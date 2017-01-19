Масштабні зміни в системі охорони здоров’я стали головною темою зібрання. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман укотре нагадав про корумпованість, яка панувала у відомстві, допоки його не очолила команда в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Усі напади на реформаторські процеси, які стартували останніми місяцями, він вважає звичайнісінькими проявами істерії посадовців, причетних до вигідних раніше тіньових схем. Одні з них здійснювалися саме через закупівлі медпрепаратів для тяжкохворих. Нині, на переконання глави уряду, мета управлінців МОЗ прозора — дати життя системі профілактики хвороб, від яких українці помирають частіше, ніж у Європі, та допомогти громадянам викроїти для себе додаткових 7—10 років активного життя. «Нині у сфері охорони здоров’я ведеться правильна й некорумпована політика. Завдяки таким діям система вийде з коми», — резюмував Володимир Гройсман. Він оголосив тактичне завдання: подолати корупційні схеми. Крок уряду Арсенія Яценюка у напрямі запровадження системи міжнародних закупівель названо виправданим і некорумпованим.

Нинішній уряд повинен придбати якісніші та дешевші медпрепарати, розширити їхній асортимент на фармацевтичному ринку та, найголовніше, вчасно надати їх лікарням.

Доречніші не чвари, а справи

А в дискусіях щодо роботи МОЗ Володимир Гройсман порадив шукати порозуміння. «Потребу лікарень у медпрепаратах слід забезпечити повністю, а система охорони здоров’я повинна стати доброзичливою до пацієнта. Раніше панувала тільки корупція та жага до наживи. Як Прем’єр та як людина не можу з цим змиритися. Тож не дозволю нікому повертати старі схеми в систему охорони здоров’я», — наголосив він, порадивши управлінцям зосереджуватися під час роботи не на чварах, а на справах. Команда МОЗ передовсім має зробити все, аби в Україні встановлювали чесні, тобто економічно об∂рунтовані ціни на ліки.

У цьому розрізі глава уряду нагадав про можливості, які з’являться з 1 квітня для українців із хронічними хворобами. Вони отримуватимуть медикаменти від держави безкоштовно. Влітку має відчинити двері новий корпус дитячої лікарні «Охматдит». А ще у 2017-му він очікує на успішне проведення закупівель медпрепаратів через міжнародні організації. «Треба запроваджувати державне медичне страхування для громадян України», — додав Володимир Гройсман.

А потім до трибуни вийшла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона розповіла, що інфаркт міокарда — головна причина смертності українців. Поставити людину на ноги можна завдяки проведенню стентування коронарних артерій. У 2015 році через українські фармацевтичні компанії за участі міжнародних організацій вдалося закупити 7 тисяч 169 стентів. У 2016-му нинішнє керівництво МОЗ залучило донорські кошти та домовилося про закупівлю понад 10 тисяч стентів. «Ми зможемо додатково врятувати понад три тисячі життів українців», — пояснила Уляна Супрун.

За її словами, в держбюджеті-2017 на закупівлю ангіографічного обладнання закладено додатково 150 мільйонів гривень. «Ті, хто потребує стент, зможуть його отримати безкоштовно. У нас 14 тисяч таких українців, — додала в.о. міністра. — Ми змінюємо систему, щоб необхідні ліки через програму реімбурсації стали безкоштовними. Це стосується серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми».

Виробники медпрепаратів не встановлюватимуть ціни вищі, ніж у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Латвії. ПДВ зменшиться до 2,5%, обмежень зазнають і оптово-роздрібні націнки. Саме тому, на думку представників МОЗ, ліки реалізовуватимуть в аптеках за доступними цінами.

«Уряд і команда МОЗ налаштовані на запровадження зміни системи фінансування охорони здоров’я. В 2017 році їх запроваджуватимуть у первинній ланці. У 2018-му здійснюватимуть перехід на вторинну ланку через систему державного страхування», — цими словами завершував тему вже Прем’єр-міністр. Потім він дав змогу висловитися всім присутнім у залі. Зокрема віце-прем’єр-міністр Павло Розенко запропонував якомога швидше внести до Верховної Ради законопроекти, спрямовані на запровадження в Україні медичного страхування. Він порадив МОЗ публічно говорити про корупційні ризики, з якими відомству доводиться боротися.

Володимир Гройсман зауважив, що про успіхи уряд зможе говорити після того, як зміниться повсякденне життя людей. Це стосується як можливостей поліпшити своє здоров’я, так і наявності нових робочих місць, доріг, якими можна буде їздити. «Наш успіх має полягати в тому, щоб успішним став кожен українець. І головне — не піддаватися паніці», — переконаний він.

Для дітей Донбасу обмежень не буде

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш змінив тему, відреагувавши на заяви-вимоги деяких політичних сил переглянути останні рішення уряду в сфері політики щодо Донбасу. Йдеться про концепцію державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Вадим Черниш наголосив, що засади такої держполітики розробляли згідно з нормами чинного законодавства. «Виконувати завдання з плану заходів щодо протидії фінансуванню тероризму. Не допускати дій, спрямованих на легітимізацію незаконних збройних формувань. Тут усе зрозуміло. Що поганого, що діти, які перебувають на тимчасово непідконтрольній території, зможуть вступити та вчитися у вишах України? Рішення уряду спрямовані на реінтеграцію людей в єдиний простір України».

А Прем’єр порадив парламентаріям прочитати спершу документи. Або ще краще — ухвалити нові закони, які і виконуватимуть міністри. «Ми любимо Україну від заходу до сходу. Українці ніде нічим не відрізняються. Хіба що умовами життя. Деякі наші співгромадяни нині перебувають у тимчасовій окупації і просто обмежені в багатьох речах. Там є діти, люди похилого віку, люди, які хочуть жити в мирі та які люблять Україну. Там є різні люди. Але якщо дитина хоче навчатись в українському виші, її не можна позбавляти цього права. А ось агресорів, бойовиків, терористів та іншу нечисть слід вигнати з території нашої держави», — резюмував він.

Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного, глава уряду закликав управлінців не торкатися тем, які можуть розколювати державність. «Треба всім починати любити Україну, — наголосив він. — Український уряд ніколи не зрадить українців. Ми дбатимемо про всіх громадян нашої прекрасної держави незалежно від того, де вони живуть».