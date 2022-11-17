До повномасштабного вторгнення російських загарбників транспортна система Харкова постійно розвивалася. 2021 року з’явилися тролейбуси на автономному ходу й турецькі автобуси Karsan, які дали змогу відкрити нові маршрути в найвіддаленіші райони міста. Планували будівництво нових станцій метрополітену та електродепо. Було налагоджено партнерські відносини з компанією Stadler, підсумком яких могло стати виробництво швейцарських трамваїв у Харкові. Але у плани втрутилася війна. Вона не тільки загальмувала розвиток, а й зруйнувала наявну інфраструктуру.

Ворожі ракети — по трамваях

Було пошкоджено понад 35 кілометрів контактної мережі. Ворожі ракети неодноразово влучали у тролейбусні та трамвайні депо. За повідомленням міської ради, внаслідок обстрілів пошкоджено 140 трамваїв, 36 із яких не підлягають відновленню. Найбільше постраждало Салтівське депо. Там було повністю знищено майже 60 вагонів, інші мають різні ушкодження. Там перебували й автобуси Karsan. Три з них повністю знищено, а 128 ще можна відремонтувати. Російські ракети влучали і в депо Харківського метрополітену. Загалом 122 тролейбуси зазнали ушкоджень.

«Ворог цілеспрямовано бомбардує рухомий склад. У Харкові працює метрополітен, ходять трамваї, тролейбуси, комунальні автобуси. Це провокує ворога на агресію, тому він із такою жорстокістю обстрілює місто. Він намагається зробити так, щоб Харків не міг нормально жити», — зазначав після ворожих атак Харківський міський голова Ігор Терехов.

Однак росії не вдалося знищити транспортну інфраструктуру міста. Пошкоджене швидко відновлювали, транспорт знову ставав на колеса і продовжував перевозити містян.

До речі, рух громадського електротранспорту вулицями Харкова відновили через три місяці після початку війни. 16 травня запрацювали перші тролейбусні та трамвайні маршрути, а з 24 травня роботу відновив метрополітен, станції якого в перші жахливі місяці вторгнення російських загарбників надали укриття жителям міста. Маршрути громадського транспорту поступово відновлювали, й тепер працюють майже всі, які були до війни, зокрема й до найбільш постраждалого району міста — Північної Салтівки.

Проїзд міським громадським транспортом у Харкові залишається безплатним. «Ми дотуємо, розуміючи, що люди не мають роботи, грошей, а добиратися потрібно, тому місто взяло на себе ці витрати», — зазначив міський голова.

Допомагають волонтери та західні партнери

Для безпеки пасажирів у місцях найбільшого скупчення встановлюють зупинки-укриття, а водії трамваїв, тролейбусів і автобусів отримали захисні каски та бронежилети. Захистити водіїв допомогла громадська організація «Ротарі Клуб Україна». Вона за кордоном закупила 300 комплектів касок та бронежилетів для громадського транспорту Харкова та області.

Завдяки допомозі іноземних партнерів Харків зміг оновити рухомий склад. Влада чеського міста Пльзень передала сім автобусів завдовжки 12, 15 та 18 метрів, 20 трамваїв. Це не новий транспорт. Він комфортабельний і, хоч був в експлуатації кілька десятків років, перебуває в доброму технічному стані.

«Ми щотижня випускатимемо на маршрути нові трамваї. Загалом у місті курсуватиме 20 трамваїв із Чехії. Говорити про повне покриття потреб, звісно, ​​зарано. Але маємо ще свої трамваї. Хоч вони постраждали від обстрілів, ми їх реконструюємо, є вцілілі. Ми вибудували логістику так, щоб з будь-якої точки Харкова можна було дістатися будь-якої іншої. Звичайно, нам ще потрібні трамваї, нова техніка, і ми над цим працюємо», — підкреслив Ігор Терехов.

За інформацією Харківської міської ради, разом з Європейським інвестиційним банком та КП «Салтівське трамвайне депо» розпочато співпрацю з підготовки проєкту «Міський електротранспорт Харкова». Його спрямовано на модернізацію трамвайного сполучення в місті через закупівлю нових трамваїв, а також модернізацію зношених і зруйнованих війною колій, систем та інфраструктури депо. Підготовчі роботи фінансуватимуть коштом гранту технічної допомоги обсягом 400 тисяч євро, які Харків отримає від Трастового фонду «Східного партнерства» з технічної допомоги.

По завершенні технічної підготовки, коли умови дадуть змогу розпочати роботу, Європейський інвестиційний банк розгляне можливість проінвестувати підготовлений проєкт, який допоможе Харкову відновити та поліпшити мережу міського транспорту. Це буде масштабна реконструкція та розширення.

Попри війну, в Харкові працюють над будівництвом нових станцій метрополітену та електродепо. Проєкт було затверджено ще до війни, і навіть оголошено тендери. Будівництво мало розпочатися навесні, але через вторгнення рф усе сповільнилася. За інформацією Харківської міської ради, нині тривають переговори з потенційними підрядниками. Необхідні для будівництва кошти лежать на рахунках, і щойно дозволить воєнна ситуація, їх візьмуть у роботу. Заплановано зміни до проєктної документації з огляду на отриманий під час війни досвід. Серед них будівництво електродепо під землею.

Автобуси повертаються на обласні маршрути

Відновлюється рух автобусних та залізничних маршрутів і до деокупованих територій Харківської області. Там ще триває розмінування та відновлюють автомобільні дороги і мости, тому говорити про повернення всіх автобусних маршрутів в області поки що зарано.

Відновлюється у визволених містах Харківщини і міський транспорт. У Балаклії вже працює кілька спеціальних маршрутів. Складніша ситуація в Ізю­мі, де транспортні засоби зазнали сильних пошкоджень, чимало транспорту російські окупанти викрали.

Відновлення Харкова та області після руйнувань, яких завдали російські агресори, триває. Становище ще більш ускладнюють постійні ворожі ракетні обстріли, але харків’яни вже навчилися швидко реагувати на пошкодження та швидко їх усувати, тому міський громадський транспорт працює майже без перебоїв.

«Після завершення воєнних дій Харків з його оновленим громадським транспортом стане навіть кращим, ніж був раніше. Дуже важливо вже зараз планувати реконструкцію та відновлення обласного центру як ідеального міста майбутнього», — зазначив Харківський міський голова.