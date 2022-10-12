Білицька територіальна громада на Полтавщині уклала договір із харківськими підприємцями та громадською волонтерською організацією на зведення у селищі міського типу Білики десяти модульних будиночків для переселенців. Про це повідомив голова громади Микола Скрильник. За його словами, партнери зобов’язалися встановити ці будиночки та фінансувати проєкт, а громада — надати земельну ділянку і доступ до підключення комунікацій. Під житловий комплекс відвели 0,5 гектара землі в центрі селища. Туди підвели воду, газ, каналізацію. Місце дуже зручне для проживання. Поряд лікарня, школа, дитячі садочки.

Поки що харків’яни виготовили один будиночок. Його встановлять тоді, коли знайдуть інвесторів, які готові заплатити за будиночок і монтаж.

Гніздечко на 14,5 квадратного метра

Модульний будиночок має площу 14,5 квадратного метра. Він повністю укомплектований, обігрівається. У ньому є санвузол, кухня, електрика. Таке житло розраховане на сім’ю з чотирьох осіб: двох дорослих і двох дітей. Ціна будиночка — до 500 тисяч гривень з урахуванням логістики і можливостей Білицької громади. Вартість будиночка в інших громадах може відрізнятися.

Харківські підприємці, які піклуються про комфортне проживання переселенців у Біликах, тільки цим селищем не обмежуються. У їхніх планах — зводити модульні будиночки й для інших громад. Тепер у них є змога будувати три модульні будинки на місяць, а в майбутньому вони зводитимуть їх до десяти за цей час.

На Полтавщині не планували споруджувати модульні будинки для переселенців. На брифінгу начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зазначив: «Ми не плануємо будувати модульні містечка в області. Якщо держава забезпечить нас модульними блоками, зможемо організувати їх встановлення».

Тут перевагу надають капітальному будівництву. У Полтаві, можливо, наступного року збудують багатоквартирні житлові будинки на вулицях Олеся Гончара, Остапа Вишні та Лазурній. Там переселенцям буде надано 2000 квартир загальною площею 100 тисяч квадратних метрів. Під це будівництво вже відведено ділянку площею 4,5 гектара. Найближчим часом виготовлять необхідні для будівництва документи.

На сесії депутати Полтавської обласної ради проголосували за надання з обласного бюджету майже 8 мільйонів гривень на першу стадію розроблення проєктно-кошторисної документації будівництва багатоповерхових будинків для переселенців.

У департаменті будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОВА розповіли, що ці кошти спрямують на збирання вихідних даних, експертизу, технічні умови, геологічні та геодезичні роботи, оплату оренди землі тощо. Нині на стадії замовлення геологічні та геодезичні вишукування. Вони триватимуть орієнтовно до кінця жовтня. Потім спеціалісти почнуть проєктування.

Полтавським житлобудівним проєктом зацікавилися п’ять будівельних компаній і вже розробили ескізи. На проєктування піде приблизно два місяці. Виходить, що паперову роботу в ідеальних умовах завершать до кінця цього року. Будувати у місті розпочнуть тоді, коли забудовник отримає 30 відсотків передоплати.

За інформацією Офісу Президента України, Полтава отримає від держави на будівництво тимчасового житла для переселенців 2,4 мільярда гривень.

З урахуванням усіх операцій, які необхідно провести перш ніж будинки в Полтаві почнуть зводити, мине ще чимало часу. Мабуть, не менш як рік. А доки цей процес триває, переселенці вимушені мешкати в гуртожитках та орендувати житло.

Вимушені безхатченки мають право

Значною мірою полегшити їм життя вирішило керівництво благодійного фонду «Карітас Полтава», із власної ініціативи компенсуючи частині цих людей витрати на комунальні послуги. Упродовж п’яти місяців кожен із них отримає, за словами менеджера проєктів фонду Алли Раковецької, по 16 200 гривень. Кошти перерахують двома виплатами. Головна умова компенсації комунальних послуг — договір оренди або квитанція оплати за комунальні послуги, де буде вказано адресу, яка збігатиметься з довідкою ВПО.

Отримати таку допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, які мають інвалідність, тяжке захворювання, багатодітні сім’ї, вагітні або матері з дітьми до трьох років, самотні люди, яким понад 60 років. А також ті, в кого середній дохід на члена сім’ї становить менш як 5400 гривень, або ж хто втратив через війну роботу. Документи для отримання компенсації зареєстрували вже понад 1000 людей із 600 осель.

«Суму компенсації комунальних послуг передбачено на весь опалювальний період. Перша виплата буде на початку, потім через три місяці буде зроблено моніторинг, чи люди використовують за призначенням цю допомогу, і вже після моніторингу буде друга виплата, яка покриє останні два місяці опалювального періоду», — розповіла пані Раковецька.

Вона уточнила, що благодійною програмою можуть скористатися переселенці, які живуть у Полтаві, а також на території Білицької, Ромоданівської, Диканської та Кобеляцької громад.

Прагнучи допомогти людям, які через війну втратили житло, Полтавський міський голова Олександр Мамай навіть офіційно звернувся по допомогу до керівників міст світу. Текст цього звернення він опублікував двома мовами у Telegram-каналі. У ньому міський очільник зазначає, що Полтава на сьогодні прийняла найбільшу кількість переселенців війни. Тут кожен третій — біженець. Місто стало гуманітарним хабом Східної Європи. Тож він пропонує укласти угоду про побратимство між містами і почати системну співпрацю передусім щодо будівництва житла.

«Подайте руку допомоги цим людям! Україна — щит Європи. Ці люди тримають цей щит. Вони без одягу і ліків, без даху над головою, з дітьми на руках і без роботи. Вони на своїх плечах тримають мирне небо світу», — йдеться у зверненні.

Нині міста — побратими Полтави: Фільдерштад, Ляйнфельден-Ехтердінген, Остфільдерн (землі Есслінген, Німеччина); Флінт (штат Мічиган, США); Боржомі (Грузія); Ціньхуа та Дуньін (КНР). У Полтаві сподіваються, що заклик їхнього голови почули, отже потерпілі із прифронтових районів зможуть розраховувати на швидше розв’язання їхньої житлової проблеми.