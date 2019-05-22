Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням провести позачергове засідання парламенту для ухвалення змін до виборчого законодавства. Про це повідомила перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко після консультацій глави держави з керівництвом парламенту і лідерами фракцій та депутатських груп.

«Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук чітко заявила, що за стандартами Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яких Україна має дотримуватися, рекомендовано країнам-членам ОБСЄ не змінювати виборчого законодавства за рік до виборів. А що ж тоді говорити за кілька тижнів до виборів?» — сказала пані Геращенко.

Та Президент Володимир Зеленський зауважив: «Головний аргумент для розпуску Верховної Ради — дуже низька довіра громадян до цієї інституції — 4%. Це оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції».

То про яку ж дату йдеться? Або 21, або 28 липня. Згодом більшість депутатських фракцій схилилася саме до 21 липня.

Низька довіра громадян до нинішнього складу Верховної Ради спричинила рішення Президента про дочасні парламентські вибори. Фото з сайту president.gov.ua

За підсумками консультацій є ініціатива Президента «звернутися до Верховної Ради щодо проведення позачергової сесії, де б ухвалили зміни до законодавства», повідомляє УНІАН. Про те, що позачергове засідання має відбутися цього тижня, сказав і голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. 21 травня Президент звернувся до Голови ВР Андрія Парубія і народних депутатів щодо необхідності проведення такого засідання. Адже відповідно до Конституції та законодавства, таке засідання слід скликати у триденний термін.

А представник групи «Відродження» Віталій Хомутинник повідомив: «Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів, внести кілька правок». Ідеться про внесення поправок до чинного законодавства, зокрема про скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар’єру для партій до 3% (нині він становить 5%). «Ще дискутували третю правку, запропоновану від фракцій, — уточнення норм про імперативний мандат», — додав він, зауваживши, що указ про розпуск парламенту може бути оприлюднено 22 травня.

Радник Президента  з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що всі лідери парламентських фракцій погодилися з можливістю розпуску ВР та задекларували бажання брати участь у позачергових виборах.«На нашу думку, консультації пройшли дуже конструктивно, фактично всі лідери парламентських фракцій погодилися з можливістю такого розпуску», — заявив він, додавши, що під час зустрічі були-таки суперечки щодо конституційності й законності розпуску Ради та можливості оскаржити відповідний указ.

При цьому Верховна Рада VІІІ скликання після указу про дострокове припинення її повноважень буде дієздатною і зможе ухвалювати закони. «Ми вважаємо, і це передбачено Конституцією, що ВР складає свої повноваження перед новообраним парламентом з моменту ухвалення присяги останнім, тому Верховна Рада діє та розглядатиме закони, — вважає Андрій Богдан. — Інше питання — явка депутатів і виконання ними їхніх депутатських повноважень».

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