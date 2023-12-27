Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська під час підсумкової зустрічі команди міністерства з головами дипмісій та громадськістю розповіла про основні досягнення і роботу із житлом та містобудуванням за 2023 рік.

«2023 року було ухвалено інноваційний закон, який передбачає впровадження компенсаційного механізму для тих, хто втратив житло внаслідок російської агресії. Над його розробленням ми працювали разом зі Світовим банком. Для нас було важливо, щоб саме представники місцевого самоврядування стали головними учасниками у процесі ухвалення рішень про виплати компенсацій або державної допомоги на відновлення житла. Із травня на місцях працюють комісії, що займаються оцінкою пошкодженого і знищеного житла. Вони перевіряють пошкоджене житло, оцінюють його за відповідним чек-листом і визначають суму компенсації. Понад 2 мільярди гривень виплачено на термінові ремонти. Саме завдяки синергії держави та органів місцевого самоврядування вдалося досягти такого результату», — зазначила вона.

Водночас розпочато роботу над реформуванням Житлового кодексу. Він застарів, у ньому багато радянського, тож його необхідно змінювати. Із цим міністерству допомагають багато міжнародних партнерів — це безпрецедентна підтримка. Вона дає нам змогу інтегрувати в нову житлову політику найкращі європейські та світові практики.

«Ми ставимо перед собою завдання допомогти кожному українцеві розв’язати своє житлове питання швидко й ефективно. Житло має бути доступним, а всі процеси — прозорими та цифровізованими», — розповіла посадовиця.

Ще один напрям, з яким спеціалісти міністерства працювали цього року, — планування комплексного відновлення громад. Ще торік було ухвалено закон, який передбачає, що громади мають створювати програми комплексного відновлення. Це документи, які дають змогу оцінити стан громади, визначити пріоритети і спланувати відновлення з урахуванням усіх чинників, важливих для довгострокового повноцінного розвитку громади. На сьогодні 14 областей розробляють програми, а в Київській її вже затверджено, прокоментувала Наталя Козловська.

Основними планами на 2024 рік вона визначила зокрема:

— запровадження можливості отримання компенсацій за пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях (пілотний проєкт, з яким вже тестують функцію, — місто Мелітополь);

— продовження роботи над проєктом закону України «Про основні засади житлової політики»; його розробляють із залученням експертів та міжнародних організацій, серед яких Рада Європи, управління верховного комісара ООН у справах біженців, Європейська економічна комісія ООН, Норвезька рада у справах біженців, Міжнародна організація з міграції;

— робота з безбар’єрністю процесів відновлення; мета — зробити 100% відновлених об’єктів безбар’єрними. Ідеться про запровадження системи контролю за дотримання стандартів безбар’єрності, нових та вдосконалення наявних стандартів інклюзивності інфраструктури, навчання відповідних фахівців у галузі, роботу із громадами тощо.

Джерело: Мінінфраструктури