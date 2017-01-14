Тоді втручання рятувальників у роботу шляхового господарства під час негоди буде мінімізовано

Докладно поговорити про можливі варіанти розв’язання проблеми браку техніки для утримання доріг узимку та їхньої технологічної застарілості Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зміг під час спеціально організованої наради. Цей захід зачепив як питання розвитку дорожньої інфраструктури, так і вдосконалення системи утримання автомобільних доріг в Україні в зимовий період.

Найбільше в цьому контексті главу уряду турбує факт відсутності налагодженої системи розчищення доріг. На його думку, першими на допомогу тим, хто опікується станом доріг, повинні приходити представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. «Під час будь-якого снігопаду ДСНС повинна допомагати розв’язувати проблеми. Хоча, якщо Укравтодор системно утримуватиме дороги, ситуація буде повністю контрольованою», — вивів головне правило дорожньої роботи Прем’єр.

Власне, план успішних дій залежить від кількох не менш важливих складових: зміни технологій, закупівлі нової техніки, посилення відповідальності. ДСНС — лише допоміжна служба, однак її представники повинні за потреби вчасно надавати підтримку. Там знають напевне: колапси на дорогах виникають саме внаслідок снігопадів.

Говорячи про взаємодію ДСНС і служб автомобільних доріг за несприятливих погодних умов, Володимир Гройсман зазначив: «Рятувальники мають допомагати лише за найскладніших погодних ситуацій». Друге завдання глобальніше — організовувати системну роботу з належного утримання доріг. У цьому напрямі слід виконати бодай одне прем’єрське доручення — збільшити ресурс на закупівлю нової техніки для зимового прибирання на 500 мільйонів гривень. Це додаткові витрати. 250 мільйонів гривень вже було передбачено на цю потребу.

«У нас недостатньо в країні техніки для якісного утримання доріг у зимовий період. Перше доручення — давайте збільшимо суму грошей на придбання техніки для зимового прибирання. Починаємо від 250 мільйонів гривень — це ті кошти, які вже є, і ми можемо розпочинати роботу й домовляємося, що маємо залучити ще 500 мільйонів. Тобто ми повинні збільшити до 750 мільйонів гривень загальну щорічну суму на придбання нової техніки. Єдине, що нам потрібно врегулювати, — це те, щоб цю техніку здебільшого виготовляли в Україні», — наводить слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема учасники наради обговорили підготовку до початку масштабної реконструкції та будівництва доріг у 2017 році. «Нині нам потрібно дуже швидко готуватися до початку масштабних будівельних робіт із ремонту, часткового ремонту, капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових доріг. 1 квітня ми маємо бути повністю готові: тендери, гроші, закупівлі — все повинно бути готово», — окреслив завдання Володимир Гройсман.

А пріоритетним проектом автодорожніх робіт в Україні стане магістраль, що з’єднує Львів з Одесою. Магістралі Львів — Тернопіль — Хмельницький — Вінниця — Умань — Одеса, за словами Володимира Гройсмана, посилять «транзитні можливості країни». «Ми цю магістраль беремо за одну з найпріоритетніших. Однозначно, вона працюватиме», — додав він.

А ще потрібно завершити роботи з реконструкції дороги Одеса — Рені. До речі, про стан автомобільних доріг в Україні докладніше розповів в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак. Він зазначив, що протягом двох десятиріч сфера будівництва доріг була «хронічно недофінансованою». Ситуація почала змінюватися на краще лише після рішення Прем’єр-міністра щодо початку автодорожніх робіт. Так, у 2016-му було відремонтовано 950 кілометрів доріг. Нині в незадовільному стані перебуває поки що 17% доріг.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»