Вогняне лихо переслідує Одесу. Вже понад три роки в усіх на вустах події 2 травня і півсотні людей, загиблих у вогні. Аж ось нова трагедія змусила одеситів завмерти у скорботі. Три невинних дитячих життя, живцем поглинутих вогнем у тій місцині, що в задумах мала стати раєм для малечі.

За повідомленням ГУ ДСНС України в Одеській області, 15 вересня о 23:34 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Київському районі міста на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» спалахнув двоповерховий дерев’яний корпус.

Перші рятувальні підрозділи прибули на місце події вже за п’ять хвилин, проте пожежа розвивалася так стрімко, що про порятунок будівлі вже не йшлося — вона була охоплена полум’ям на всій площі. Виконувач обов’язків начальника обласного управління ДСНС Вадим Шулюк розповів, що будівля спалахнула буквально за кілька хвилин — дався взнаки ефект зворотної тяги, що виникла, коли люди відчинили двері для евакуації.

Вогонь швидко розповсюджувався під поривами вітру по легкозаймистих дерев’яних конструкціях і міг будь-якої миті перекинутися на сусідні корпуси — від жару там почали плавитися балкони і подекуди тріскалося скло.

Гасіння ускладнювалося тим, що поблизу не виявилося води, яку пожежники могли б використати для боротьби з вогнем. Її довелося підводити шлангами від гідранта, розташованого більш ніж за кілометр.

До другої ночі вогонь вдалося приборкати. І лише потому з’ясувався масштаб трагедії. Серед евакуйованих з будинку дітей не дорахувалися трьох дівчаток. Під час пошукових робіт було виявлено тіла загиблих. Згодом їхні імена оприлюднив уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба. У вогні загинули 8-річна Софія Мазур, 9-річна Настя Кулініч та 12-річна Сніжана Арпентій. Усі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю «Адель», який як нагороду отримав від міської ради 50 безплатних путівок у «Вікторії». Зміна мала закінчитися через два дні після чорної дати.

Дівчатка мешкали в одній кімнаті, тож однією з версій трагедії було те, що їх просто забули вивести із задимленого приміщення. Фатальним для них виявилося те, що їхня кімната була розташована просто над точкою займання, і тому, як вважають експерти, могла спалахнути буквально за хвилину.

Ще три дівчинки доправили після пожежі до обласної дитячої лікарні. Одна з них — 11-річна — зазнала серйозної травми хребців, ймовірно, коли вистрибувала з вікна, рятуючись від вогню. Ще одна її ровесниця, а також 15-річна дівчина отруїлися продуктами горіння. Зараз потерпілі у стабільному стані.

Усього в таборі на час пожежі перебувало 150 дітей, 42 з них — у тому корпусі, що згорів дощенту. Протипожежна сигналізація в момент займання не спрацювала, а діти прокинулися від запаху диму. Вихователі змогли швидко організувати евакуацію. Очевидці кажуть, що діти під час евакуації демонстрували взаємовиручку, старші допомагали вибратися з вогню меншим.

Депутат Одеської міськради Олександр Іваницький поширив у мережі повідомлення про Катю Ной, яка врятувала під час пожежі вісьмох дітей віком 8—10 років. «Ця дівчинка герой, — висловлює захоплення Олександр Іваницький. — Її батьки виховали людину з великим серцем!» Іваницький додав, що сама дівчинка зазнала опіків ніг і верхніх дихальних шляхів. Коли її привезли до лікарні, вона знепритомніла. Зараз перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні на Слобідці, одужує.

Як часто буває, здебільшого подвиги — данина за чиюсь дурість чи підлість.

Що винне?

Як і більшість техногенних катастроф, трагедія у «Вікторії» зумовлена фатальним збігом багатьох несприятливих обставин. Частина з них стосується самого моменту пожежі. Її безпосередню причину, до речі, так і не з’ясовано, хоча кажуть про якісь проблеми з проводкою. Так чи інакше, далеко не кожне, на щастя, коротке замикання призводить до смертоносних пожеж. Тож які чинники спрацювали і цього разу сталася трагедія?

Ми вже казали, що під час займання не працювала сигналізація — дорога сучасна. Чому? З’ясовуватиме слідство. Є версія, що її відімкнули через фальшиві спрацьовування, які лише нервували дітей. В облуправлінні ДСНС запевняють, що ще в червні перевіряли «Вікторію», виявили проблеми із сигналізацією і зробили припис виправити ситуацію.

Те, що припис проігнорували, спричинило обурення голови ОДА Максима Степанова: «Це ж не їхня особиста квартира, в якій вони можуть робити все, що заманеться, — хоч багаття у спальні розвести. Це дитячий табір, вони несуть відповідальність за життя інших людей».

З огляду на блискавичний перебіг пожежі, сигналізація, може, й не забезпечила б збереження споруди, але, ймовірно, дала б додаткові шанси врятувати людські життя. Якби евакуацію почали бодай на кілька хвилин раніше!

В умовах, що склалися на момент виклику пожежників, розташування гідранта не було таким, що критично вплинуло на перебіг подій. Одеський міський голова Геннадій Труханов запевняє, що пожежний гідрант і водойма на території табору були, але ними неможливо було скористатися, що вони розміщені зовсім поряд із вогнищем. Врешті-решт, із цією проблемою рятувальники впоралися і доволі швидко доправили воду туди, де вона була ще потрібна.

