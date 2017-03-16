У закарпатському місті Хуст увосьме відбувся відкритий фестиваль-конкурс стрілецької пісні. Це данина пам’яті подіям, які розгорталися у цьому краї за нову державу Карпатська Україна. Хоч її історія була вельми недовгою, вона стала символом національних прагнень українського народу довоєнного часу.
Щороку на фестиваль приїжджає дедалі більше учасників. Цьогоріч це 13 солістів-вокалістів, 3 вокальні дуети, 3 тріо, вокальний квартет, 15 вокальних ансамблів, 13 хорових колективів з Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Миколаївської, Луганської областей, Словацької Республіки та різних куточків Закарпаття. Фестивальне журі очолив заслужений діяч мистецтв України Степан Галябарда.
Окрім дипломів лауреатів, переможці отримували грошові винагороди. Дипломів І ступеня удостоєно народний хор «Астра», викладачів Ужгородської школи мистецтв, жіночий вокальний ансамбль «Муза» з Теребовлі на Тернопільщині, аматорський народний чоловічий вокальний ансамбль «Октава» з цієї області, вокально-інструментальний ансамбль «Самбірчани» з Львівщини.
Лауреатами ІІ ступеня стали народна хорова капела «Боян» РБК з міста Бережани Тернопільської області, народний вокальний ансамбль «Ільничанка» із закарпатського села Ільниця, вокальний дует «Червона ружа» відділу культури Мукачівської райдержадміністрації та співак Олександр Гобон з Хуста.
Третьоступеневими лауреатами визначено народний ансамбль пісні і танцю «Дружба» Ужгородського районного будинку культури, вокальний ансамбль «Патріоти» зі Стеблівки, що на Хустщині, народний аматорський ансамбль «Байрак» з Івано-Франківщини, чоловічий вокальний ансамбль Тячівського районного будинку культури, співак Іван Ливч зі Сваляви, тріо викладачів Тячівської дитячої школи мистецтв.
А Гран-прі присуджено народному аматорському фольклорно-етнографічному ансамблеві «Намисто» Теребовлянського вищого училища культури.
Гала-концерт став святом державності напередодні 15 березня — дня, коли 78 років тому відбувся вирішальний бій за Карпатську Україну в околицях Хуста. Учасники концерту стоячи вшанували мужність Героїв Небесної Сотні, які так само, як і сотні бійців «Карпатської Січі», полягли за ідею української державності. Згадали й тих захисників рідної держави, які склали голови на сході країни, обстоюючи її незалежність. Пам’ять про героїв, які віддали життя, захищаючи рідну землю, втілюється в нинішніх прагненнях захищати країну від окупантів.
— І членів журі, і глядачів вражали не лише натхнення, з яким учасники виходили на сцену, а й рівень виконавської майстерності більшості з них. Він за ці роки відчутно зріс. Відчувається велика зацікавленість цим фестивалем, який уже ствердився, — сказав, підсумовуючи, Степан Галябарда. — Прикметно, що фестиваль переростає рамки відкритого і стає всеукраїнським, адже географія учасників дуже широка.