У селі Руденківка Новосанжарської територіальної громади, що на Полтавщині, урочисто відкрили нову поліцейську станцію. У церемонії взяли участь заступник голови Новосанжарської територіальної громади Валентин Івашина, староста Руденківського старостинського округу Марина Вусик, очільник управління превентивної діяльності поліції області Роман Ніколаєнко, керівниця сектору взаємодії з громадами обласної поліції Ольга Берестова, начальник Полтавського райуправління поліції Ігор Мрачко, начальник Новосанжарського відділення поліції №3 Андрій Полонський, жителі громади. Для них це не буденна подія, адже нині всі громади потребують поліцейського захисту.

Усе є для якісної роботи

Станцію для територіального об’єднання створили в межах реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади».

У відділі комунікації поліції Полтавщини розповіли, що правопорядок на території Руденківського старостинського округу, до складу якого входять вісім сіл із населенням близько 5,5 тисячі осіб, підтримує поліцейський офіцер громади майор поліції Юрій Нездойминога. Для того, щоб він міг якісно виконувати свої службові функції, його забезпечили комфортним службовим приміщенням, спецтехнікою та комп’ютером, боді-камерою, а також службовим позашляховиком Renault Duster, обладнаним стандартним набором корисних інструментів і пристроїв, що можуть стати в пригоді в будь-якій екстреній ситуації.

За словами Валентина Івашини, громада старостинського округу придбала чотири камери відеоспостереження, які вже встановили на території обслуговування та допомагають поліцейському в його роботі. Тепер поліцейське керівництво і представники громади мають право вимагати від Юрія Нездойминоги, щоб він її виконував на високому рівні.

Раніше поліцейську станцію відкрили в селі Веприк Миргородського району — найбільшому населеному пункті Великобудищанської громади. У сучасному приміщенні нової станції можуть одночасно працювати й за потреби відпочивати два поліцейські офіцери, які обслуговують 20 сіл із населенням близько 8 тисяч осіб.

Як повідомив голова Великобудищанської територіальної громади Микола Шаблій, громада придбала для правоохоронців близько пів сотні камер відеоспостереження. Цей технічний ресурс має допомогти досвідченим офіцерам Сергієві Кайолі й Станіславу Шестопалову в їхніх службових буднях.

На території Великобудищанської громади до цього вже функціонувала одна поліцейська станція в селі Плішивець. Тепер їх стало дві.

Довіряють достойним

У селищі Білики теж запрацювала нова поліцейська станція. Вона обслуговує Білицьку громаду. Станцію облаштували в адміністративній будівлі, яку відремонтували за рахунок спонсорів. Для білицьких поліцейських також закупили сучасну техніку, передали їм два службові автомобілі для патрулювання території громади.

У Новоселівській громаді, що під Полтавою, у приміщенні колишньої амбулаторії в селі Божківське, відкрили й добре обладнали та забезпечили такий самий суспільно значущий об’єкт. За словами поліцейського офіцера Ігоря Троцького, він обслуговує 34 села, в яких проживає більше п’яти тисяч жителів. Раніше сюди на виклики правоохоронці приїжджали за понад 20 кілометрів. «Звертались у Полтаву, дзвонили, приїжджала поліція. А тепер зручно», — каже жителька Божківського Марина Шило. Поліцейський Ігор Троцький регулярно об’їжджає великі села й раз на тиждень малі.

Поліцейські офіцери працюють серед людей в громаді, а не в приміщенні територіального підрозділу поліції. Їх не залучають до конвою чи добових чергувань. У них, окрім функціональних обов’язків звичайного дільничного, є додаткові. Зокрема вони фіксують і виявляють порушення правил дорожнього руху. Акцентовано працюють з дітьми, власниками зареєстрованої мисливської зброї. Тобто це поліцейські-універсали. Тому все більше громад планують долучитися до проєкту.

Найближчим часом поліцейську станцію відкриють у Скороходівській ТГ. Там уже й робоче місце для правоохоронця обладнали в селі Петрівка. Про це розповів голова громади Валерій Штепка.

Тепер на Полтавщині поліцейські станції працюють вже майже в половині громад із 60 наявних. За словами начальника ГУ НП в Полтавській області Євгена Рогачова, попри те, що поліцейські розпочали свою роботу недавно, вони вже встигли завоювати авторитет і довіру в місцевих жителів. Розвиваючи тему формування комфортного правового простору в населених пунктах, пан Рогачов висловив сподівання, що підтримку громад області також отримають супутні безпекові проєкти «Безпечне місто», «Безпечне село», «Безпечна громада», «Безпечна Полтавщина», «Чужинець в громаді» тощо.