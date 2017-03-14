Кожного дня мільйони українців користуються автомобільним, залізничним і водним транспортом. Пересування — це звичне явище для більшості громадян. Тож будь-які труднощі або зміни у сфері транспортних перевезень можуть добряче вплинути на повсякденне життя. Контроль за якістю транспортного обслуговування здійснює Державна служба України з безпеки на транспорті. Згідно з Положенням про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 11 лютого 2015 р. № 103, основні завдання Укртрансбезпеки полягають у здійсненні державного нагляду за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті; нагляду за додержанням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища транспортом; ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів; габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування; технічного розслідування та аналізу причин дорожньо-транспортних аварій; затвердження мережі міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування; здійснення диспетчерського контролю за роботою автомобільних перевізників тощо. Проте, не дивлячись на міцну законодавчу базу, в пасажирів виникають проблеми на місцях, про що вони скаржаться фахівцям урядової «гарячої лінії».

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку 2016 року та на сьогодні на урядову «гарячу лінію» надійшло близько 800 звернень з питань транспортного забезпечення. Заявники скаржились на підвищення цін на проїзд, відмову у придбанні пільгових квитків, аварійний стан транспортних засобів, закриття маршрутів та з приводу інших питань.

Так, пенсіонерка з Дніпропетровської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» з проханням забезпечити її пільговим проїздом та надати квиток на автобусний рейс сполученням Кривий Ріг —Первомайськ. З даного питання заявниця зверталася раніше до працівників диспетчерської служби автовокзалу м. Кривий Ріг, які їй відмовили у зв’язку із відсутністю фінансування. Це звернення було розглянуто Державною службою України з безпеки на транспорті, в результаті чого було надано роз’яснення, що відповідно до ст. 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», перевізнику забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, окрім випадків, передбачених законом.

Киянин, який виховує 6 дітей, хотів придбати у касі автостанції пільговий квиток дитині. Заявник пред'явив посвідчення багатодітної сім'ї, проте касир категорично відмовилась та запропонувала придбати квиток за повну вартість. Після розгляду звернення Укртрансбезпекою заявникові було повідомлено, що згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства» дітям з багатодітних сімей надається безкоштовний проїзд автомобільним, залізничним та водним транспортом, окрім таксі. Тож з метою здійснення заходів державного контролю буде проведено перевірку, за результатами якої вживатимуться заходи відповідно до законодавства.

На веб-сайт Урядового контактного центру надійшло повідомлення від жительки Коломийського району Івано-Франківської області, яка поскаржилась на зростання тарифів на проїзд у транспорті міжміського сполучення майже вдвічі. Якщо до січня цього року квиток на автобус коштував 25 грн., то тепер — 48 грн.! Жінка цікавиться, чим викликаний такий стрибок цін, адже ціни на пальне не зросли. Звернення надійшло на розгляд до Укртрансбезпеки, в результаті чого було роз’яснено, що тарифна політика має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автотранспорту, запроваджувати сучасні види транспорту. Тарифи формуються згідно з Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, яка затверджена наказом Міністерства транспорту і зв’язку України від 17.11.2009 р. № 1175 і носить рекомендаційний характер при встановленні вільних тарифів на послуги перевезення.

Ефективна та надійна робота пасажирського транспорту є найважливішим чинником соціально-політичної та економічної стабільності. Тож удосконалення транспортного обслуговування населення є пріоритетним завданням Мінінфраструктури, Укртрансбезпеки та інших органів виконавчої влади.

За період з 6 березня 2017 року по 12 березня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 26 тисяч 931 дзвінок, а також 702 звернення зареєстровано через Інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.uа