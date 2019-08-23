Виставку історичних і бойових знамен, які символізують боротьбу української армії та народу за Незалежність нашої держави, кияни і гості міста можуть відвідати у Центрі культури і мистецтв Служби безпеки України (вул. Іринінська, 6). Її приурочено до Дня Державного прапора та 28-ї річниці Незалежності.

Як розповіли «Урядовому кур’єру» співробітники СБУ, експонати для виставки надав Національний музей історії України. Це переважно прапори, історія деяких сягає середини ХVІІІ століття, і до наших днів. Здебільшого точні копії, оригінали можна побачити в самому музеї.

Є серед них  двосторонній сотенний прапор Лубенського полку. У ХVІІІ сторіччі прапори були різних кольорів, та основний — блакитний. Важливо, щоб на них обов’язково зображали козака з мушкетом в обрамленні золотих літер або рамки. Це записав у наказі гетьман Кирило Розумовський.

Сотенний прапор Лубенського полку середини XVIII ст.

Добу УНР представлено прапорами «Слава вільній Україні» та прапором Мошенського сільського козачого куреня оборони землі української 1917 —1920 років. Далі — прапор юначок-пластунок імені Лесі Українки 1931 року та прапор кооперативних курсів Української спілки у Празі.

Далі — копія прапора, який висів над львівською ратушею у 1991 році під час проголошення Незалежності України. За рік його замінили на новий. Але перший прапор як історичну реліквію вирішили зберігати в музеї.

Ще одна дорога серцю кожного українця реліквія — прапор, на якому наші військові того-таки року вперше склали присягу на вірність Батьківщині. Першим був Вілен Мартиросян, командир одного з підрозділів Прикарпатського військового округу. А за три тижні присягу на вірність незалежній Україні склали всі бійці його полку.

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Але й донині українцям доводиться боронити свою незалежність зі зброєю в руках. І наші військові з гідністю й гордістю несуть свої синьо-жовті прапори. На виставці можна побачити знамена з підписами бійців козацької роти київського козацького полку імені Тараса Шевченка та грузинського легіону, який активно підтримує нашу боротьбу за свободу, з підписами грузинською та українською: «Грузія та Україна разом! Спільно переможемо!». Ці прапори не з музею. Їх для виставки надали бійці центру спеціальних операцій «Альфа».

Прапор з підписами бійців центру спеціальних операцій «Альфа»

Підтримують наших бійців і представники інших держав. Зокрема Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа». Вони помістили на прапор України шеврони військових із різних країн: тих, кому надавали допомогу вони, і тих, хто допомагав Україні, а вони були посередниками.

Є тут і два прапори, які підписали «кіборги» з 90-го десантно-штурмового батальйону, датовані 2014—2015 роками. 242 дні тривала оборона аеропорту. Тоді казали: «Кіборги» витримали, не витримав бетон».

Прапор, який передали «кіборги». Донецький аеропорт, 2015 р.

Є два скріплені між собою прапори, з якими українські офіцери виходили з окупованого Криму. Вони тоді казали: «Військовий складає присягу тільки раз на вірність своєму народові». І прийняли тоді єдино правильне рішення: аби ці прапори не потрапили до рук агресора і їх не понівечили або знищили, забрали із собою й зберігають досі. Ці прапори нагадують їм, що Крим наш і ми обов’язково повернемося туди.

На виставці можна ознайомитися з матеріалами архівної кримінальної справи 1966 року щодо українських студентів, які підняли жовто-блакитний стяг над столичним інститутом народного господарства. Тоталітарний режим їх засудив на кілька років позбавлення волі. Згодом усіх реабілітували.

І ще чимало цікавих експонатів та змістовна розповідь про них чекають на  відвідувачів виставки. Працюватиме вона до 28 серпня.

Любомира КОВАЛЬ,
Володимир ЗАЇКА
(фото),
«Урядовий кур’єр»