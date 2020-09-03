З першого вересня 2020 року в Україні заплановано проведення інспекційних відвідувань до роботодавців, які мають найвищий ризик застосування незадекларованої праці. Це суб’єкти, у яких обсяг наданих послуг (виконаних робіт) не відповідає фактичній чисельності найманих працівників, зменшилася їхня кількість під час карантину, а також ті, що приховують трудові відносини, замінюючи їх іншими видами цивільних або господарських.

Працювати без ризику

Із червня 2020 року після пом’якшення карантинних заходів інспектори праці розпочали інформаційну кампанію про недопущення використання незадекларованої праці. Марина Мартинюк, яку в липні цього року призначено на посаду першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Луганській області, розповідає, що за два місяці інформаційної кампанії інспектори Головного управління відвідали на Луганщині майже 12 тисяч суб’єктів господарювання.

«Реакція роботодавців буває різною. Є ті, хто розуміє важливість дотримання трудового законодавства. Вони розпитують про деталі, як зробити все правильно і куди звертатися по роз’яснення. А деякі ставляться агресивно, аргументуючи, що карантин і так завдав серйозних фінансових збитків, а тут ще їх планують перевіряти. Але наше завдання не в тому, щоб покарати і оштрафувати, а щоб легалізувати працю і захистити права людей», — каже посадовець.

Марина Мартинюк зауважила, що під час інформаційної кампанії роз’яснення проводять для роботодавців і працівників.

«Ми відповідаємо на запитання про відпустки, нарахування зарплатні, умови оплати за неповний робочий день та інші. Пояснюємо: якщо людина погоджується працювати неофіційно, то це великий ризик для неї самої, бо немає лікарняних і відпустки, захищеності в разі нещасного випадку або інших раптових негараздів у житті. Роботодавець може не оплатити виконану роботу або заплатити менше, ніж обіцяв, ніхто не контролює тривалість робочого дня. Деякі недобросовісні роботодавці називають роботу стажуванням або випробувальним терміном і щоб не платити зарплатню, щоразу наймають нових працівників», — підкреслює перший заступник начальника Головного управління Держпраці у Луганській області.

Легально краще

Якщо у найманих працівників є сумніви щодо правильного оформлення трудових відносин, Марина Мартинюк радить відстежувати відрахування роботодавця за допомогою електронного кабінету Пенсійного фонду. У разі виявлення розбіжностей треба звертатися із заявою до Головного управління.

Разом з іншими державними установами роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо легалізації трудових відносин проводять і фахівці Луганської обласної служби зайнятості. У районах вони відвідують керівників фермерських господарств, торговельних та інших підприємств. Проводять роз’яснювальну роботу і з безробітними. Наприклад, фахівці Новопсковського районного центру зайнятості 21 серпня провели для цієї категорії клієнтів вебінар «Легальна зайнятість — запорука вашого майбутнього».

На таких онлайн-заходах учасникам розповідають про переваги легального працевлаштування. Представники управління Пенсійного фонду роз’яснюють порядок звернення по призначення пенсії та підтвердження страхового стажу. Юристи бюро правової допомоги навчають, як діяти в разі пропозиції роботи без укладання трудового договору та консультують з питань трудового законодавства, розгляду трудових спорів з роботодавцем, захисту законних прав та інтересів.

Ми спитали, як проводитимуть перевірки роботодавців, що заплановані з 1 вересня цього року. Марина Мартинюк відповіла, що передовсім фахівці аналізуватимуть документи і факти. Наприклад, коли інспектори приходять у кафе, бачать, скільки там офіціантів, який обсяг їжі мають приготувати відвідувачам і який приблизно обсяг прибирання й підтримання закладу в належному стані. А далі дивляться документи: якщо офіційно оформлено одну-дві людини, а потрібно більше, то до такого роботодавця з’являться питання. Розмір штрафу за використання одного незадекларованого працівника в разі повторного вчинення порушення може становити 141 тисячу гривень. А ті, хто правильно оформив трудові відносини із працівниками, можуть не звертати уваги на заплановані перевірки.

Наталія ВОЙНОВА

для «Урядового кур’єра»