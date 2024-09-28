У четвер Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся із Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом і представив йому план перемоги. Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за рішучу підтримку та рішення, які допомагають захищати Україну й українців.

«Ми глибоко цінуємо те, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей цього жахливого російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також подякував за оголошений пакет на 7,9 мільярда доларів, який допоможе українським воїнам на передовій.

«Хочу подякувати вам за всі роки підтримки України, нашої незалежності. Я пам’ятаю, яким важливим був ваш телефонний дзвінок до Києва в перший день російського вторгнення. І я також пам’ятаю ваш візит в Україну у критичний момент у лютому 2023 року — це було хоробре рішення», — наголосив Володимир Зеленський.

Він представив Президентові США план перемоги. Лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану й доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків.

12 жовтня Джозеф Байден проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України в Німеччині на рівні лідерів. Президенти України та Сполучених Штатів зустрінуться на двосторонньому рівні, щоб проаналізувати прогрес консультацій, а також з міжнародними партнерами, щоб скоординувати додаткову допомогу для України.

Джозеф Байден запевнив, що надасть Україні всю необхідну для перемоги підтримку, і повідомив про рішення збільшити безпекову допомогу.

«По-перше, зараз ми повинні зміцнити позиції України на полі бою, і саме тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярда доларів. Я також доручив Пентагону надати всі кошти, що залишилися в межах безпекової допомоги, які були призначені для України, до кінця мого терміну, тобто до 20 січня. І це посилить позицію України на майбутніх переговорах. По-друге, ми дивимося вперед, щоб допомогти Україні досягти успіху в довгостроковій перспективі», — зазначив Президент США.

Боротьба має значення

У Вашингтоні Президент України зустрівся з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс і представив їй план перемоги. Глава держави подякував Камалі Гарріс за участь у першому Саміті миру й незмінну підтримку України від Сполучених Штатів протягом усього цього часу.

На зустрічі Президент поділився деталями плану перемоги.

«Для нас це дуже важливо — бути повністю зрозумілими і працювати в цілковитій координації зі Сполученими Штатами. Уранці я говорив з конгресменами обох палат, обох партій. І я вдячний за двопартійну підтримку. Ми віримо, що цю війну можна виграти і що справедливий мир може бути ближчим лише зі Сполученими Штатами», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави розповів про останні події на полі бою, операцію в Курській області, а також про російські атаки на українську енергетику. Президент закликав зміцнити протиповітряну оборону України й посилити тиск на рф.

«Ми повинні зберігати жорсткість санкцій проти росії та використовувати доходи від заморожених російських активів, щоб захистити Україну, наших людей, наші міста, нашу лінію фронту від російського зла. І, звичайно, ми повинні наполегливо працювати над притягненням до відповідальності всіх російських воєнних злочинців», — наголосив він.

Камала Гарріс зазначила, що це вже її сьома зустріч з Володимиром Зеленським, і запевнила в непохитній підтримці України. За її словами, США й надалі надаватимуть безпекову допомогу, необхідну для перемоги України.

«Ми повинні захищати наші демократичні цінності та протистояти агресорам. І ми повинні обстоювати міжнародний порядок, правила й норми. Кожен із цих принципів поставлений на карту в Україні, і саме тому боротьба України має значення для американського народу», — наголосила віцепрезидент Сполучених Штатів.

Свобода спирається на двопартійність

У Вашингтоні Президент України зустрівся із двопартійною делегацією Сенату США на чолі з лідером демократів та республіканців у сенаті Чаком Шумером і Мітчем Макконнеллом та ознайомив їх із ключовими пунктами плану перемоги. Глава держави подякував обом партіям Сенату, адміністрації Президента Сполучених Штатів і всьому американському народові за важливу військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України.

«Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку», — сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, такі зустрічі особливо важливі саме зараз, коли перед початком опалювального сезону рф посилює ракетні атаки на об’єкти критичної інфраструктури.

Серед тем, які глава держави обговорив із членами Сенату США, найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам українських воїнів, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки. Пріоритет України — додаткові системи ППО та ракети до них.

Окремий фокус розмови — посилення санкційного тиску на державу-агресора, а також використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

Також Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, зокрема з лідером Демократичної партії в Палаті представників Гакімом Джеффрісом, представниками Комітету збройних сил на чолі з його головою Майклом Роджерсом, а також головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом і співголовою Адамом Смітом, головою Комітету з питань розвідки Майком Тернером, заступницею лідера демократів Кетрін Кларк і почесним спікером Ненсі Пелосі. Глава держави зазначив, що свобода спирається на двопартійну підтримку та рішучість Сполучених Штатів.

«Це дуже важлива можливість зустрітися. І я вдячний за сильну підтримку України від США, яка рятує життя наших людей і допомагає захистити нашу незалежність і свободу», — сказав Президент.

Володимир Зеленський ознайомив членів Палати представників із ключовими пунктами плану перемоги, а також детально розповів про перебіг війни та ситуацію на полі бою.

«Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що путін не має достатньо сил, щоб встояти, коли ми справді чинимо тиск. І саме тому особливо зараз нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України, щоб змусити росію до миру. І ми підготували план, терміновий план, як посилити нас на шляху до перемоги», — зазначив глава держави. Президент закликав сприяти тому, щоб Україні дали дозвіл і необхідні засоби для ураження військових цілей на території росії.

Серед головних тем зустрічі — захист енергетичної мережі й підготовка до зими, блокування постачання західних компонентів державі-агресору, розвиток українських далекобійних засобів і їх застосування. Володимир Зеленський також закликав інвестувати в українське оборонне виробництво.

Крім того, обговорили забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі та успіхи України у знищенні чорноморського флоту рф.

Джерело:

Офіс Президента