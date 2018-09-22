У Верховній Раді представлено головний фінансовий документ країни на 2019 рік. Депутати розпочинають його обговорення

Презентувала головний кошторис країни на наступний рік з парламентської трибуни виконувачка обов’язків міністра фінансів Оксана Маркарова. Вона одразу зазначила, що, незважаючи на те, що поточний рік був доволі складним, у січні — серпні виконання планових показників дохідної та видаткової частин Державного бюджету-2018 становило майже 99%.

Необхідні видатки буде профінансовано

А пріоритет урядового проекту Державного бюджету України на 2019 рік — фіскальна консолідація, щоб не перевищити встановлений граничний рівень бюджетного дефіциту, повідомляє УНІАН. «Фіскальна консолідація, або простими словами, здатність жити за власними можливостями, — наш пріоритет. Останні чотири роки дефіцит держбюджету скорочується, і на 2019 рік ми ставимо чітке завдання — не перевищити 2,28%, не перевищити 90 мільярдів гривень», — конкретизувала посадовець.

Також урядовий проект передбачає скорочення ролі держави в економіці за допомогою зниження перерозподілу доходів через держбюджет до 25%. При цьому Оксана Маркарова підкреслила, що держава профінансує всі необхідні видатки, включаючи видатки на оборону та соціальну сферу, а показник держборгу буде знижено в межах затвердженої урядом трирічної стратегії.

Отже, Верховна Рада взяла до розгляду затверджений Кабінетом Міністрів проект Державного бюджету України на 2019 рік. З цього моменту парламент переходить до обговорення бюджету, на чому наголосив очільник парламенту Андрій Парубій.

Своєю чергою, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Андрій Павелко закликав депутатів конструктивно співпрацювати та подати свої пропозиції до проекту в комітет згідно з регламентом до 1 жовтня 2018 року. За його словами, пропозиції щодо збільшення видатків або зниження доходів мають містити компенсатори.

Зарплата військових сягне 10 тисяч

А під час години запитань до уряду депутати з різних партій та фракцій неодноразово порушували питання про посилення заходів із безпеки та оборони держави. Зокрема — про збільшення зарплати військовим і силовикам.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у відповіді наголосив, що питання фінансування армії та сектору безпеки — один із пріоритетів уряду та проекту Державного бюджету на 2019 рік, розробленого і поданого до парламенту в терміни, що визначені чинним законодавством.

«Ми працювали над тим, щоб збільшити бюджет безпеки та оборони. В проекті держбюджету заклали 209,5 мільярда гривень, — наголосив Прем’єр. — Це означає підвищення зарплати для військового до десяти тисяч гривень на місяць, а для нацгвардійця та представника нацполіції — до дев’яти тисяч. Це буде мінімальна зарплата. Адже питання фінансування армії, військових, озброєння — це питання пріоритету».

Неодноразово порушували питання й щодо погашення боргів із зарплати шахтарям. Адже на деяких державних шахтах цих людей нині поставлено просто на межу виживання. Володимир Гройсман, своєю чергою, зазначив: інвестиційна складова в загальному бюджеті, що спрямовується на розбудову та модернізацію шахт, має зростати. Це дасть змогу збільшити видобуток і знизити собівартість вугілля, яка наразі вища за його ринкову ціну.

Він наголосив, що на приватних шахтах, де реалізують програми оновлення фондів, собівартість збалансовано, а на державних виникає різниця, яку покривають за рахунок державного бюджету.

«Ми надали 1,4 мільярда гривень для покриття різниці. Але завдання — припинити дотувати різницю й почати активно вкладати в розвиток галузі. На ці цілі наступного року спрямуємо 2,3 мільярда гривень. Завдання — вийти на баланс підтримки різниці в собівартості, яка, певно, ще зберігатиметься, й інвестування у збільшення видобутку та зменшення собівартості видобутку».

Усі, хто потребує субсидій, отримають їх

Чимало питань було й щодо соціальної сфери. Зокрема щодо допомоги прийомним батькам при усиновленні дітей, збільшення розмірів мінімальних зарплат та прожиткового мінімуму, перерахунків і осучаснення пенсій тощо. Не оминули увагою депутати й питання призначення українцям субсидій на новий опалювальний сезон, висловивши перестороги, що людям може не вистачити спрямованих на це коштів у новому держбюджеті.

Очільник Кабміну наголосив, що питання бюджетної сфери та соцзобов’язання для уряду не менш пріоритетні. Втім, ключовий момент полягає в тому, що кошторис країни на наступний рік має бути розумно й чітко збалансованим. «Матимемо збалансований бюджет, матимемо бюджет розбудови країни», — парирував Володимир Гройсман.

Хто потребуватиме субсидії в новому опалювальному сезоні, її отримає — в потрібному обсязі і вчасно, запевнив Володимир Гройсман. Цього року умови призначення субсидій було змінено — в бік справедливості й адресності.

При цьому він наголосив, що шахраїв, які раніше отримували по кілька субсидій, буде викрито. Зокрема завдяки роботі електронного реєстру субсидіантів. Так, лише в Київській області виявлено близько 20 тисяч таких отримувачів держдопомоги, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

А міністр соціальної політики Андрій Рева додав, що субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг надают, виходячи з фактичної кількості тих, хто проживає в домогосподарстві, а не тих, хто прописаний.

«Так, є серйозні зміни в програмі субсидій, але вони не роблять обов’язковою необхідність, наприклад, виписувати тих дітей, які прописані за адресою, але живуть і працюють в інших містах. Жодної зміни про можливість надання субсидій цим громадянам не зроблено. Тому якщо хтось каже людям, що потрібно виписуватися, він вводить їх в оману. Ці опитування регулюються робочими комісіями, які розглядають заяви громадян», — пояснив урядовець.

Прем’єр же резюмував, що представників усіх соціально вразливих груп населення, які потребуватимуть підтримки, буде обов’язково нею охоплено.