Виставку історичних і бойових знамен, які символізують боротьбу української армії та народу за Незалежність нашої держави, кияни і гості міста можуть відвідати у Центрі культури і мистецтв Служби безпеки України (вул. Іринінська, 6). Її приурочено до Дня Державного прапора та 28-ї річниці Незалежності.

Як розповіли «Урядовому кур’єру» співробітники СБУ, експонати для виставки надав Національний музей історії України. Це переважно прапори, історія деяких сягає середини ХVІІІ століття, і до наших днів. Здебільшого точні копії, оригінали можна побачити в самому музеї.

Є серед них двосторонній сотенний прапор Лубенського полку. У ХVІІІ сторіччі прапори були різних кольорів, та основний — блакитний. Важливо, щоб на них обов’язково зображали козака з мушкетом в обрамленні золотих літер або рамки. Це записав у наказі гетьман Кирило Розумовський.

Добу УНР представлено прапорами «Слава вільній Україні» та прапором Мошенського сільського козачого куреня оборони землі української 1917 —1920 років. Далі — прапор юначок-пластунок імені Лесі Українки 1931 року та прапор кооперативних курсів Української спілки у Празі.

Далі — копія прапора, який висів над львівською ратушею у 1991 році під час проголошення Незалежності України. За рік його замінили на новий. Але перший прапор як історичну реліквію вирішили зберігати в музеї.

Ще одна дорога серцю кожного українця реліквія — прапор, на якому наші військові того-таки року вперше склали присягу на вірність Батьківщині. Першим був Вілен Мартиросян, командир одного з підрозділів Прикарпатського військового округу. А за три тижні присягу на вірність незалежній Україні склали всі бійці його полку.

Але й донині українцям доводиться боронити свою незалежність зі зброєю в руках. І наші військові з гідністю й гордістю несуть свої синьо-жовті прапори. На виставці можна побачити знамена з підписами бійців козацької роти київського козацького полку імені Тараса Шевченка та грузинського легіону, який активно підтримує нашу боротьбу за свободу, з підписами грузинською та українською: «Грузія та Україна разом! Спільно переможемо!». Ці прапори не з музею. Їх для виставки надали бійці центру спеціальних операцій «Альфа».

Підтримують наших бійців і представники інших держав. Зокрема Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа». Вони помістили на прапор України шеврони військових із різних країн: тих, кому надавали допомогу вони, і тих, хто допомагав Україні, а вони були посередниками.

Є тут і два прапори, які підписали «кіборги» з 90-го десантно-штурмового батальйону, датовані 2014—2015 роками. 242 дні тривала оборона аеропорту. Тоді казали: «Кіборги» витримали, не витримав бетон».

Є два скріплені між собою прапори, з якими українські офіцери виходили з окупованого Криму. Вони тоді казали: «Військовий складає присягу тільки раз на вірність своєму народові». І прийняли тоді єдино правильне рішення: аби ці прапори не потрапили до рук агресора і їх не понівечили або знищили, забрали із собою й зберігають досі. Ці прапори нагадують їм, що Крим наш і ми обов’язково повернемося туди.

На виставці можна ознайомитися з матеріалами архівної кримінальної справи 1966 року щодо українських студентів, які підняли жовто-блакитний стяг над столичним інститутом народного господарства. Тоталітарний режим їх засудив на кілька років позбавлення волі. Згодом усіх реабілітували.

І ще чимало цікавих експонатів та змістовна розповідь про них чекають на відвідувачів виставки. Працюватиме вона до 28 серпня.

Любомира КОВАЛЬ,

Володимир ЗАЇКА

(фото),

«Урядовий кур’єр»