Глава держави подякував очільникові уряду Нідерландів за відвідання Запоріжжя, яке лежить за кілька десятків кілометрів від зони бойових дій, і запропонував Нідерландам узяти патронат над Запорізькою областю щодо потреб в енергетичній галузі, захисті шкіл, будівництві укриттів тощо.

Цінуємо лідерство партнерів

Головну увагу приділили обговоренню того, як посилити захист від російського терору і наблизити справедливий мир для України.

«Ключові речі — це ППО, постачання систем Patriot і ракет, збільшення нашого флоту F-16. Є щодо цього в нас ідеї. Також оборонні пакети для України: снаряди, техніка і санкції проти росії — усе те, що не дозволяє росії відкривати нові фронти для України», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Нідерланди — лідер у коаліціях ППО та F-16, а також в реалізації пункту формули миру щодо справедливості. Вони беруть участь у спільній роботі для притягнення росії до відповідальності за війну.

Сторони обговорили посилення санкційного тиску на росію, забезпечення укриттями, допомогу енергетичному сектору України, а також підготовку до наступного саміту НАТО, що відбудеться в Нідерландах.

Дік Схооф запевнив у подальшій допомозі Україні в захисті від російської агресії та оголосив про надання нового пакета допомоги, який буде спрямований на підтримку енергетичної системи й міститиме обладнання для розмінування, медичної допомоги тощо.

У Запоріжжі Володимир Зеленський і Дік Схооф заслухали доповідь представників Повітряних сил та ГУР про особливості російського повітряного терору, тактику застосування ракет, дронів і КАБів по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі. Вони наголосили, що потрібні зусилля для зупинення цього терору: надання Україні дозволу й засобів для ураження аеродромів базування та посилення санкційного тиску на росію. Діку Схоофу надали всю необхідну інформацію про ракети, які застосовує росія проти України, і те, скільки в них західних компонентів — американських і європейських.

«Ми цінуємо те, що Нідерланди взяли лідерство й будуть з нами працювати. І я попросив, щоб працювали з іншими партнерами, щоб санкції були справді ефективними, щоб вони стовідсотково працювали проти цієї війни», — додав Президент.

Володимир Зеленський і Дік Схооф зустрілися з ветеранами російсько-української війни: воїнами Збройних сил, Територіальної оборони, Національної гвардії, які воювали на різних напрямках і захищали Україну і з 2014-го, і з 2022 року.

Під час зустрічі обговорили зокрема виробництво дронів і забезпечення запчастинами до них, обмін полонених і можливість допомоги від Нідерландів, розмінування територій і надання якісного обладнання, а також відновлення енергетичних об’єктів.

«Мрія» стала реальністю

У Запоріжжі Президент України і Прем’єр-міністр Нідерландів узяли участь у регіональному освітньому форумі «Створюємо майбутнє разом», під час якого відбулася презентація освітнього застосунка «Мрія». Глава держави подякував усій команді, яка працювала над розробленням «Мрії».

«Торік ми анонсували розроблення застосунка, який зможе модернізувати українську шкільну освіту. Який зможе дати дітям максимум позитиву від навчання у школі. Який зможе дати батькам максимум розуміння того, що відбувається у школі. І який зможе дати вчителеві максимум свободи будувати навчання і будувати його ефективно», — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, перші 40 шкіл приєдналися до «Мрії», і вже є 100 тисяч користувачів.

«Мрія» — окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи.

«Тобто смартфон дасть змогу легше й ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому не потрібних паперів», — зауважив Президент.

У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.

Під час регіонального освітнього форуму Президент повідомив, що в понеділок понад 2 мільйони школярів розпочали навчальний рік в офлайн-форматі та ще мільйон — у змішаному. Глава держави наголосив, що через близькість до фронту або кордону з росією в частині громад поки що не можуть повернутися до очного навчання.

«Але ми робимо все можливе, щоб якнайбільше шкіл усе-таки могло працювати. І безпековий компонент — це фундамент нашої нової політики гарантування освітніх можливостей в Україні», — сказав Президент.

Передусім ідеться про наявність укриттів, що дає змогу школам працювати офлайн. Це стосується областей, які межують із зоною бойових дій, і загалом території України, яка страждає від російських ударів.За словами Володимира Зеленського, уряд має чіткі доручення і щодо будівництва укриттів, і щодо забезпечення шкіл автобусами. Спершу транспорт мають передати у прифронтові та прикордонні регіони, але мета — забезпечити всю Україну.

Міністерство освіти і науки разом з Міністерством внутрішніх справ у взаємодії із громадами мають зробити все для повного виконання програми «Безпечна школа». Ідеться про чергування поліцейських, наявність рамок металошукачів на вході та швидке реагування на будь-які інциденти. Президент зазначив, що Україна створює програму гарантованого безплатного харчування для дітей з 1 по 4 клас. На реалізацію цієї ініціативи через субвенцію МОН передбачено 5,8 мільярда гривень.

Джерело: Офіс Президента