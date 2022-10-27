Президент Володимир Зеленський подякував Франку-Вальтеру Штайнмаєру за чіткий сигнал про те, що відбудова України та інвестиції в нашу державу — це відбудова та розвиток майбутнього члена ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві подякував за співпрацю у сфері безпеки, економіки, соціального розвитку, енергетики, за гуманітарну взаємодію та співробітництво на міжнародному рівні, зокрема у Європейському Союзі та структурах ООН, повідомляє Офіс Президента.

«Внесок Німеччини в рух України до миру та відновлення нашої територіальної цілісності — вагомий і значущий. Сьогодні ми провели з паном Президентом важливі переговори, які цілком відповідають таким відносинам наших держав», — констатував Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Президент України також подякував Німеччині за надання сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка дуже добре показала себе в захисті неба й порятунку людей, та висловив сподівання на продовження підтримки у цій сфері.

«Сьогодні це справді пріоритет, ми всі це відчуваємо. Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо отримати ще кілька відповідних систем. Я поінформував пана Президента щодо інших наших оборонних потреб — вони також пріоритетні для захисту нас із вами, для захисту всіх українців і звільнення нашої землі. Зокрема це стосується систем артилерії, бронетехніки, іншого озброєння», — розповів глава Української держави.

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр також предметно обговорили фінансову й подальшу політичну підтримку України та детально зупинилися на питаннях відбудови.

«Дякую Німеччині за чіткий сигнал політичному й корпоративному світу про те, що відбудова України та інвестиції в нашу державу — це відбудова та розвиток майбутнього члена Європейського Союзу. Дякую також і за готовність Німеччини продовжувати допомагати нам у збереженні енергетичної стійкості», — сказав глава держави.

Президент України подякував Німеччині та всім нашим партнерам, які підтримують збереження й розширення експортної зернової ініціативи.

«Уже близько 9 мільйонів тонн експортовано, і це означає, що десятки мільйонів людей у всьому світі в різних країнах врятовано від загрози голоду, який провокувала Російська Федерація. Вважаю абсолютно ганебними російські спроби загальмувати таке постачання продовольства країнам Африки й країнам Азії через створення штучної черги із суден. Понад 170 суден було зафіксовано в такій черзі», — зазначив Володимир Зеленський.

Окремо він подякував Франку-Вальтеру Штайнмаєру за підтримку співпраці між першими леді України та Німеччини.

Глава Української держави також звернувся до Президента Німеччини з проханням сприяти визнанню Бундестагом Голодомору геноцидом українського народу, що, на думку Володимира Зеленського, особливо важливо цього року.

Він також повідомив, що сьогодні вперше в історії двосторонніх відносин президенти України та ФРН схвалили спільну заяву, яка закріплює особистий патронат Франка-Вальтера Штайнмаєра над відновленням Чернігівщини.

Окремо обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Уже цьогоріч ми виконаємо всі рекомендації Єврокомісії, що стосуються набуття Україною членства у Європейському Союзі. Вважаю, що ця робота має отримати належну оцінку з боку ЄС ще до оприлюднення наступного пакета в межах політики розширення», — сказав Президент України і ще раз подякував Франку-Вальтеру Штайнмаєру за змістовні переговори, сьогоднішній візит і підтримку нашої країни.

Федеральний президент Німеччини зазначив, що для нього було важливо прибути в Україну в час, коли вона потерпає від ракетних і дронових атак Росії, і продемонструвати українському народові солідарність і підтримку ФРН.

Він розповів, що сьогодні мав змогу відвідати Корюківку на Чернігівщині, яка постраждала від російського вторгнення, та поспілкуватися з місцевими жителями, які побували в окупації.

«Я надзвичайно вдячний вам, пане Президенте, за те, що мав змогу побачити ситуацію очима українців. Я зміг сьогодні поговорити з багатьма людьми і хочу сказати, що я захоплююся мужністю й незламністю українців, їхньою готовністю боротися», — зауважив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він повідомив, що Україні було передано так званий зимовий пакет, який містить мобільні генератори, машини для переробки деревини для опалення.

Федеральний президент Німеччини наголосив, що відновлення України необхідно починати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Тож добре, що сьогодні в Берліні відбулася Міжнародна експертна конференція з питань відновлення, відбудови та модернізації України.

У контексті пришвидшення відбудови Франк-Вальтер Штайнмаєр відзначив важливість укладення партнерств між містами Німеччини та України, і прикладом такого муніципального партнерства та солідарності стануть міста Вальдкірхен і Корюківка. Він висловився за те, щоб якомога більше громад України та Німеччини вибудовували такі партнерства, що продемонструє Росії нерозривність зв’язків двох країн.

Франк-Вальтер Штайнмаєр також нагадав, що Німеччина вже передає Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

«Я пообіцяв Президенту, що скоро Україні буде передано системи залпового вогню Mars II та Panzerhaubitze 2000», — сказав Президент ФРН.

Він також наголосив на продовженні політичної підтримки України, зокрема в наближенні до членства у Європейському Союзі.

«Багато хто хоче припинення війни, перемир’я. Але, як сказав пан Президент, Україна хоче досягти справедливого миру. Я поділяю цю думку: справжнього миру не буде без справедливості, а несправедливий мир може викликати лише нову війну», — сказав Федеральний президент Німеччини.

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