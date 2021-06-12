Світ і Україна все ще перебувають у полоні СOVID-19. І тільки створивши колективний імунітет методом вакцинації різних груп населення, зможемо позбутися цієї загрози, відновити економіку, звичний ритм життя, а найголовніше — вберегти своє життя й здоров’я. Над розв’язанням цієї проблеми наполегливо і цілеспрямовано працюють представники системи охорони здоров’я Полтавщини.

У кінотеатр — по здоров’я

Лікар-епідеміолог ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» заслужений лікар України Валентин Шаповал розповів «Урядовому кур’єру», що в лікувально-профілактичних закладах області створили 79 пунктів щеплень, 59 мобільні бригади й підготували близько 300 медичних та інших працівників, які за це відповідають. Вакцинація населення в області розпочалася 25 лютого цього року, щойно надійшли вакцини. За цей період одноразово щепили понад 72 тисячі осіб, двічі — 7,5 тисячі. Вакцинували 14 228 медичних працівників.

Із 5 червня в області додатково розгорнули п’ять центрів масової вакцинації — у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Миргороді та Лубнах. Зокрема в Горішніх Плавнях такий об’єкт почав функціонувати у відокремленому адмінкорпусі Полтавського гірничозбагачувального комбінату, Кременчуці — на базі тамтешнього ліцею №11 «Гарант», Миргороді — у міському будинку культури, Лубнах — у будівлі кінотеатру «Київська Русь», Полтаві — в корпусі юридичного інституту — філії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Віднині тут постійно щовихідних робитимуть масові щеплення.

За перші два вихідні у цих центрах вакцинували 4308 осіб. Найактивніше вакцинація проходила у Полтаві й Кременчуці. Щеплення робили всім охочим з 9 до 18 години, не відмовляли й жителям інших областей.

Проте директор департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак не задоволений, каже, що очікував від земляків більшої активності. Тому що за два вихідні медики мали змогу вакцинувати майже 6 тисяч людей. У департаменті сподіваються, що 12—13 червня полтавці вакцинуватимуться з більшим ентузіазмом, і шукають можливості, щоб організувати підвезення людей з районів до центрів вакцинації в містах.

Після першої потрібна друга

Щеплення на Полтавщині проводили китайською вакциною CoronaVac. Її схвалено ВООЗ, вона входить у сертифікат вакцинації. Ревакцинацію проводитимуть через 28 днів. Представники обласної влади акцентують, що вакцинуватися повинні й ті, хто вже перехворів на коронавірусну недугу.

Згідно з інформацією Віктора Лисака, 5 червня Полтавщина отримала понад 29 тисяч доз вакцини AstraZeneca від європейського виробника. Нею планують ревакцинувати тих, кому першим зробили щеплення у лютому — квітні, і щепити інших першою дозою. Найближчим часом в область має надійти ще майже 6 тисяч доз Pfizer/BioNTech.

За словами першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна, на цей час у регіоні першу дозу вакцини отримали 63 600 осіб (4,65% загальної чисельності населення області), ревакциновано 7300 (0,53%).

В Україні від початку кампанії масової вакцинації населення проти коронавірусу відповідні щеплення вже зробили понад мільйон людей. З цієї кількості дві дози отримали тільки 140 тисяч осіб.

За кордон — із паспортами і сертифікатами

В ОДА повідомили, що українці, прищеплені двома дозами вакцини, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію для пред’явлення під час перетину державного кордону. Його видаватимуть тільки в паперовій формі відразу після другого щеплення або в будь-якому медичному закладі, під’єднаному до електронної системи охорони здоров’я, зокрема в сімейного лікаря.

Свідоцтво буде чинним лише, якщо введену вакцину схвалила до екстреного застосування ВООЗ. Термін його чинності — рік з можливістю продовження.

Ковідні паспорти, або сертифікати, які міститимуть інформацію не тільки про вакцинацію, а й про негативні результати ПЛР-тестів чи одужання після перенесеного захворювання, планують запровадити з 1 липня. В області проводять санітарно-освітню роботу щодо організації вакцинації населення. А тим часом коронавірус нікуди не зникає.

Водночас із вакцинацією в центрах щеплюють силами мобільних бригад і в медичних закладах. Розпочали планову ревакцинацію другою дозою AstraZeneca. Нині надійшло 29 600 доз корейської вакцини.

7 травня на Полтавщині зняли обмеження «червоної» зони, введені 15 квітня. Транспорт в обласному центрі й інших містах курсує у звичному режимі — без часових обмежень, закладам культури й харчування дозволено приймати відвідувачів, а студентам і школярам — відвідувати заклади освіти.