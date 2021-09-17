Тростянець на Сумщині — нині центр територіальної громади — відзначив 361-шу річницю заснування розмаїтою культурно-мистецькою палітрою, відкриттям соціальних об’єктів після капітального ремонту та реконструкції в межах програми Президента України «Велике будівництво»

Таких міст як Тростянець на Сумщині в Україні кількасот. Донедавна районний центр, а зараз центр територіальної громади, виокремлюється з-поміж інших насамперед своєю впорядкованістю, чистотою, охайністю. Крім того, тут працюють промислові підприємства, де мають роботу і заробітки тисячі городян.

Це відоме у світі ПрАТ «Монделіс Україна», що виготовляє шоколад, печиво, інші кондитерські вироби і активно працює на ринках США, Східної Європи, Африки, Близького Сходу, Азії.

Однак, як наголошують городяни, їм надзвичайно поталанило на очільника — упродовж останніх більш як півтора десятиліття біля керма міста Юрій Бова, який тут народився, закінчив місцеву 5-ту середню школу, Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет (нині національний), зростав тут як господарник і громадський діяч.

Тож знає всі проблеми міста, розв’язує їх, аби рідний Тростянець ставав красивим, заможним, комфортним.

Сьогодні Тростянецька громада на чолі з Юрієм Бовою серед лідерів найрізноманітніших рейтингів не тільки на Сумщині, а й в Україні. А ті, хто не бував у місті впродовж останніх п’яти-семи років, не приховують захоплення змінами, що відбуваються.

Що це саме так, красномовно продемонстрував День міста з нагоди 361-ї річниці його заснування.

Радість урочистостей із господарями розділили Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, народні депутати від Сумщини Михайло Ананченко, Ігор Молоток, Микола Задорожній, голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко, інші поважні гості.

Святкова програма видалася настільки розмаїтою, що гості вагалися, якому заходу, а їх загалом було близько 20-ти, віддати перевагу.

Та все-таки чи не найбільшу увагу приділили наймолодшим жителям громади — малечі та школярам, а своєрідним епіграфом до врочистостей став парад візочків.

З огляду на щасливих усміхнених батьків та їхніх синів і доньок, складалося враження, що Тростянець насамперед місто дітей. І це не перебільшення, адже останнім часом центр громади значно помолодшав завдяки позитивній демографічній ситуації.

Це підтвердив не тільки парад візочків, який приємно вразив батьківськими фантазіями, безпосередністю та вишуканим смаком, а й дитячий «Парк розваг», танцювальний батл, театральне шоу, святковий торт, виставка колекції автомобілів, артспринт «Розмалюй своє місто» для п’яти-семирічних дітей, ігроленд тощо, присвячені дітворі.

Утім, і дорослі не нудьгували: святкові хода і велопробіг, виставки «Дари природи рідного краю» та «Постаті краю крізь призму часу», майстерня місцевих умільців, фотоконкурс «Один день із життя міста», виступ військового оркестру — перелік заходів, до яких долучилися дорослі, можна продовжувати.

Обравши локаціями Європейський майданчик та парк ім. П. Чайковського, організатори створили всі умови для змістовного та цікавого відпочинку, який доповнили численні торговельні майданчики, кафе, зелені зони.

Та все-таки головними подіями стали інноваційні новосілля, які суттєво оновили сьогоднішню соціальну панораму міста.

Будьте здоровими, земляки і медицино!

Позаторік Тростянецька громада однією з перших в області забрала у власність місцеву лікарню й розпочала її докорінну модернізацію та оновлення.

Термін порівняно незначний, а зміни масштабні.

Головна подія — відкриття лікувального корпусу після термомодернізації та оновленого інфекційного відділення, де передбачено всі умови для надання допомоги хворим, зокрема на коронавірусну інфекцію.

Навіть зовні лікарняний корпус налаштовує на оптимістичний настрій: різнокольоровий, дихає теплом, сонцем, привітністю.

Як наголосив Юрій Бова, задум перетворити заклад на сучасний, європейський з’явився ще у

2018-му. Адже тростянчани і жителі сусідніх громад мають отримувати якісні медичні послуги.

Те, що зроблено, лише один з етапів, на черзі подальше оновлення, зміцнення матеріально-технічної бази.

А поки що тут повністю модернізовано стаціонарне відділення загальною площею майже 4300 квадратних метрів. Зокрема полагоджено дах, встановлено індивідуальний тепловий пункт, облаштовано сучасний закритий заїзд автомобілів швидкої допомоги, утеплено теплотрасу тощо.

Вікна і двері замінили на енергоощадні загальною площею 1020 квадратних метрів.

За підрахунками фахівців, річна економія на опаленні становитиме не менше 2 мільйонів гривень, що дорівнює придбанню 4-5 апаратів штучної вентиляції легень.