«Брак води чи її наявність не впливала на перебіг подій, тому що пожежа була досить масштабна, — зазначив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. — Пожежники навіть не витрачали води на гасіння цього корпусу, а пожежні заходи звелися до того, щоб запобігти поширенню полум’я». Тож внесок цього чинника в цю конкретну трагедію, напевне, не надто високий.

Найбільше підозр і нарікань спричинило те, як і з яких матеріалів було збудовано дерев’яні двоповерхівки. Міський голова запевняє, що будівельні роботи у дитячому таборі проводили з дотриманням усіх вимог: «Звели безпечні екологічні споруди, застосовуючи вогнестійкі покриття, про що є всі сертифікати».

Не погоджується з керівником міста експерт-біохімік громадський активіст Владислав Балінський. На його думку, деревину, яку використали для зведення будиночків, не можна застосовувати в дитячих спальних приміщеннях. Її протигорюча обробка сумнівна, а проводка та сигналізація зроблені не так, як слід. Хто має рацію — міський голова чи активіст, з’ясувати буде неважко. Адже вціліли три будинки, ідентичні тому, що згорів. Їхню відповідність нормативам тепер, вочевидь, ретельно дослідять. До речі, на цю можливість вказав саме міський голова.

У мережі ж тим часом слушно зауважують, що в наших умовах наявність сертифікатів і відповідність нормам — не одне й те саме. Різницю між ними, можливо, і виявить слідство. Імовірно, що знову на порядку денному у правоохоронців постане питання тендера на реконструкцію «Вікторії», який мав ознаки змови між учасниками, що свого часу дало навіть привід для карного провадження.

Хто винен?

Трагедія в дитячому таборі «Вікторія» вже має відлуння у затриманнях і оргвисновках. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 270 ч. 2 КК України («порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей і майнову шкоду в особливо великому розмірі»). Винуватцям загрожує до 8 років ув’язнення. Директора табору Петроса Саркисяна затримали як посадовця, який безпосередньо відповідає за діяльність цієї установи. Запобіжний захід йому обиратиме суд. Від виконання обов’язків відсторонили заступника директора Тетяну Ланіну, яка відповідає за пожежну безпеку, а також голову Київської районної в м. Одесі адміністрації Володимира Сушкова.

Директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич написала заяву на звільнення за власним бажанням. У мережах цей крок оцінили як гідний з огляду на те, що у трагедії особливої її провини немає.

Правоохоронці допитали художнього керівника танцювального колективу «Адель» Тетяну Єгорову, чиї підопічні загинули під час пожежі. Вона була єдиною дорослою людиною в корпусі, що згорів. З’ясувалося, що пожежа розпочалася в її кімнаті. Проте інформацію, що їй оголосили про підозру, правоохоронці спростували. Батьки зауважують, що Єгорова рятувала їхніх дітей, виводила з палаючого будинку.

Поки що зарано говорити про те, хто і якою мірою винен у трагедії, що сталася в одеському дитячому таборі. А ось що слід робити, щоб такі напасті нас оминали, говоримо вже явно із запізненням. Голова Одеської ОДА дав доручення підготувати поправку до закону, яка повернула б фахівців ДСНС до списку структур, які приймають нові об’єкти в експлуатацію. Ідеться також про недоречність мораторію на перевірки щодо пожежної безпеки.

Одеська міська рада вирішила підтримати постраждалих під час пожежі. За словами міського голови, сім’ї, в яких загинули діти, отримають по 200 тисяч гривень, по 100 тисяч дадуть дітям, що опинилися на лікарняному ліжку, по 20 тисяч — усім дітям, що перебували на момент пожежі у «Вікторії». Та навіть цей цілком доречний жест опоненти міської влади намагаються виставити не інакше як спробу відкупитися від убитих горем батьків. Їм, до речі, потім ще й закинули їхню неготовність зробити зі своїх загиблих дітей прапор для штурму міськради. На жаль, політичні спекуляції довкола дитячих смертей додали ложку дьогтю і в до того ой яку несолодку історію.

Насамкінець. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав загибель дітей внаслідок пожежі у дитячому оздоровчому комплексі «Вікторія» жахливою трагедією і зазначив, що винні мають понести суворе покарання. Глава уряду дав доручення міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та голові Нацполіції Сергію Князєву сформувати групу з кращих слідчих, яка має невідкладно виїхати на місце, встановити всі обставини цієї трагедії і виявити всіх, чиї дії чи бездіяльність до неї призвели.

Володимир Гройсман висловив глибокі співчуття рідним заглиблих.

ДОВІДКА «УК»

Муніципальний дитячий оздоровчий комплекс «Вікторія» працює впродовж цілого року, осінньо-зимовий сезон відкрили 4 вересня. Тут відпочивали діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, діти військовослужбовців, що проходять службу в зоні АТО, із сімей тимчасово переміщених осіб, чорнобильців, а також вихованці дитячих колективів міста.

У 2014—2016 роках тут було проведено реконструкцію: відремонтовано харчоблок, їдальню і триповерховий спальний корпус. Замість шести старих будиночків 1950-х років збудували чотири сучасні зруби.

У травні цього року оздоровчий комплекс відвідав Президент Петро Порошенко і дав йому високу оцінку, назвавши «фантастичним місцем». В Одеській міськраді цей заклад позиціонували як один з найкращих дитячих таборів у країні.