загальною площею 176 га для забудови об’єктами житлового і соціально-побутового призначення у житловому масиві Осокорки — Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва.

На підставі вказаного рішення між Київською міською радою та ТОВ «Контактбудсервіс» укладено договори оренди земельних ділянок від 08.09.2005 за № 63-6-00282, № 63-6-00283, № 63-6-00284, № 63-6-00285, № 63-6-00286.

Враховуючи несплату ТОВ «Контактбудсервіс» орендної плати за вказані земельні ділянки (недонадходження до бюджету міста Києва з 01.01.2017 по 31.10.2018 — 65654147,28 грн) та зважаючи на негативне ставлення громадськості до намірів щодо забудови зазначених земельних ділянок, Київською міською радою 31.01.2019 прийнято рішення № 3/6659 «Про розірвання договорів оренди земельних ділянок для забудови об’єктами житлового і соціально-побутового призначення у ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва від 08.09.2005 № 63-6-00282, № 63-6-00286, № 63-6-00285, № 63-6-00284, № 63-6-00283».

Одночасно повідомляємо, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.04.2018 відкрито провадження у справі № 910/2902/18 про банкрутство ТОВ «Контактбудсервіс» та введено процедуру розпорядження майном.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 02.07.2019 у справі № 910/1424/19 позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Контактбудсервіс» до Київської міської ради, треті особи - Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Державна архітектурно-будівельна інспекція України, Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), товариство з обмеженою відповідальністю «Будеволюція», про визнання недійсним та скасування рішення Київської міської ради від 31.01.2019 № 3/6659 «Про розірвання договорів оренди земельних ділянок для забудови об’єктами житлового і соціально-побутового призначення у ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва від 08.09.2005 № 63-6-00282, № 63-6-00286, № 63-6-00285, № 63-6-00284, №63-6-00283» задоволено повністю.

Київською міською радою подана апеляційна скарга на зазначене рішення Господарського суду м. Києва. Ухвала про відкриття апеляційного провадження на адресу Департаменту не надходила.

Додатково повідомляємо, що рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.12.2018 у справі №826/4485/18 відмовлено в задоволенні позову Громадської організації «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ» до Державної архітектурно-будівельної інспекції України за участі третіх осіб: Державної архітектурно-будівельної інспекції України, ТОВ «Контактбудсервіс», Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Державної служби з питань національної культурної спадщини, Управління охорони нерухомої культурної спадщини та заповідників, про скасування дозволу на виконання будівельних робіт «Комплексна забудова території об’єктами житлового призначення мікрорайонів 1, 2, 2а житлового масиву «Осокорки - Центральні» у Дарницькому районі міста Києва. Перша черга будівництва. Будівництво підстанції ПС 110/10 кВ «Аркада» з КЛ 110 № 1151508505330, виданого ТОВ «Контактбудсервіс» Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 20.05.2019 рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.12.2018 у справі № 826/4485/18 скасовано та прийнято нове рішення, яким позовні вимоги Громадської організації «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ» задоволено у повному обсязі та скасовано вказаний дозвіл на виконання будівельних робіт.

Також інформуємо, що рішенням Київської міської ради від 11.04.2019 № 522/7178 «Про оголошення природної території ландшафтним заказником місцевого значення «Осокорківські луки» природну територію на південь від озера Тягле та вул. Колекторної у Дарницькому районі загалом площею 148 га (земельні ділянки за кадастровими номерами: 90:015:0041, 90:015:0042, 90:015:0043, 90:015:0044, 90:015:0045, 90:015:0046, 90:015:0048, 90:015:0049, 90:001:0005) оголошено ландшафтним заказником місцевого значення «Осокорківські луки».

Віктор Дворніков,

заступник директора департаменту земельних ресурсів

виконавчого органу Київської міської ради

PS. А ось пресслужба НБУ, куди ми теж надіслали інформаційний запит 21 серпня, жодної відповіді не надіслала.