Після тривалих дискусій парламентарії підтримали позицію уряду в другому читанні та в цілому

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (№6614) Верховна Рада цього тижня таки спромоглася ухвалити. У сесійній залі знайшлося 288 голосів «за» після мало не чотиригодинних обговорень і дискусій.

За період між першим і другим читанням народні депутати запропонували понад дві тисячі поправок до документа, більшість із яких було розглянуто на засіданнях Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

Представляючи остаточну редакцію проекту закону, голова комітету Людмила Денісова вказала, що документ — це об’єднання пропозицій та ідей Президента, уряду й народних депутатів, а його ухвалення сприятиме осучасненню пенсій, підвищенню мінімального рівня цього виду виплат до рівня 1452 гривень, а також скасуванню оподаткування пенсій пенсіонерам, які досі працюють.

«Середнє зростання пенсій становитиме 700 гривень. А далі ми передбачаємо їх автоматичну індексацію — це виписано в законі. Пенсії змінюватимуться з урахуванням зростання середньої зарплати та інфляції, — розповіла з трибуни Людмила Денісова. — Завдяки цьому законопроекту майже 10 мільйонів громадян отримають підвищені пенсії».

Під час обговорення й голосування у залі був присутній Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який укотре нагадав народним депутатам про спільне завдання Кабінету Міністрів і Верховної Ради встановити справедливу пенсійну систему в Україні та покласти край залежності пенсіонерів від політичних рішень.

«Усе дається дуже нелегко, але з жовтня в Україні буде встановлено справедливу пенсійну систему, ліквідовано зрівнялівку та оподаткування пенсій», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. Прем’єр подякував за співпрацю керівництву Верховної Ради, Президентові, фракціям коаліції, Радикальній партії та представникам інших фракцій, які віддали свої голоси за «важливе для держави рішення».

Ухвалення в парламенті розробленої урядом пенсійної реформи — це надзвичайно важливе рішення, яке слугуватиме початком системних змін, спрямованих на збільшення доходів громадян. Про це гарячими слідами голосування сказав Володимир Гройсман у відеозверненні.

«Для мене ухвалення цього рішення було справою честі. Я обіцяв, що ми це зробимо — і ми це зробили. Ми ухвалили важливий закон. Хочу подякувати Президентові, Верховній Раді, кожному депутатові, хто взяв на себе це відповідальне рішення. Хочу подякувати експертному середовищу, яке підтримувало нашу ініціативу, — провадив далі Прем’єр. — Зараз важливо, аби ми в жовтні зробили підвищення пенсій і тому важливо, аби всі служби розпочали роботу».

Глава уряду підкреслив, що зміни в пенсійній системі разом зі змінами в системі оплати праці, започаткованими на початку 2017 року, — системні перетворення. «Це системні кроки, які пришвидшать збільшення доходів громадян. Ми реформували систему оплати праці, ми зробили нову систему пенсій. А далі будемо ухвалювати економічні закони, через які створюватимемо нові робочі місця, збільшуватимемо доходи громадян. Усе робитимемо для того, щоб люди жили краще, щоб відчули: життя змінюється вже зараз», — наголосив Володимир Гройсман.

Окремим рішенням того самого дня Верховна Рада ухвалила проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині передачі до держбюджету видатків Пенсійного фонду (№6617). Як сказано в пояснювальній записці до документа, його ухвалення дасть змогу поступово уніфікувати обчислення спеціальних пенсій в єдиному законі та звільнити солідарну систему від не властивих для неї видатків. Рішення було ухвалено за основу та в цілому 255 голосами «за».

На доленосне рішення відреагував на своїй сторінці у Твіттері Президент Петро Порошенко: «Дякую всім за роботу на благо України! Вітаю співвітчизників з ухваленням довгоочікуваної пенсійної реформи. Вона дає змогу підвищити пенсії понад дев’ятьом мільйонам українців».

Відділ новин «Урядового кур’єра»