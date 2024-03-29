28 березня у Варшаві відбулися українсько­польські урядові консультації. Делегацію від України очолював Прем’єр­-міністр Денис Шмигаль.

«Україна та Польща — стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значуща взаємопідтримка і потенціал нашої співпраці», — наголосив глава українського уряду.

Денис Шмигаль повідомив, що урядові команди обох держав обговорили питання, які становлять взаємний інтерес у співпраці. Зокрема, велику увагу було приділено таким складним темам, як ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі, а також визначено напрям вирішення цих питань.

«Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більшу частину з них виконано. Очікуємо заборону Єврокомісії на транзит і експорт з росії та білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску», — зазначив Прем’єр-­міністр України.

Він наголосив, що стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу: «Розраховуємо, що сьогоднішні консультації дадуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань».

За підсумками міжурядових консультацій було ухвалено спільну заяву.

Інфраструктурні напрями

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на чолі з віцепрем’єр-­міністром з відновлення Олександром Кубраковим під час консультацій з міністром інфраструктури Польщі Даріушом Клімчаком та міністром фондів і регіональної політики Катажиною Пелчинською­Наленч обговорила такі актуальні питання співпраці: продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС; розбудова пунктів пропуску та підписання угоди про спільний контроль; розвиток залізничного сполучення, зокрема через механізми програми ЄС Connecting Europe Facility; запровадження в Україні системи NUTS та формування дієвої муніципальної статистики для цілей регіонального розвитку; реалізація 694 міжнародних договорів між громадами та регіонами; обмін досвідом у використанні структурних фондів у галузі децентралізації та регіональної політики.

«Продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень критично важливе для нашої економіки. Маємо підтримку Єврокомісії в цьому питанні та докладно опрацьовуємо запропоновані зміни до оновленої угоди. Частину з них легко виконати, окремі містять певні ризики, які можуть істотно вплинути на реалізацію. Тому нам важливо напрацювати виважену позицію, яка влаштує всі сторони і сприятиме балансу на ринку вантажних перевезень», — заявив віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він наголосив, що Україна та Польща погодили спільний текст угоди про спільний митний та прикордонний контроль. Польська сторона вже передала фіналізований текст до Єврокомісії для зворотного зв’язку. Після погодження Євросоюзу очікується підписання документа між країнами. Угода дасть змогу стратегічно підійти до питання розвитку спільного кордону, зокрема будувати нові спільні пункти перетину, і загалом пришвидшить контрольні процедури. Вона стане першим таким документом, який Україна підпише із країною ЄС. Це дасть змогу ініціювати аналогічні угоди з іншими країнами­членами ЄС, що межують з Україною.

Також сторони домовилися про створення робочої групи, яка сфокусується на супроводі реформ у галузі регіональної політики та децентралізації. Це важливо для виконання Україною її євроінтеграційних зобов’язань.

Евакуйованим дітям шукатимуть родини

Під час спільних консультацій урядів України і Польщі міністр соціальної політики Оксана Жолнович зустрілася з міністром сім’ї, праці та соціальної політики Республіки Польща Агнєшкою Дзєм’янович-­Бонк. На зустрічі ухвалили кілька спільних рішень, які безпосередньо впливають на добробут українців у Польщі, зокрема дітей без батьківського піклування.

«У всьому, що стосується дітей, ми повинні діяти в їхніх найкращих інтересах. Ми вдячні уряду Польщі за підтримку наших зусиль. Тільки разом можемо забезпечити найкращі умови для виховання і розвитку дітей, яких довелося евакуювати з України через російську агресію. Сьогоднішні рішення свідчать про міцне партнерство між нашими державами у соціальній сфері», — сказала Оксана Жолнович.

Домовилися спільно шукати українські родини, які тимчасово перебувають в Польщі і зможуть брати на виховання дітей, евакуйованих з інтернатів через війну. Україна поверне кожну евакуйовану дитину. Наша мета — щоб ці діти після повернення жили в сімейних формах виховання. А сьогоднішнє рішення — можливість для дітей опинитися в родинній турботі вже зараз, залучати громадян України для догляду дітей, евакуйованих з українських закладів та переселених до невеликих групових поселень у Польщі. Це дає робочі місця українцям, а діти почуватимуться спокійніше і комфортніше. Також поглибиться співпраця у вдосконаленні систем соціального захисту та підтримки населення і узгодженні українського законодавства та політик із стандартами Європейського Союзу.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