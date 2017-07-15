Президент Петро Порошенко побував з робочою поїздкою в Тернопільській області, щоб узяти участь у відкритті реконструйованого радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та централізованої стерилізації комунального закладу облради «Тернопільська університетська лікарня». Він наголосив: «Левова частина модернізації, фінансування змін в місцевих громадах — це плоди децентралізації, бо раніше всі гроші трималися в Києві».

Озвучували інформацію про зростання в сім разів завдяки децентралізації бюджетів розвитку територіальних громад. Такі тенденції Президент вважає справжньою боротьбою з корупцією. «Бо не треба більше з торбами їздити до Києва — гроші залишаються тут, на місцях. Це і детінізація грошей, і прозорі закупівлі, й величезна кількість інших програм», — додав він.

Глава держави говорив про проведення змін у медичній галузі, ухвалення змін до державного бюджету, якими передбачено фінансування реформування медицини на селі. «Крім збільшення видатків на оборону держави, нарешті побудуємо завод боєприпасів, почнемо виробляти нові танки, ракети, зброю для наших хлопців, які боронять суверенітет, територіальну цілісність і незалежність держави. Ще й передбачили програму розвитку сільської медицини, щоб третина населення України, яке проживає в селі, мала доступ до якісної ефективної медицини», — підкреслив Президент.

Він зазначив, що кошти на цю та інші програми з’явилися завдяки ефективній роботі Генеральної прокуратури, якій вдалося повернути до бюджету 1 мільярд 300 мільйонів доларів, вкрадених Віктором Януковичем і високопосадовцями з його команди. «На ці гроші купуватимуть зброю, забезпечуватимуть реформи, фінансуватимуть розвиток сільської медицини», — констатував він.

Як повідомляє департамент прес-служби АП, на думку Президента, у реалізації багатьох реформ і програм важливе об’єднання зусиль центральної й місцевої влади, оскільки запроваджується принцип співфінансування. «Місцеві бюджети перестали бути касами з видачі заробітної платні. Є можливість будувати дороги, дитячі садки, школи. Ще дуже важливо — надавати кошти на об’єкти охорони здоров’я», — зазначив Петро Порошенко, висловлюючи думку про доцільність запровадження формули співфінансування 50х50 з державного та місцевих бюджетів.

Він переконаний, що відкриття лабораторного корпусу — не останнє оновлення в університетській лікарні. Доцільно відкрити сучасний кардіологічний центр. «Вважаю, що саме такі рішучі кроки нам треба зробити, коли ми забезпечимо пріоритетний розвиток регіону», — резюмував Петро Порошенко.

По завершенні урочистої частини Президент оглянув реконструйоване приміщення радіологічного корпусу і новий лабораторний комплекс. Він поспілкувався з колективом медустанови, висловивши сподівання, що парламент восени розпочне роботу з ухвалення в другому читанні медичної та освітньої реформ. «Думаю, завершимо медичну, освітню реформи. Із цього почне працювати Верховна Радам у вересні місяці. Упевнений, що це символ того, як глибоко змінюється наша держава», — заявив він, висловивши переконання, що комплекс реформ — децентралізація, дерегуляція, судова, медична і освітня реформи — буде-таки завершено.

«У першому читанні проголосовано пенсійну реформу. Сподіваюся, що вже восени вийдемо на осучаснення й підвищення пенсій, — сказав Петро Порошенко. — Очікую, що у вересні пенсійну реформу Верховна Рада ухвалить остаточно. І восени українські пенсіонери отримають підвищення пенсій».

Петро Порошенко зазначив, що уряд і Верховна Рада повністю врахували його пропозиції. У цьому він побачив «справедливе й чесне ставлення до українського громадянина».

У цьому розрізі йшлося й про підвищення рівня мінімальної заробітної плати, і зниження єдиного соціального внеску. Наприклад, зниження показника ЄСВ сприяло підвищенню рівня соціального забезпечення.

Потім Президент передав службові автомобілі групам реагування патрульної поліції районних відділів і відділень області. Це стало можливим у ме­жах реалізації проектів цільових екологічних («зелених») інвестицій у період чинності зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Загалом передано 18 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV із встановленою системою Plug-in Hybrid EV (гібридний електромобіль із підзарядкою від електромережі) для подальшого їх використання у групах реагування патрульної поліції районних відділів і відділень.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»