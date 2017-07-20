Прем’єр-міністр Володимир Гройсман презентував звіт уряду за шість місяців. Йому дали назву «Капітальний ремонт країни». Саме тому слова глави уряду звучали так: «Ми будуємо нову історію країни. Вона має бути успішною. Наш план об’єднує всі напрями життя держави й людей».

Володимир Гройсман надавав динаміці змін виключно позитивного відтінку. Так, за перше півріччя зростання економіки становило 2,5%, середня платня — 6840 гривень, а бюджет перевиконано на 29,7 мільярда гривень. «Реальна заробітна плата зросла майже на 20%, середня заробітна плата — на 13%, обсяг капітальних інвестицій за січень — березень — на 20%, обсяг експорту товарів — на 25%. Це свідчить, що економіка оздоровлюється і відбувається детінізація», — поділився оптимізмом Володимир Гройсман.

Він вважає попередні 10 років періодом втрачених можливостей для держави, тож ставить за мету гармонійно розв’язати накопичені проблеми. У пріоритет, звісно, виходить особистість. Людський капітал становить найвищу цінність. Найближчі три роки урядовці планують присвятити будівництву доріг, досягненню енергоефективності й енергонезалежності, підвищенню рівня освіти та охорони здоров’я.

Глава уряду додав, що ці орієнтири схвалили представники бізнесу й міжнародні партнери України. Зокрема в Лондоні на конференції, присвяченій нашим реформам, члени української делегації розповідали про електронний реєстр ПДВ, зміну принципу роботи митниці та збільшення митних платежів на 37% тощо. На часі децентралізаційні, дерегуляційні зміни, робота індустріальних і технологічних парків, перегляд приватизаційних процесів і закладення плацдарму для інвестування. Не забули в уряді й про промисловий та експортний потенціал країни, зону вільної торгівлі з ЄС.

Про монетизацію субсидій розповість вересень

Цьогоріч КМУ повинен направити 730 мільйонів гривень на реалізацію програми пільгового кредитування, давши змогу 300 тисячам родин скористатися вигодами енергоефективності.

До вересня планують завершити підготовку до монетизації субсидій на оплату послуг ЖКГ. «Те, що люди заощадили, ми повинні видати їм коштами. Це те, що вони фактично заробили», — наполягає Володимир Гройсман.

Також у 2017-му військовослужбовці мають отримати 1400 квартир (показник майже вдвічі вищий від торішнього). «Ми передбачили на забезпечення житлом 751 мільйон гривень. Окрім цього, на 19% збільшено фінансування Міноборони. Треба нарощувати підтримку українського війська та військових», — продовжив тему Прем’єр.

А до кінця літа він очікує на появу ради інновацій. Вона має стати повноцінною структурою при Кабміні. Назва інституції повністю відображатиме покладені на неї обов’язки: йдеться виключно про підтримку науки і реалізацію різних проектів у реальному секторі економіки.

А наприкінці року в КМУ планують заручитися законодавчою базою для впровадження мобільної ідентифікації громадян Mobile ID.

Учора Прем’єр не приділяв багато уваги перебігу реформ. Єдине, про що він заявив, — що 3,6 мільйона українців узяли участь в урядовій програмі «Доступні ліки». До цієї програми вже залучено 6 тисяч аптек.

Розповів він і про закупівлю 20 тисяч стентів для лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом. «Там відбуваються всі необхідні процедури», — додав він. У цьому контексті йшлося про створення в 11 областях України 13 кардіологічних центрів.

Країна матиме військово-космічний концерн

Коли виступ добіг кінця, міністри без зайвих обговорень підтримали зміни у складі незалежних членів Комітету із призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств, ввівши в нього громадянина Сполучених Штатів Америки Джейсона Пеллмара, голову регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні та Білорусі.

Ухвалювали постанову про створення державного концерну «Арсенал — сучасні космічні технології», що спеціалізується на розвитку військових і цивільних космічних технологій і об’єднує 9 підприємств галузі. Міністри вирішили створити до кінця цього року єдиний реєстр одержувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Новоствореним єдиним реєстром отримувачів субсидій опікуватиметься Мінсоцполітики.

Окрім цього, вирішено реалізувати пілотний проект щодо утворення територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Такі структури покликані вдосконалити порядок комплектування військ особовим складом та організацію оборонно-мобілізаційної роботи, забезпечити ефективну систему обслуговування й надання сервісних послуг щодо соціального захисту військовослужбовцям, членам їхніх родин, ветеранам війни, резервістам. Експеримент розпочнеться 1 серпня на базі Чернігівського обласного комісаріату.

Потім вносили зміни до порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, ухвалювали рішення про створення галузевого державного aрxiву Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, затверджували фінансовий план Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» на 2017 рік. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив представникам ЗМІ, що фінплан доопрацьовуватимуть і з нього буде вилучено статтю про підвищення на 19% ціни на газ для населення на наступний опалювальний сезон. «У такому кроці немає потреби», — додав він.

Згодом міністри підтримали затвердження угоди з урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво і протоколу з урядом Турецької Республіки щодо надання фінансової допомоги.

Завершувало порядок денний рішення про ліквідацію міжвідомчої робочої групи з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.