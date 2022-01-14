Останніми днями 2021 року на Полтавщині врочисто відкрили повністю реконструйований Диканський навчально-виховний комплекс імені Гоголя — опорну й найбільшу в тамтешній громаді школу, в якій навчаються понад 600 учнів із 11 сіл. Там оновили фактично все: фасад, їдальню, класи. Запустили в роботу ліфт для маломобільних дітей. Замінили двері та вікна, покрівлю, утеплили фасад. Виконали внутрішні оздоблювальні роботи, змонтували підвісні стелі, оновили системи електромережі та опалення, встановили сучасну пожежоохоронну систему. Зробили капітальний ремонт навчальних кабінетів, придбали нові меблі й електронні пристрої. Закупили нову техніку — комп’ютери, інтерактивні дошки, 3D-принтери. Переваги оновленої школи вже мали змогу оцінити діти, педагоги і батьки.

Інвестують у майбутнє

Торік в Оржицькій громаді Лубенського району для шкіл за бюджетні та спонсорські кошти закупили кілька найменувань комп’ютерного обладнання, мультимедійних комплексів, фабрик друку тощо. Поповнили шкільний автопарк Оржицької загальноосвітньої школи імені І.Я. Франка новим автобусом на 31 місце вартістю майже 2 мільйони гривень. У Мачухівській громаді спрямували чималі кошти на осучаснення шкіл, забезпечення їх комп’ютерною та іншою навчальною технікою, створення комфортних умов для навчання.

«Нам не важливо, у школі п’ять учнів чи 25, — ми створили для всіх однакові умови, боремося за кожного учня. У нас немає бажання і думок якусь школу чи клас закривати. Приблизно 60% бюджету нашої громади йде на гуманітарний відділ, утримання і забезпечення навчальних закладів», — розповів Мачухівський сільський голова Валерій Білокінь.

Представники місцевої та обласної влади Полтавщини чудово розуміють, що, здійснюючи модернізацію шкіл, технічно їх переоснащуючи, інвестують в майбутнє. Не забувають і про забезпечення комп’ютерною та іншою навчальною технікою педагогів. 2021 року для 370 шкіл області придбали майже 2,5 тисячі ноутбуків за приблизно 46,5 мільйона гривень. 10% вартості оплатили з обласного бюджету, решту профінансувала держава. Придбані комп’ютери вчителі використовують під час онлайн-навчання.

У Полтавській облдержадміністрації повідомили, що закупівлю провели в межах ініціативи Міністерства освіти і науки та за підтримки Мінцифри. Загалом в Україні за цією програмою планували придбати понад 60,5 тисячі ноутбуків. Згідно із планом, кожна школа на Полтавщині мала отримати від 1 до 43 ноутбуків (залежно від кількості вчителів). Судячи з тендерної документації, 2215 ноутбуків оплатили коштами державної субвенції. На це витратили 32,6 мільйона гривень. Ще за 232 комп’ютери заплатили з обласного бюджету. Вартість одного — 19—20 тисяч гривень.

«За останні півтора року онлайн-освіта стала звичним явищем. Пандемія показала, наскільки вчителям і учням важливо вміти користуватися сучасною технікою для ефективного навчання. Однак не у всіх закладах освіти була достатня кількість потрібного обладнання, щоб повноцінно проводити дистанційні уроки. Саме тому виникла необхідність проєкту «Ноутбук кожному вчителю», — розповів нині вже ексголова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

У технічних умовах закупівлі вказано, що кожен ноутбук має мати певні технічні характеристики. До пакета закупівлі, крім комп’ютера, входить оптична миша, офісне програмне забезпечення з антивірусом, ліцензійна операційна система Microsoft Windows 10 Proffessional Ukrainian та гарантійне обслуговування на рік.

Розвиток забезпечують програми

На Полтавщині школи не тільки оснащують сучасною навчальною технікою, а й вчать учасників освітнього процесу грамотно й ефективно нею користуватися. Це зазначають навіть у Мінцифри. Як наслідок, область виявилася лідером з реєстрації освітян та вчителів на платформі для дистанційного і змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн».

Фактично всі школи регіону під’єднано до цієї платформи. На ній зареєстровано понад 9 тисяч учителів та більш як 39 тисяч учнів 5—11 класів закладів загальної середньої освіти. Про це розповів заступник голови Полтавської ОДА з цифрового розвитку Ігор Панченко. За його словами, навчально-методичне наповнення та цифровий інструментарій на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» поступово оновлюється та доповнюється. Наявний контент призначено для учнів 5—11 класів, проте скоро на платформі розміщуватимуть уроки й для початкових класів, що дасть змогу розширити кількість користувачів.

Електронні журнали та щоденники впровадили майже у 170 закладах загальної середньої освіти Полтавщини. Найбільше електронних, їх запроваджено на платформі «Нові знання», до якої під’єднано 76 закладів, до платформ «Атомс» — 20, «Моя школа» — 15, державного E-Journal — 11.

Надалі область закуповуватиме навчальну техніку в межах Стратегії розвитку Полтавщини на 2021—2027 роки та обласної програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини на 2021—2025 роки».

Пункт щодо необхідності подальшого оновлення матеріально-технічної бази, технічного переоснащення містить і нова обласна програма розвитку закладів позашкільної освіти спортивного та фізкультурно-оздоровчого спрямування на 2022—2026 роки, яку депутати затвердили на 10-й сесії обласної ради наприкінці 2021 року.

Із 5,3 мільярда гривень бюджету області на 2022 рік найбільшу суму — 1,6 мільярда гривень — планують витратити саме на потреби освітянської галузі. Із цих коштів 616,6 мільйона піде на зарплати, 150,5 мільйона — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 20,4 мільйона — на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, 62 мільйони гривень — на інші видатки, до яких належить і придбання нової техніки.