Загалом в оновлення лікарні вкладено 15 мільйонів гривень, з яких майже 13 на п’ять років під три відсотки річних надав Міжнародний кредитний фонд NEFKO. Решту залучено з міського бюджету.

На ремонт інфекційного відділення площею майже 200 квадратних метрів витрачено 1,8 мільйона гривень, з яких третину з міського бюджету — на закупівлю обладнання.

Насамперед тут передбачено 10 стаціонарних ліжок з кисневим забезпеченням для хворих на коронавірусну інфекцію, облаштовано душові, санвузли тощо.

Вітаючи громаду з медичним новосіллям, очільник МОЗ Віктор Ляшко анонсував підвищення зарплат для людей у білих халатах: наступного року медичні сестри отримуватимуть 13,5 тисячі гривень, а лікарі — 20 тисяч. Найближчим часом народні депутати мають підтримати відповідні зміни в державному бюджеті.

А Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов акцентував на необхідності неухильної вакцинації громадян від коронавірусної інфекції, що убезпечить їх від хвороби.

Як наголошували гості, Тростянець подає гідний приклад реформування як медичної, так і багатьох інших галузей та сегментів народного господарства.

Із введенням в експлуатацію оновленого приміщення головним питанням стане надання лікарні статусу опорної. Нині на цій частині території сумського регіону його має лише охтирська.

На стадіон — продовжувати традиції Володимира Куца

Того самого дня в місті врочисто відкрили оновлений стадіон імені уславленого земляка марафонця олімпійського чемпіона Володимира Куца, реконструкцію якого розпочали у 2018-му.

Спочатку за кошти громади, згодом за програмою будівництва полів зі штучним покриттям, а останні два роки за фінансової підтримки Державного фонду регіонального розвитку та міського бюджету в пропорції 70 на 30.

За цей час освоєно майже 45 мільйонів гривень, результатом яких стали чотири футбольні поля з освітленням, зокрема основне з натуральною рулонною травою та автоматичним поливом розміром 105х68 метрів.

Ще одне — тренувальне — з такими самими характеристиками, 57х31 метр, а два зі штучним покриттям розмірами відповідно 60х40 та 40х20 метрів.

Окрім того, облаштовано шість стометрових бігових доріжок, 4 на 400 метрів, сектор для стрибків у довжину.

За словами Віктора Ляшка, цей стадіон дасть змогу підняти на більш якісний рівень здоровий спосіб життя тростянчан, завдяки чому в медиків поменшає роботи.

А за словами Юрія Бови, логічним продовженням розпочатих справ стане нова масштабна споруда, яку зведуть найближчим часом.

Тут буде спортивний комплекс

Після відкриття стадіону почесні гості заклали символічну капсулу у фундамент спортивно-оздоровчого комплексу «Н2О-Махі», до складу якого входитимуть блок критих басейнів, трибуни, зали для гри в баскетбол, волейбол, мініфутбол, гандбол, а також для занять важкою атлетикою, боксом, боротьбою, гирьовим спортом тощо.

Коштуватиме об’єкт понад 260 мільйонів гривень.

Цього року фінансування здійснюватимуть за кошти субвенції з державного бюджету місцевим — на розвиток спортивної інфраструктури та міського бюджету.

Як наголосив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, цей комплекс буде найпотужнішим в області й слугуватиме надійною підмогою в підготовці майбутніх чемпіонів, утвердженні здорового способу життя, проведенні численних змагань, зокрема й міжнародних.

А крапку у святковому дійстві поставив захопливий товариський матч із футболу на оновленому стадіоні між місцевим клубом «Тростянець» і командою українських зірок, серед яких Олександр Заваров, Олег Саленко, Олександр Алієв, Юрій Дмитрулін та інші.

Основний час не виявив переможця — 7:7, а в післяматчевих пенальті вправнішими виявилися зірки.

Утім, як зазвичай кажуть, на футбольному полі перемогла дружба, а Тростянець успішно розпочав літопис свого нового 362 року.

Довідка «УК»

Тростянецьку громаду утворено 2017 року шляхом приєднання спочатку двох, а торік ще чотирнадцяти сільських рад. Загальна площа — 155,79 кв. км. Разом з адміністративним центром Тростянцем включає 38 населених пунктів, у яких живуть 27846 осіб.

На її території здійснює господарську діяльність 601 суб’єкт, 17 промислових та 11 аграрних.

Тростянець — неофіційна шоколадна столиця України. Пріо-ритетні галузі — харчова, переробна, деревообробна, сільськогосподарська, легка промисловість, електроенергетика.

За рахунок бюджету громади утримують 42 заклади, з яких два — охорони здоров’я: комунальні некомерційні підприємства «Тростянецька міська лікарня» та «Тростянецький центр первинної медичної допомоги»; 16 — освіти, 14 — культури та спорту; пожежна команда; територіальний центр соціального обслуговування населення.