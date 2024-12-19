Онлайн-платформу «Вільний степ», створену для підтримки людей, які пережили полон, тортури та сексуальне насильство, пов’язані з війною, презентували 17 грудня. Ініціативу реалізував Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» спільно з ГО «Ресурсний центр «Лісова поляна» за підтримки проєкту USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я».

«Лісова поляна» — унікальний передовий заклад в системі охорони здоров’я, в якому надають послуги із психічного здоров’я, засновані на доказових практиках, з урахуванням принципу recovery-oriented в поєднанні з фізичною реабілітацією. Щорічно центр надає допомогу майже 3,5 тисячі пацієнтів.

Безумовно, «Лісова поляна» та її спеціалісти — осередок передових практик та унікального досвіду з підтримки й супроводу людей, які пережили полон, постраждали від тортур, сексуального насильства під час війни. Тому онлайн-платформа з комплексної підтримки, яку створила команда із залученням міжнародних експертів та підтримки партнерів, дасть змогу фахівцям обмінюватися досвідом, а людям, котрим необхідна реабілітаційна допомога, — дізнатися більше про можливості, що їх надає система реабілітації», — каже заступник міністра — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Платформа надає комплексну підтримку постраждалим та їхнім родинам, допомагаючи подолати психологічні наслідки травм. Серед основних завдань проєкту — реінтеграція людей, які пережили жорстокі події війни, повернення їх до активного суспільного життя та підтримка у відновленні економічного й соціального потенціалу України. На платформі зібрано інформацію про 53 верифіковані організації, що надають послуги із психосоціальної підтримки, охорони психічного здоров’я та правової допомоги.

«Платформа «Вільний степ» — яскравий приклад того, чого ми можемо досягти завдяки партнерству та інноваціям. Цю ініціативу спрямовано не лише на надання негайної підтримки, а й на досягнення ширших цілей України у громадському здоров’ї та економічного відновлення шляхом створення скоординованої й доступної системи підтримки. Об’єднавши зусилля громадянського суспільства, фахівців у галузі психічного здоров’я та правозахисників, зможемо посилити свій вплив і гарантувати, що жодна людина, яка пережила насильство, не залишиться без підтримки та допомоги», — наголошує заступник директора Місії USAID в Україні Мілан Павловіч.

Із лютого 2022 року з полону було повернуто 3797 українців (за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими). Потреба в інформаційній підтримці таких осіб критична, адже багато з них стикаються з важкими психологічними наслідками, що позначаються на їхньому житті та здатності адаптуватися.

«Дуже добре розумію, яка велика потреба у професійній підтримці колишніх полонених на шляху повернення до нормального життя, самого себе після місяців чи років постійного тиску та болю», — каже ветеран війни, звільнений з полону, Максим Колесніков.

За перші три місяці роботи платформа «Вільний степ» надасть послуги щонайменше 150 людям. Вона допомагає швидко зв’язатися з кейс-менеджерами, які підбирають індивідуальну підтримку залежно від потреб кожного.

Голова правління громадської організації «Ресурсний центр «Лісова поляна» Тетяна Сіренко під час презентації онлайн-платформи зазначила: «Ми вдячні USAID за допомогу у створенні цього унікального ресурсу. Він сприятиме розвитку мережі підтримки, адже мета платформи — вибудувати ефективну комунікацію між тими, хто потребує підтримки, і тими, хто здатен допомогти. Це значний крок до того, щоб зробити українців ще стійкішими».

Платформа пропонує навчальні матеріали для лікарів, психологів, соцпрацівників і прокурорів, щоб вони могли ефективніше допомагати постраждалим.

Зазначимо, центр реабілітації «Лісова поляна» — один з найкращих медичних закладів у країні, який займається реабілітацією військових. Тут змінюють застарілі підходи до лЧМТ на сучасні доказові. Для кожного пацієнта розробляють індивідуальний план лікування. У його розробленні бере участь мультидисциплінарна команда: лікарі, психолог, психотерапевт, ерготерапевт, фізичний терапевт, медсестри та соціальні працівники.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та керівниця Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Ксенія Возніцина підписали меморандум про взаємодію у сфері розбудови клінічних мультидисциплінарних реабілітаційних центрів досконалості.

Один із пріоритетів діяльності проєкту Агентства США з міжнародного розвитку «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я», який впроваджує міжнародна неприбуткова організація «Пакт», — розширення послуг з охорони психічного здоров’я для ветеранів та людей, що зазнали негативного впливу війни. За цей час понад 25000 осіб отримали психологічну допомогу, 4000 спеціалістів пройшли навчання. 2022 року на базі Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» було створено ресурсний центр, що розробляє програми з питань психічного здоров’я.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я