Захід у межах обласної програми національно-патріотичного виховання ініціював і провів за підтримки департаменту освіти і науки Полтавської обл держадміністрації Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. А відбулося дійство у селі Головач на базі обласного дитячого оздоровчого центру «Маяк».
Гра тривала кілька днів, у ній змагалися об’єднані збірні кількох навчальних закладів, команди шкіл, коледжів, інтернатних комплексів і військових ліцеїв. А також збірні об’єднаних територіальних громад та районів Полтавщини — всього 20 команд.
— Ми мали змогу відчути себе козаками, краще зрозуміти, чим вони жили й займалися, — поділився враженнями від гри котелевець Євген Каблучка.
На учасників ігор у суботу чекало чотири залікових етапи: стрільба з пневматичної зброї, метання навчальної гранати в ціль і долікарська допомога. Вона складається з теоретичної та практичної частин. Під час практики кожна команда рятувала потерпілого члена команди із зони ураження. Гравці імітували небезпеку — підповзали до пораненого, який потребував допомоги, витягували його, перекладали на ноші й доставляли в безпечне місце. Увечері вони змагалися у військово-історичному конкурсі на знання історії України.
— Гру названо ім’ям Симона Петлюри, отже запитання бліц-вікторини стосувалися його біографії та особливих заслуг. Під час реалізації програми патріотичного виховання діти мають якомога більше дізнатися про діяльність нашого земляка. Таку історичну постать не можна оминути увагою, — розповів директор Полтавського обласного центру туризму і крає знавства учнівської молоді Станіслав Комісар.
У недільну програму входила туристсько-спортивна смуга перешкод. Командам проклали маршрут лісовою місцевістю, на якому учасники показали вміння орієнтуватися. Так вони діставалися наступних точок із завданнями. У лісі збірні виконували вправи на витривалість: переправлялися через яр і завали й інші природні перешкоди за допомогою відповідного туристського спорядження, підіймалися схилом. На цьому завершальному етапі обласні збірні найяскравіше показали свій вишкіл і витривалість.
У підсумку перше місце посіла команда Миргородської спеціалізованої школи №5 «Соколята». Учасники отримали грошову винагороду — півтори тисячі гривень. Другими стали «Котелевські гарди» з тамтешньої гімназії №1 імені Ковпака, їх нагородили сертифікатом на тисячу гривень. Команда Литвяківської ЗОШ Засульської ОТГ «Засульська чайка» повезла додому третє місце і п’ятсот гривень.