Після завершення наради Президента з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і силових структур уряд зібрався на перше засідання у новому складі. Наголосивши, що головним пріоритетом діяльності цей склад Кабміну обрав економічне зростання, його глава Олексій Гончарук нагадав про цілі й тактичні завдання, окреслені Президентом, які відтепер слід реалізовувати. Адже саме економічне зростання — це фактично відповідь на більшість проблем у державі. Тому, за його словами, українська економіка за п’ять років має зростати на 5% у 2020 році й по 7% кожного наступного. А це має стимулювати до створення не менш як мільйон нових робочих місць.

«Ми розуміємо, що ці завдання дуже амбітні, цифри у планах дуже немалі. Але, на нашу думку, ці завдання абсолютно досяжні, якщо нормально працювати», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що обов’язково слід вирішити питання розвитку інфраструктури, відновити нормальну роботу внутрішніх водних шляхів, а також покрити всю територію країни якісним і швидкісним інтернетом і зв’язком. І лише тоді економіка запрацює як справжня економіка ХХІ століття.

Усі завдання, за словами Прем’єра, вже задекларовано, протягом місяця їх зведуть в офіційний документ — Програму діяльності уряду, яку, за законодавством, слід подати до парламенту за чотири тижні.

Прем’єр попередив, що відтепер засідання уряду відбуватимуться без участі представників ЗМІ, а з журналістами урядовці спілкуватимуться по завершенні. «Ми змінимо формат проведення засідань уряду і спілкуватимемося із пресою за результатами цієї роботи. Спочатку працюватимемо з міністрами в нормальному режимі, а вже після засідання виходитимемо до преси й повідомлятимемо, які рішення було ухвалено й чому і відповідатимемо на ваші запитання», — поінформував Олексій Гончарук. На його переконання, «відкритим має бути все те, що має бути відкритим, тобто доступ до публічної інформації, публічних установ. Ми думаємо зараз, як відкрити доступ громадянам на прибудинкову територію уряду».

Уряд запланував ухвалити рішення про ліквідацію економічного підрозділу Національної поліції. «Фактично першим рішенням нового уряду буде така ініціатива. Ми отримали від МВС проєкт, відповідно до якого ліквідується економічний підрозділ у Національній поліції», — сказав він. Утім, він чекає на рішення Верховної Ради про створення спеціального органу, який тепер займатиметься економічними злочинами.

Після засідання відбувся перший брифінг Прем’єр-міністра для представників ЗМІ. Він зазначив, що перше засідання уряду було передусім установчим і організаційним. Та було ухвалено й важливі рішення. Так, ухвалили з 1 жовтня 2019 року повністю відмовитися від паперового документообігу в органах державної влади, а також анонсовано заплановане рішення про ліквідацію економічного підрозділу Нацполіції. «УБЕП — усе!» — сказав Прем’єр. А за деякий час буде створено новий правоохоронний орган, який опікуватиметься цими питаннями. На переконання Прем’єра, він має бути більш аналітичним, ніж каральним. «Сподіваємося, бізнес зрозуміє і повірить, що незаконний тиск на нього відійшов у минуле», — наголосив Олексій Гончарук.

Відповідаючи на запитання журналістів про доцільність зменшення кількості та об’єднання деяких міністерств, Прем’єр зауважив: по-перше, що менше людей у складі уряду, то простіше та ефективніше з ним працювати, і скорочення кількості міністерств планували вже давно. А щодо об’єднання наприклад Міненерговугілля і Мінприроди логіка проста: енергетика важлива, але, крім цього, вона має бути чистою. І логічно, якщо цими питаннями опікуватимуться не кілька людей, доводячи одне одному, хто головніший і кращий, а одна людина, яка повністю візьме на себе всю відповідальність. «Але також зауважу, що міністерства не вибиті у камені. Якщо з часом ми побачимо, що рішення про об’єднання були не дуже доречними та успішними, обов’язково зробимо роботу над помилками», — запевнив Прем’єр.

Любомира КОВАЛЬ,

«Урядовий кур’єр»