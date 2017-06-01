Прем’єр щомісяця питатиме в міністрів про те, як виконуються умови Угоди про асоціацію з ЄС. Зволікання дорівнюватиме покаранню

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом — лише початок великого шляху перетворень усередині країни, щоб у підсумку вона ефективно інтегрувалася у велику успішну європейську родину. Такими словами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відреагував на рішення Сенату Нідерландів проголосувати за ратифікацію доленосного для України документа. На його думку, всі зміни, передбачені угодою, Україні потрібні. Саме тому уряд фокусується на виконанні її норм. На міністрів чекає копітка робота. Саме від якості виконання завдань і втілення в життя можливостей європейських програм підтримки залежатиме успішне завтра українців.

«Європейська інтеграція і Європейський Союз — передовсім стандарти: сильна економіка, сильна судова система, демократичний устрій, справедлива соціальна політика, якісна інфраструктура, освіта, доступ до якісної медицини», — наголосив Володимир Гройсман, додавши, що запровадження безвізового режиму руйнує мур між Україною та ЄС. У середньостроковій перспективі він прогнозує нашій державі повноцінне членство у цій міжнародній організації.

Що стосується міністрів, то за невиконання умов Угоди про асоціацію вони відповідатимуть сповна. Поки що домовлено щомісяця розглядати звіти за євроінтеграційними планами. За потреби Прем’єр пообіцяв допомагати міністерствам. «Ми звертатимемося до керівництва парламенту, робитимемо дні з питань європейської інтеграції й разом із народними депутатами працюватимемо над ухваленням потрібних законів», — додав Володимир Гройсман. Контроль за виконанням норм угоди покладено на членів офісу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Угоду буде виконано, тут немає жодного сумніву. Питання лише в тому, наскільки ефективно і швидко, — додав глава уряду. — Виконання всіх вимог позитивно впливатиме на розвиток економіки і дасть змогу відійти від сировинного типу її розвит­ку. Створення нових програм стимулювання — наш пріоритет. Маємо використати можливості угоди для побудови сильної економіки. Нормальний інвестклімат, судова система, здатна захистити кожну гривню, долар, євроінвестиції, нормальні митні правила, регламенти — і все запрацює. Потенціал України не відкрито навіть на 10%».

Докладніше з цього питання висловлювалася віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона заявила, що Україна відстає від графіка виконання угоди. «Торік Україна імплементувала у своє законодавство із запланованих 130 актів права ЄС лише 26. Європейська інтеграція перестає бути сферою міжнародних відносин для України. Це насамперед внутрішні реформи у підпорядкованих кожному міністерству галузях», — сказала вона.

Пріоритетами на 2017 рік в цьому розрізі стануть узгодження дорожніх карт із ЄС щодо повного відкриття тамтешніх ринків у секторах поштово-кур’єрських, телекомунікаційних, фінансових послуг, а також послуг міжнародних морських перевезень; укладення угоди про оцінку відповідності промислових зразків; виконання зобов’язань щодо зони вільної торгівлі з ЄС у сфері імплементації законодавства щодо безпечності, якості харчової продукції; оновлення додатків до угоди і ухвалення Верхов­ною Радою пріоритетних євроінтеграційних законів.

Крапку на цій темі поставили ухваленням порядку здійснення перекладу українською мовою пов’язаних з виконанням Угоди про асоціацію актів Європейського Союзу.

ДФС потисне руку бізнесу

Володимир Гройсман назвав головним принципом роботи контролю­ючих органів, зокрема Державної фіскальної служби, зміну відносин з діловими колами та відновлення поваги до підприємництва. Він закликав виконавців прем’єрських доручень зміцнювати економіку й діловий клімат, як вимагають стандарти ЄС. До речі, у роботі ДФС Володимир Гройсман відзначив зростання показників забезпечення бюджетних надходжень: «Зростання маємо загалом на 28%. Це пов’язано зі зростанням економіки. Нам потрібно посилювати показники».

Він повідомив про руйнацію корупційних схем, пов’язаних зі сплатою та поверненням ПДВ.

А ось категоричне ні Прем’єр сказав продажу земель сільськогосподарського призначення агрохолдингам та іноземним особам, якщо буде скасовано мораторій і відкрито ринок землі. На початковій стадії він закликатиме всіх до дискусії.

Окремо йшлося про оголошений Державним агентством автомобільних доріг тендер на 2 мільярди доларів з будівництва прикордонних доріг у шести пунктах перетину кордону з Європейським Союзом. Переможця визначатимуть через електронну систему публічних закупівель ProZorro.

На будівництво магістралі Львів — Тернопіль — Хмельницький — Він­ниця — Умань — Одеса – Миколаїв КМУ готовий додатково спрямувати близько 2,5 мільярда гривень. «Це дорога, яка зв’яже західний кордон із портами. І там теж треба гарантувати безпеку і якість дорожнього полотна. Пропонуватимемо, щоб цього року посилити роботи на цьому напрямку», — означив позицію Володимир Гройсман.

Зростання ВВП не перевищить 2%

Говорив Прем’єр і про масштабну роботу з реконструкції, ремонту та будівництва доріг, про п’ять областей, які гальмують її, фінансовий внесок митниці в дорожні роботи. «Ми змогли мобілізувати тільки за 5 місяців майже 5,6 мільярда гривень на митниці. Гроші буде спрямовано на реконструкцію доріг», — наголосив глава уряду.

Згодом міністри затвердили концепцію реформування системи державного контролю в галузі охорони довкілля. Вона передбачає впровадження моніторингу та спрощення системи контролю.

На першому етапі буде ліквідовано Державну екологічну інспекцію та створено Державну природо­охоронну службу. На другому — оновлюватимуть усю відповідну законодавчу базу разом з матеріально-технічною базою лабораторій і пунктів моніторингу. Під час третього етапу втілення в життя норм концепції з’явиться нова система моніторингу стану довкілля, екологічних стандартів і норм щодо здійснення нагляду.

Наприкінці засідання КМУ трохи погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%, а прогноз інфляції — до 12,9% з 8,1%. Номінальну заробітну плату без коригування на індекс споживчих цін закладено з показником зростання на 29,4%.