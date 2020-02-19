Уряд проводить і проводитиме надалі роз’яснювальні кампанії щодо переваг офіційного працевлаштування
Уряд створює цивілізовані умови роботи та забезпечує легальне працевлаштування. Про кроки в цьому напрямі та про перші результати йшлося на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
«За даними Держстату, майже кожен п’ятий українець працює неофіційно. Найбільше — в сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті й кур’єрській діяльності. Ці працівники не захищені. Уряд розпочав кампанію щодо виведення з тіні ринку праці. Адже це не тільки сплата податків і надходження до бюджету. Насамперед це створення цивілізованих умов праці, гарантування працівникам дотримання їхніх прав і соціальних гарантій», — зазначив глава уряду.
Найчастіше підприємці не реєструють свою економічну діяльність, приймають на роботу людей без оформлення трудових відносин, приховують частково відпрацьований робочий час і заробітну плату, маскують трудові відносини під виглядом інших форм, наприклад фіктивної самозайнятості тощо.
Державна служба з питань праці на виконання доручення Прем’єр-міністра вже провела перший етап заходів щодо виведення з тіні ринку праці. Зокрема з 20 по 31 січня пройшла інформаційна кампанія. 600 інспекторів праці відвідали й провели роз’яснювальну роботу з понад 180 тисячами роботодавців у галузі торгівлі, при цьому в понад 56 тисячах таких заходів до візитів долучались фахівці Пенсійного фонду, Державної податкової служби, Державної служба зайнятості, активісти місцевого самоврядування.
Результатом такої активної інформаційної кампанії стало те, що лише за два тижні у січні нинішнього року до ДПС надійшло 107,1 тисячі повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тисячами працівників.
Загалом динаміка працевлаштування в галузях, де проводили інформаційну кампанію, зросла порівняно із січнем 2019 року на 25,8%, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Другий етап триває з 10 по 21 лютого — це інспекційна кампанія. Інспектори перевіряють роботодавців, що мають потенційно незадекларованих чотирьох і більше осіб. Для проведення такої роботи Держпраці планує збільшити кількість інспекторів. Зокрема відповідне навчання пройдуть 1200 інспекторів, які нині відповідають лише за безпеку праці.
Крім цього, вже розроблено спеціальний мобільний додаток, яким можна буде користуватися під час перевірок. Він містить повну інформацію про суб’єкт господарювання. Також різні органи зможуть ефективніше обмінюватись інформацією за допомогою цього додатка. Загалом цьогоріч інформаційні та інспекційні кампанії буде проведено в галузях сільського господарства, будівництва, транспорту і кур’єрської діяльності.
«Ми поважаємо бізнес, і ніхто не заважатиме його роботі численними перевірками. Але працівники мають бути захищені. Тому проводитимемо роботу, зокрема роз’яснювальну, щодо переваг офіційного оформлення. Також буде створено «гарячу лінію», на яку зможуть поскаржитися ті, хто працює нелегально», — підкреслив Прем’єр-міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»