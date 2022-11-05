ПОВІДОМЛЕННЯ

про перегляд дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту

Відповідно Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економіки України матеріали про перегляд дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту, застосованих відповідно до рішення Комісії від 20.11.2020 № СП-466/2020/4411-03.

Беручи до уваги зазначене та керуючись вимогами статті 19 Закону, Комісія прийняла рішення від 02.11.2022 № СП-536/2022/441-01 «Про перегляд дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту», яким вирішила зупинити дію спеціальних заходів, застосованих відповідно до рішення Комісії від 20.11.2020 № СП-466/2020/4411-03 «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту», до закінчення строку дії воєнного стану в Україні та доручити Мінекономіки, в разі надходження достовірних фактів щодо відновлення ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» виробництва та наявності достатньої можливості забезпечення внутрішнього ринку полімерними матеріалами, надати Комісії пропозиції щодо відновлення дії спеціальних заходів.

Рішення Комісії від 02.11.2022 № СП-536/2022/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі