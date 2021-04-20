Перша партія вакцин, розроблених німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer, прибула в нашу країну минулої п’ятниці. Відбулося це завдяки глобальній ініціативі COVAX, за якою Україна безкоштовно отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty — саме так названо вакцину.

«Щеплення вакциною Pfizer розпочинається сьогодні в Київській області, а відзавтра її використовуватимуть у всій Україні. Цю вакцину отримають насамперед персонал і мешканці будинків для літніх людей, а потім — рятувальники й прикордонники», — написав на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Паралельно триває щеплення вакциною CoronaVac, яку насамперед розподілено серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, освітян, які беруть участь в організації ЗНО.

Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Відповідних домовленостей, за дорученням глави уряду, досягла віцепрем’єр-міністр із питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина під час зустрічі з віцепрезиденткою Єврокомісії Вєрою Юровою.

«Цифровий сертифікат ЄС підтверджуватиме, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести. Сумісність українського і європейського сертифікатів дасть змогу українцям безперешкодно подорожувати Європою», — наголосив Прем’єр.

Вакцина від Pfizer / BioNTech сomirnaty — це мРНК-вакцина, дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні препарат зареєстровано 22 лютого цього року.

Ефективність вакцини становить щонайменше 95% серед тих, хто вже досяг шістнадцятирічного віку, запевняють європейські та американські фахівці. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом три тижні. Після внутрішньом’язового введення вакцина Pfizer / BioNTech покликана навчити організм виробляти специфічні антитіла для знищення вірусу.

В Україні вакциною Comirnaty щеплюватимуть людей похилого віку, співробітників системи органів МВС: Держслужби з надзвичайних ситуацій, прикордонників, поліцейських, нацгвардійців.

Щоправда, дані про ефективність препарату трохи різняться у кращий для нас бік. Про це під час пресконференції в Укрінформі розповіла головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград: «На початку давали ефективність вакцини 95%, реальна ефективність її у країнах, які використовують, становить 98%. Тобто показник кращий, але це також характерно і для інших вакцин».

Епідеміолог підкреслила, що вакцину засновано на новій технологічній платформі. На відміну від інших таких препаратів, вона не містить антигену, на який організм має напрацювати імунітет.

«Це генетична інформація, що запустить синтез антигену у вакцинованої особи, на який утворюються антитіла», — пояснила вона.

Вакцина Pfizer / BioNTech, за її словами, здатна швидко реагувати на мутації, які виникають у коронавірусі. Несприятливі ситуації, які виникали після використання цього препарату, не відрізнялися від вказаних виробником.

Загалом від початку кампанії вакцинації щеплення (дані на початок цього тижня) отримали 450 647 громадян, з них 450 645 — першу дозу. Завершили вакцинацію (отримали дві дози) поки що п’ятеро осіб, із них двоє — за кордоном.

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«Урядового кур’єра»