Східноєвропейський університет економіки і менеджменту та Черкаський обласний центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді на основі угоди про співпрацю розширюють партнерські зв’язки. Триває співпраця університету з позашкільним навчальним закладом як навчально-практичної та методичної бази проведення занять і практики для студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» й «Туризм», зокрема і для вихованців коледжу економіки і управління.
На базі черкаських закладів сфери гостинності, зокрема готелю «Optima Черкаси», ресторану «Прованс», пабу Zivot A Pivo та «Кафе нашого міста 18/55» студенти 3 курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Cхідноєвропейського університету набували практичних умінь і навичок із профільних дисциплін. До практичних занять долучилися студенти Черкаського комерційного технікуму.
Як розповіла старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму університету Антоніна Яхтер, розширення партнерських зв’язків — невід’ємна частина підвищення якості вищої освіти в сучасних умовах і найголовніше — допомога студентам у підготовці до професійного життя за межами університетських аудиторій. Майбутні фахівці проаналізували нормативну відповідність забезпечення готельних приміщень устаткуванням, довідалися про всі деталі основних технологічних циклів: бронювання, реєстрації, прибирання номерів, надання ресторанних та інших додаткових послуг, ознайомилися з матеріально-технічним забезпеченням закладів ресторанного господарства та принципами побудови системи менеджменту підприємств, визначили тип структури управління, дізналися про основні функції підрозділів готелю тощо. Саме під час таких практик, переконані викладачі, студенти не тільки здобувають спеціальні знання, а й вчаться дивитися на все, що відбувається, очима клієнта. І тільки тоді можна досягти успіху. Поставивши себе на місце клієнта, можна знайти вихід із нестандартних ситуацій.
Багато роблять для підготовки всебічно підготовлених фахівців туристичної галузі й на кафедрі туризму і готельно-ресторанної справи навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету. Із 2004 року, відколи існує кафедра, навчальний заклад випустив понад 200 фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи. Усі вони знайшли гідне місце як фахівці на підприємствах галузі.
У навчальному закладі, як пояснила директор центру туризмології і екскурсознавства ЧНУ ім. Б. Хмельницького кандидат історичних наук, почесний краєзнавець України Олена Костюкова, застосовують різні форми освіти і виховання майбутніх спеціалістів.
Окрім здобуття теоретичних і практичних знань і навичок, тут розвивають партнерські зв’язки з управлінням культури і туризму облдержадміністрації, обласним центром туризму, краєзнавства і екскурсій, туристськими, готельними, оздоровчо-профілактичними підприємствами Черкас, Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської, Мукачівським державним університетом, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Уманським національним університетом садівництва.
Не забувають і про творчий підхід до справи, розвиток дослідницьких нахилів студентів. Приміром, недавно у присутності краєзнавців і журналістів обласного центру юні дослідники розповідали про туристську привабливість тих населених пунктів області, звідки вони родом. Заглибившись в історію та сьогодення рідних міст і сіл, поспілкувавшись із місцевими краєзнавцями, студенти виявили чимало цікавих фактів, які привернуть увагу кожного туриста, зроблять рідний край ще привабливішим для мандрівників.
Приміром, другокурсник Дмитро Євсіков докладно вивчив історію кожного історичного будинку міста, зробив яскраві фото, зумів розкрити віхи становлення в Україні й на своїй малій батьківщині цукрової промисловості.
Насиченими цікавим дослідницьким матеріалом були й презентації інших студентів. Розповідаючи про пам’ятки свого краю, вони не оминули увагою «Золоту підкову Черкащини» — проєкт, втілений за допомогою державної програми, біля джерел якої стояв нинішній ректор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко. Свого часу проєкт задумували не лише щоб зберегти духовну спадщину Черкащини, а й одержати економічні результати від туризму, розвинути інфраструктуру області.
Студентам в урочистій обстановці вручили державні сертифікати, які дають право працювати в галузі туризму.