На виконання рішень Ради національної безпеки і оборони щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 березня ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України COVID-19.

Робота на упередження

Документом передбачено: тимчасово заборонити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня перетинання державного кордону на в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком деяких категорій громадян); тимчасово закрити з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного регулярного пасажирського сполучення (за винятком певних категорій громадян).

Коментуючи урядове рішення про тимчасову заборону в’їзду в Україну іноземців та закриття міжнародного регулярного пасажирського сполучення, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що такі кроки застосовують багато країн, щоб не допустити поширення COVID-19. «Динаміка поширення коронавірусної інфекції набуває обертів, і така ситуація потребує рішучих дій для захисту українських громадян. Утім, немає причин панікувати. Але потрібно мобілізувати всі ресурси й сили для захисту України від впливу коронавірусу», — наголосив він під час брифінгу представників уряду щодо запровадження рішень РНБО.

Міністр закликав громадян відмовитися від поїздок за кордон і за змогою скасувати заплановані подорожі. Він підкреслив, що зовнішньополітичне відомство докладе максимум зусиль, аби жоден українець за кордоном не залишився без допомоги, і порекомендував українцям реєструватися на вебресурсі «ДРУГ» (добровільна реєстрація українських громадян у подорожах за кордон). МЗС домовилося із ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безплатні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу. У спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном отримають інформацію про зворотний зв’язок з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру тощо) для оперативного вирішення нагальних питань.

Як уточнив міністр інфраструктури Владислав Криклій, запроваджені урядом обмеження не стосуються вантажних перевезень. «Не йдеться про обмеження для експортних та імпортних операцій. Наземні, повітряні, морські, карго-вантажні перевезення здійснюватимуть. Ми чітко усвідомлюємо, що ефективна боротьба з коронавірусом — це зокрема захищена стабільна економіка. І ми робимо все необхідне для цього», — цитує слова урядовця департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Владислав Криклій зазначив, що внутрішні перевезення функціонують стабільно, а пенсії, соціальні виплати, кореспонденцію надсилають вчасно, підкресливши, що Укрпошта виконуватиме свою роботу, а Мінінфраструктури, Мінсоцполітики та Пенсійний фонд не допустять колапсу.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко додав, що з 230 пунктів пропуску працюватимуть 123. Решта (на них малий рух пропуску) припиняють роботу. «Ми залишили з кожною суміжною країною необхідну кількість пунктів пропуску, і цього достатньо, щоб організувати стабільні пропускні операції на будь-якій ділянці державного кордону», — запевнив він. І наголосив, що Держприкордонслужба готова забезпечити правопорядок на кордоні.

Є перше одужання

В.о. директора Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ Ігор Кузін повідомив, що перед ЦГЗ разом з ВООЗ та країнами-сусідами, які вже запровадили надзвичайний стан, стоятиме завдання скоординувати дії й забезпечити функціонування пунктів пропуску через державний кордон.

«У пунктах пропуску через державний кордон забезпечено функціонування санітарно-карантинних підрозділів. Це фахівці, які проводять температурний скринінг і направляють усіх з підвищеною температурою до найближчих закладів охорони здоров’я. Забезпечено чергування карет швидкої допомоги», — поінформував він.

За даними МОЗ, станом на ранок 16 березня в Україні зафіксовано два нових випадки інфікування коронавірусом. У Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнток ізольовано, їхній стан стабільний. Триває робота з контактними особами. За підсумками дослідження вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ отримано п’ять позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (летальний випадок) області. Загалом лабораторія дослідила понад пів тисячі зразків. Вони надходять не лише на національний рівень, а й в регіональні лабораторії, які вже отримали тест-системи. Обласні лабораторні центри МОЗ отримали додатково по мільйону гривень для закупівлі необхідних реагентів для проведення штатної роботи.

Є й добра новина: заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак на брифінгу повідомила, що в Україні одужав перший хворий на недугу, спричинену коронавірусом. «Чернівчанин, у якого вперше зафіксували коронавірус, одужує. Йому зробили повторні тести, вони негативні», — цитує її слова Оbozrevatel на своїй сторінці у Facebook.

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