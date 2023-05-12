Сім міністерств під час розширеного засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії росії проти України, презентували представникам центральної, регіональної влади, міжнародних організацій свої проєкти, підготовлені в межах ініціативи першої леді зі створення Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Олена Зеленська наголосила, що піклування про ментальне здоров’я плекає нашу стійкість.

«Це наша здатність потужно відбивати щоденні атаки стресових чинників на психіку. Нова система послуг і сервісів у сфері охорони психічного здоров’я має бачити не категорії людей (внутрішньо переміщені особи, люди старшого віку, з інвалідністю, діти, ветерани й ветеранки тощо), а кожну окрему людину. І здобути результат, відчутний для людини, можна лише спільними діями. Адже компонент ментального здоров’я повсюдний та однаково важливий і в освітній галузі, і в соціальній, і в секторі безпеки та оборони, і в галузі культури. Психосоціальна послуга має бути поруч — у кабінеті сімейного лікаря, школі, ЦНАПі, центрі зайнятості, податковій, поліції, центрі соціальних послуг тощо. І це має бути не лише близько, а й гнучко», — цитує її слова Офіс Президента.

Важливість відновлення

На попередніх засіданнях Міжвідомчої координаційної ради було напрацьовано дорожню карту, проаналізовано підсумки аудиту потреб і ресурсів у сфері ментального здоров’я.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що необхідно визначити, які конкретні механізми можуть посилити стійкість кожної людини та відновити її ментальне здоров’я.

«Магістральний напрям — створення сервісів у громадах. Вони максимально наближені до людей, тому зможуть ефективно сприяти їхній адаптації та соціалізації. Не менш важлива роль обласних адміністрацій. Дуже важливо й надалі будувати мережу сервісів та послуг, щоб реалізовувати програму ментального здоров’я.

Уряд розпочав реформу медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Вдячні парламенту за два ухвалені закони, які максимально спростять роботу комісій. Мінімум бюрократії, жодних черг для військових, ветеранів і поранених бійців під лікарськими кабінетами, доступність усіх державних сервісів — таких підсумків очікуємо від реформи. Маємо подбати про повернення кожної людини до повноцінного функціонування, спроможності самостійно дбати про себе і близьких», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Алгоритми допомоги

Серед пріоритетних проєктів міністерств, представлених на засіданні Міжвідомчої координаційної ради, — проєкт Міністерства охорони здоров’я «Охорона психічного здоров’я у структурі медичної допомоги». Охоплюючи всі верстви населення, він має допомогти наблизити послугу із психічного здоров’я на первинній та вторинній ланках медицини через сімейного лікаря. У разі необхідності лікар первинної ланки спрямує до вузькопрофільного фахівця. Завдання, яке лежить в основі проєкту МОЗ, — психологічні послуги мають бути доступними, якісними та безоплатними.

У МОЗ зазначають, що ментальне нарівні з фізичним — невіддільна частина здоров’я загалом. А 70% українців відчувають стрес або сильну знервованість, понад 90% мають хоч би один із симптомів тривожних розладів. Ментальні порушення значно впливають на продуктивність людей, громад і економіку загалом. Втрати від проблем, пов’язаних із психічним здоров’ям, можуть сягати 4—5% ВВП. Тож відновлення людини нерозривно пов’язано зі сферою психічного здоров’я, і це має прямий вплив на відновлення економіки і країни загалом. На державному рівні є чітке розуміння важливості цього питання, а піклування про ментальне здоров’я має бути серед пріоритетів кожного українця.

Міністерство соціальної політики пропонує проєкт «Створення центрів життєстійкості в Україні», спрямований на психосоціальну підтримку жителів громад, фахівців першої лінії контакту, волонтерів.

Міністерство у справах ветеранів упроваджуватиме проєкт «Перехід від військової служби до цивільного життя (в частині психологічної допомоги)». Він передбачає цифрове рішення (створення мобільного застосунку) для підтримки захисників і захисниць, їхніх сімей під час повернення до мирного життя.

Міністерство оборони реалізовуватиме проєкт «Створення системи психологічного відновлення особового складу Збройних сил України RECOVERY», спрямований на психологічне відновлення військовослужбовців і членів їхніх сімей, звільнених з полону, зокрема шляхом створення спеціалізованих центрів.

Міністерство внутрішніх справ створює алгоритм надання психологічної допомоги та супроводу у кризових та екстрених організаціях, щоб після надання екстреної психологічної допомоги на місці надзвичайного інциденту мати маршрут для перенаправлення такого постраждалого далі ланцюгом психосоціального супроводу.

Міністерство освіти і науки презентувало проєкт «Психосоціальна підтримка та психологічна допомога на всіх рівнях освіти». Він передбачає впровадження навичок психологічної стійкості на всіх рівнях освіти — від дошкільної до вищої, а також трансформацію психологічної служби в системі освіти.

Міністерство молоді та спорту втілюватиме проєкт «Молодіжні центри та активні парки — частина екосистеми психічного здоров’я». Один з його компонентів — надання послуги із психологічної підтримки для дорослих, дітей та підлітків через платформу «СпівДія».

За підсумками засідання Міжвідомчої координаційної ради цим міністерствам доручено затвердити концепції пріоритетних проєктів та плани їх упровадження. А міністерствам культури та інформаційної політики, цифрової трансформації, з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, економіки, юстиції — розробити і представити на наступному засіданні Міжвідомчої координаційної ради пріоритетні галузеві проєкти.

Усі проєкти міністерств, як пазли, мають створити ланцюжок системи психосоціальної послуги, надаючи людині всеосяжний супровід.