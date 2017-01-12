Місцем для прощальної промови президент США Барак Обама обрав рідне місто Чикаго, звідки й починалася його блискуча політична кар’єра. У промові він закликав американців захищати відкрите суспільство й демократію у США, попередивши, що це надбання цивілізації може опинитися під загрозою, якщо люди почнуть сприймати її «як щось звичне і очевидне».

У промові Барак Обама згадав і про Росію, говорячи про загрози та виклики для США. «Наші суперники, Росія чи Китай, не зможуть зрівнятися з нами у впливі на світову політику, якщо ми самі не зречемося наших переконань і не перетворимося просто на ще одну велику країну, яка залякує менших сусідів», — недвозначно заявив американський лідер.

Повноваження першого в історії США президента-афроамериканця демократа Барака Обами, який два терміни перебував у Білому домі, офіційно завершується 20 січня, коли цю посаду обійме новообраний глава держави республіканець-мільярдер Дональд Трамп. Британська газета The Telegraph пише, що восьмирічне президентство Барака Обами не було затьмарене жодним політичним скандалом, на відміну, наприклад, від президентства Ричарда Ніксона, Білла Клінтона чи багатьох інших лідерів США. «Президент поводився по-президентськи і за зачиненими дверима: навіть його найближчі помічники не змогли пригадати ситуацій, в яких Обама впадав би у гнів», — пише видання.

Оглядачі вважають, що завдяки політиці Обами Сполученим Штатам вдалося подолати непросту економічну кризу та спад в економіці. А серед зовнішньополітичних перемог називають розмороження відносин з Кубою, підписання угоди щодо ядерної програми Ірану та ліквідацію лідера терористичної міжнародної організації «Аль-Каїда» Осами бен Ладена. Позитивні зрушення в суспільному житті США, які ставить собі у здобутки сам Барак Обама, — офіційне визнання одностатевих шлюбів і реформа охорони здоров’я, що уможливила медичне страхування для 20 мільйонів американців.

Проте після оприлюднення результатів президентських виборів стало зрозуміло, що більшість американців не поділяє думки Обами щодо реформи системи медичного страхування. Адже саме непомірні рахунки медичних страхових компаній стали однією з головних причин, через яку чимало американців віддали голоси за Дональда Трампа. Крім того, критики зовнішньої політики Барака Обами дорікають, що він про∂авив момент, коли внутрішній конфлікт у Сирії став незворотним і Росія перейшла від політичної до військової підтримки режиму Асада. Чимало експертів вважають, що саме беззуба реакція Вашингтона на воєнну агресію Росії проти Грузії у 2008 році розпалила апетити Кремля. Переконаний у своїй безкарності після окупації частини грузинської території, Путін наважився на окупацію Криму та розгортання операції «Русская весна» на сході Україні.

У Києві віддають належне тому, що адміністрація Обами системно підтримувала міжнародну політику антиросійських санкцій. Але не приховують свого розчарування від того, що Білий дім недвозначно заявляв: високоточної летальної зброї для боротьби з російсько-терористичними угрупованнями на Донбасі США Україні не надаватиме. І, як нещодавно заявив у інтерв’ю посол України у Вашингтоні Валерій Чалий, зміна керівництва Білого дому дає Києву надію, що американська влада перегляне цю позицію, оскільки саме Барак Обама виступав проти надання летальної зброї Україні.

Тим часом у США набирає обертів скандал, пов’язаний із заявою американських спецслужб, що нібито Росія вплинула на перебіг президентських виборів у Сполучених Штатах. Газети The New York Times, Guardian та телеканал CNN повідомили, що спецслужби мають компрометуючі матеріали на майбутнього президента США Дональда Трампа. За їхніми даними, цей компромат збирав колишній агент британської спецслужби МІ6. Його спочатку нібито найняв один із супротивників Трампа серед республіканців, а згодом і передвиборчий штаб Гілларі Клінтон. Самі матеріали походять із російських спецслужб та урядових кіл. У них буцімто є файли про сексуальні афери Трампа з московськими повіями у 2013 році, а також інформація про його ділові відносини з російськими компаніями.

Крім того, у США тривають дебати щодо російського втручання у президентські вибори. Керівники розвідки кажуть, що мають неспростовні докази впливу Москви не лише у США. Директор національної розвідки країни Джеймс Клеппер заявив, що Росія робила спроби вплинути на вибори щонайменше у кількох десятках країн. Під час слухань у комітеті з розвідки Сенату він зазначив, що РФ виступає як зухвалий гравець кіберпростору в усьому світі, інформує Reuters.