Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням провести позачергове засідання парламенту для ухвалення змін до виборчого законодавства. Про це повідомила перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко після консультацій глави держави з керівництвом парламенту і лідерами фракцій та депутатських груп.
«Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук чітко заявила, що за стандартами Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яких Україна має дотримуватися, рекомендовано країнам-членам ОБСЄ не змінювати виборчого законодавства за рік до виборів. А що ж тоді говорити за кілька тижнів до виборів?» — сказала пані Геращенко.
Та Президент Володимир Зеленський зауважив: «Головний аргумент для розпуску Верховної Ради — дуже низька довіра громадян до цієї інституції — 4%. Це оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції».
То про яку ж дату йдеться? Або 21, або 28 липня. Згодом більшість депутатських фракцій схилилася саме до 21 липня.
За підсумками консультацій є ініціатива Президента «звернутися до Верховної Ради щодо проведення позачергової сесії, де б ухвалили зміни до законодавства», повідомляє УНІАН. Про те, що позачергове засідання має відбутися цього тижня, сказав і голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. 21 травня Президент звернувся до Голови ВР Андрія Парубія і народних депутатів щодо необхідності проведення такого засідання. Адже відповідно до Конституції та законодавства, таке засідання слід скликати у триденний термін.
А представник групи «Відродження» Віталій Хомутинник повідомив: «Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів, внести кілька правок». Ідеться про внесення поправок до чинного законодавства, зокрема про скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар’єру для партій до 3% (нині він становить 5%). «Ще дискутували третю правку, запропоновану від фракцій, — уточнення норм про імперативний мандат», — додав він, зауваживши, що указ про розпуск парламенту може бути оприлюднено 22 травня.
Радник Президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що всі лідери парламентських фракцій погодилися з можливістю розпуску ВР та задекларували бажання брати участь у позачергових виборах.«На нашу думку, консультації пройшли дуже конструктивно, фактично всі лідери парламентських фракцій погодилися з можливістю такого розпуску», — заявив він, додавши, що під час зустрічі були-таки суперечки щодо конституційності й законності розпуску Ради та можливості оскаржити відповідний указ.
При цьому Верховна Рада VІІІ скликання після указу про дострокове припинення її повноважень буде дієздатною і зможе ухвалювати закони. «Ми вважаємо, і це передбачено Конституцією, що ВР складає свої повноваження перед новообраним парламентом з моменту ухвалення присяги останнім, тому Верховна Рада діє та розглядатиме закони, — вважає Андрій Богдан. — Інше питання — явка депутатів і виконання ними їхніх депутатських повноважень».
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«Урядового кур’єра»