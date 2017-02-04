Засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо стану справ в Авдіївці Прем’єр-міністр Володимир Гройсман проводив у стінах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Учасникам заходу знадобилося 40 хвилин, щоб обмінятися сухими фактами. Резонансних новин з відтінком негативу не лунало. Істинно позитивних не було також.
Глава уряду відкривав захід словами про мужній захист вояками української землі. Він закликав учасників держкомісії, зокрема і через відеозв’язок з Авдіївки, з’ясувати, що за ці кілька діб вдалося відновити і чим центральна влада може допомогти рятувальникам.
«Передовсім хочу знати, що треба зробити для відновлення енергопостачання, яка ситуація в місті з тепло- та водопостачанням. Одне слово, який стан справ в Авдіївці й чим Київ може їй допомогти», — розставив акценти Володимир Гройсман.
Як повідомив перший заступник начальника об’єднаного оперативного штабу генерал-майор Андрій Цвєтков, за період загострення ситуації в Авдіївці Збройні сили втратили десятьох військовослужбовців, 66 вояків зазнали поранення. Поблизу міста незаконні збройні формування намагалися почати наступальні дії й витіснити наші підрозділи із займаних позицій. «Супротивник не досяг успіху і зазнав втрат. Станом на цей день він продовжує обстріли опорних пунктів наших підрозділів», — додав посадовець.
За його даними, з 29 січня ворог здійснив майже 40 тривалих обстрілів українських позицій, випустив приблизно 6000 снарядів. За останні дві доби нараховано 10 обстрілів і майже 1700 випущених мін і снарядів. «Попри введення режиму тиші 2 лютого, супротивник продовжив обстріл опорних пунктів, зокрема застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21, здійснивши близько 410 пострілів, — продовжив тему Андрій Цвєтков. — Усього на авдіївському напрямку зафіксовано 8 прицільних обстрілів та обстріл населеного пункту — це південно-західна околиця міста. Під час обстрілів супротивник застосував заборонену мінськими угодами зброю 16 разів, випустивши 1600 мін і снарядів».
Учора вранці, за його даними, втрат серед військових не було. Ворог встиг застосувати 15 мін та снарядів.
Про складність ситуації в Авдіївці говорив і заступник начальника Головного управління ДСНС в Донецькій області Володимир Гусинський. Він повідомив, що по допомогу за останню добу звернулося майже чотири тисячі авдіївців. Через постійні обстріли пошкоджено лінії електропередач. Щоразу як піротехніки та ремонтні бригади намагалися виїхати до місця проведення робіт, обстріли відновлювалися. У п’ятницю, за його словами, терористи порушили й вимоги другої Женевської конвенції 1949 року щодо захисту цивільного населення. Вони прицільно обстріляли житловий район міста і пункт життєзабезпечення. Загинуло троє людей, поранено вісьмох.
Централізоване водопостачання здійснюють тричі на добу. Додатково підвозять 23 тонни питної води та 15 тонн технічної. Газопостачання цілодобове. А залишити місто зголосилися 230 авдіївців. З них 112 — діти.
Окремо Прем’єр запитував про виконання свого доручення щодо соціальної допомоги містянам. Володимир Гусинський запевнив: «Усе виконуємо. Маємо 2 тисячі осіб. З них 1526 — люди з обмеженими можливостями та 120 — багатодітні родини». Володимир Гройсман попросив, щоб до цих помешкань обов’язково приносили гарячу їжу.
Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко додав, що в домівках підтримується температура на рівні 12—15 градусів тепла, в декотрих — 18. «Системи життєзабезпечення функціонують у не повному, але достатньому стані для підтримки життєдіяльності міста», — сказав він. В Авдіївці здійснюють відновлювальні роботи індивідуальних і двох багатоповерхових будинків. 11 областей України спрямували туди будівельні матеріали. Із початку загострення конфлікту в місті зруйновано 28 житлових будинків.
Окрему подяку він висловив Дніпропетровській і Харківській областям, які вже направили будівельні матеріали і обладнання з переліку, наданого Донецькою ВЦА та комунальними службами. Тривають підготовчі роботи відновлення енергопостачання.
За словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, піротехніки та енергетики уже чекають дозволу на проведення робіт біля сірої зони.