У прифронтових містах Донбасу з огляду ще й на кримінальні особливості гібридної війни питання безпеки людей перебуває на постійному і підвищеному контролі місцевої влади та правоохоронців. Результати цього підходу очевидні: Маріуполь входить до переліку найбезпечніших міст України.

«Безпека — основа нашого подальшого розвитку. Ще шість років тому ми прийняли важливе рішення і першими в державі ввели елементи смарт-безпеки. Маріупольська об’єднана територіальна громада почала активно реалізовувати проєкт «Поліцейський офіцер громади», щоб подбати про охорону правопорядку у віддалених районах і селищах громади», — каже Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Черговим свіжим підтвердженням його слів стала недавня презентація проєкту в селищі Старий Крим.

Потреби людей передусім

Новація у Старому Криму, яка вже успішно працює для безпеки людей, — нехай і не стара, але давно випробувана практика тісної співпраці охоронців закону з місцевими жителями у багатьох країнах. Улітку 2019 року проєкт «Поліцейський офіцер громади» з ініціативи Національної поліції за підтримки Кабінету Міністрів і Міністерства внутрішніх справ втілюють в Україні. Нині поліцейські офіцери громади несуть службу майже у всіх областях держави, а серед тих, хто першими на практиці підтримав цю ініціативу, стала Донеччина.

Головна мета проєкту в тому, щоб кожен житель населених пунктів відчував свою безпеку. Для цього правоохоронці живуть серед місцевих людей і оперативно розв’язують їхні проблеми на місці. У межах проєкту в середині січня відразу чотири сучасні поліцейські станції відкрили у населених пунктах Старий Крим, Бердянське, Виноградне та Покровське.

«Відтепер п’ятеро поліцейських офіцерів постійно перебуватимуть поруч із жителями сіл і селищ, займатимуться їхніми проблемами, надаватимуть постійну допомогу. А в подальшому житимуть у цій громаді, тобто зможуть розуміти всі місцеві потреби, оскільки вони стануть і їхніми. Разом ми підвищимо рівень безпеки всіх населених пунктів», — розповідає начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслан Осипенко.

Проєкт у селах і селищах Приазов’я правоохоронці реалізовують у тісній взаємодії з місцевою владою. Зокрема Маріупольська міська рада передбачила 4,3 мільйона гривень, за які для офіцерів громади закупили сучасні службові автомобілі та іншу необхідну техніку і спецзасоби, облаштували нові поліцейські офіси з усіма необхідними умовами для роботи.

Звичайно, місцеві люди позитивно сприймають помітні зміни в роботі правоохоронців. А ті, до речі, попередньо пройшли серйозний конкурсний добір і спеціальне навчання, мають навички першої медичної допомоги у складних ситуаціях — від ДТП до порятунку на воді.

За словами одного з них Артема Тимофеєва, який несе службу у Старому Криму, найчастіше жителі населених пунктів на цій території звертаються до правоохоронців, реагуючи на крадіжки, домашнє насильство чи побутові конфлікти.

«Ми пройшли навчання, під час якого з нами досвідом ділилися канадські фахівці. Здобули корисні знання, застосування яких дає змогу ефективно допомагати жителям громади. І вони були приємно здивовані, що офіцери поліції відтепер працюють тут щодня і можуть у будь-який час прийти на допомогу.

Наша мета — запобігати злочинам, а не тільки розкривати ті, що вже сталися, створювати простір безпеки. Офіцери громади постійно спілкуються з людьми і завжди перебувають на зв’язку, бо допомога може знадобитися і вдень, і вночі. Ми тут для того, щоб служити і захищати людей, проте загалом проєкт «Поліцейський офіцер громади» — це не тільки про безпеку, а й про розвиток громади. Тож прагнемо на конкретному прикладі показати, як саме це працюватиме», — розповідає Артем.

«Рівень безпеки вже зріс»

Про темпи реалізації проєкту у Приазов’ї свідчить ще й те, що наприкінці минулого року сучасний офіс поліції відкрили у селищі Сартана, де безпекою жителів опікуються четверо офіцерів громади. Цілодобово перебуваючи на зв’язку з жителями населених пунктів Сартанської військово-цивільної адміністрації, вони вникають у всі проблеми, а це сприяє запобіганню чи розкриттю злочинів.

За словами заступника начальника Головного управління Націо­нальної поліції в Донецькій області Ярослава Меженного, правоохоронці поступово посилюють професійні спроможності з оперативного реагування та забезпечення постійної присутності у тутешніх населених пунктах, частина яких лежить на лінії розмежування.

«Відтепер громада стане безпечнішою, оскільки поліцейські офіцери, перебуваючи тут, готові будь-якої миті прийняти виклик і надати всю необхідну допомогу», — наголошує він.

Переваги такої служби вже відчули і жителі Сартани, і керівники селища.

«З початком роботи поліцейських офіцерів громади рівень безпеки зріс на кілька пунктів. Синергія органів місцевого самоврядування та поліції — основа безпечного середовища», — підтвердив голова Сартанської ВЦА Олександр Куркчи.

До речі, люди проміж себе дедалі частіше звуть цих правоохоронців шерифами. Усі вже встигли переконатися, що їхня діяльність разюче відрізняється від звичної практики роботи дільничних поліцейських, закріплених за окремими селами. Такі спостереження не випадкові.

«Ефективне реформування поліції триває. Свій поліцейський у громаді — це завжди оперативна реакція на проблему місцевих жителів. Головне завдання поліцейського офіцера — підтримання постійного контакту з місцевим населенням, а ще щоденне забезпечення порядку на своїй території, вчасне реагування на проблеми громади і запобігання правопорушенням», — переконаний голова Маріупольської районної ради Степан Махсма.

ДО РЕЧІ

Миколаївщина: плюс меморандуми ще з 16 територіальними громадами

Днями начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет та голови 16 територіальних громад краю підписали меморандуми про співпрацю та партнерство. До проєкту долучилися сім громад Миколаївського району, п’ять –– Баштанського, по дві –– Первомайського та Вознесенського. Ще до офіційного запровадження проєкту на Миколаївщині сім громад розпочали співпрацю із власним «шерифом» та відкрили оновлені поліцейські станції.

Під час зустрічі присутні обговорили питання реалізації проєкту, зокрема забезпечення службовими приміщеннями, оснащення необхідною технікою та автотранспортом майбутніх поліцейських офіцерів.

«Безпека і правопорядок –– спільна мета і поліції, і громад. Дякуємо вам, що розумієте і підтримуєте реалізацію безпекового проєкту «Поліцейський офіцер громади». Громади, які позапланово долучилися до проєкту, і на території яких уже певний час працюють ПОГи, пересвідчилися в ефективності та користі такої ініціативи. Це новий формат роботи поліцейських, які постійно перебуватимуть і житимуть у громадах, отже й самі відчуватимуть і розумітимуть усі проблемні питання та якнайшвидше їх вирішуватимуть. Саме завдяки такій співпраці на місцях ми підвищимо рівень безпеки та правопорядку в кожному населеному пункті області», –– цитує слова Сергія Шайхета відділ комунікації ГУНП Миколаївської області.