Як засвідчує статистика, Харківщина входить у число областей з найменшими показниками захворюваності на коронавірусну недугу. Чималий внесок у запобігання масштабному поширенню небезпечної інфекції зробила поліція краю.

У пресслужбі ГУ НПУ у Харківській області розповіли, що на ухвалення відповідальних рішень відводили лічені години, а то й хвилини. Зрозуміло, що особовий склад оперативно перевели на посилений варіант служби, Ситуаційний центр — у надзвичайний режим роботи. Усіх працівників відкликали з відпусток, затвердили розрахунки сил і засобів забезпечення правопорядку та безпеки дорожнього руху, зокрема у визначених місцях лікування та обсервації хворих, здійснено рекогносцирування на місцевості біля цих закладів.

Якщо люди не дослухаються голосу здорового глузду

Найближчою та найменш людною дорогою до пункту видачі дитячого харчування, що пролягає дворами, помічаю кілька молодиків біля накритого на дитячому майданчику столу. Поряд димить мангал з нанизаним на шампури шашликом. Явно готується пікнік біля під’їзду п’ятиповерхівки. Ні тобі масок на обличчях молодиків, ні дотримання дистанції, а тут ще й двоє дітлахів вибігли з будинку до компанії.

Дивуєшся безголовості цих людей, котрі не лише себе, а й дітей, свої сім’ї, сусідів наражають на небезпеку інфікування коронавірусом. Проте, здається, застіллю відбутися не судилося. З-за рогу до компанії підійшли троє поліцейських у масках та рукавичках. Після недовгої розмови — щось було чутно про день народження, потім прокльони, лайка, — наїдки-напої зі столу було згорнуто, мангал загашено.

Таких і серйозніших порушень у Харкові щодня сотні, для їх усунення, профілактики та запобігання задіяно майже весь ресурс Харківської поліції.

З 18 березня, повідомили в ГУ НПУ, щодоби у перевірці карантинних обмежень було задіяно до 1300 одиниць особового складу. Зокрема більш як 250 автопатрулів, 270 піших нарядів, майже 100 рейдових груп з контролю карантинних заборон тощо. Цю роботу ведуть спільно з Національною гвардією та ЗСУ. Крім виявлення порушень за статтею 325 КК України (порушення санітарних норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) та порушень правил карантину за статтею 443 КУпАП, відстежують поширення неправдивих чуток, які, за словами правоохоронців, особливо шкодять людям.

Особливу увагу правоохоронці зосередили на багатолюдних громадських місцях, де, попри заборони, чимало любителів екстриму. Парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки. Усього таких місць у Харкові 287. Щодня, за даними Головного управління поліції, тут працюють 350 поліцейських і 32 військовослужбовці НГУ. Тривають перевірки дотримання суб’єктами господарювання карантинних заходів. За останню добу перевірено 167 суб’єктів.

«Оскільки поліція працює безпосередньо з населенням, то головними завданнями, на виконання яких передовсім було зорієнтовано особовий склад, визначено широке доведення до людей рішень, які приймають керівництво держави та уряд для стримування темпів поширення хвороби, і контроль за їх виконанням та оперативне реагування на події. Проте наша мета — не покарання порушників, а запобігання порушенням. Тільки такі заходи, на мою думку, дадуть змогу знизити темпи поширення хвороби», — каже начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко.

До порушників карантину — жорсткі заходи

За даними пресслужби ГУ НПУ, з початку карантинних заходів поліція Харкова відкрила шість кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Під час рейдів мобільних груп поліції в Основ’янському та Шевченківському районах міста поліцейські виявили, що працюють гіпермаркети, а це порушення правил та норм, встановлених для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. За цими фактами було відкрито два кримінальні провадження.

Кримінальні провадження було відкрито також за фактом звернення директора Золочівської центральної районної лікарні зі скаргою на голову районної ради щодо ненадання ним медичних препаратів та необхідного обладнання для лікування хворих у цій лікарні. У місті Валки, всупереч тимчасовим обмеженням, працював ломбард. Працівниця закладу приймала громадян, які зверталися по отримання грошових коштів. Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували факт діяльності ломбарду і вилучили фіскальні чеки, грошові кошти і договори.

Порушення умов карантину виявлено і під час розслідування кримінального провадження за фактом раптової смерті 61-річного жителя селища Покотилівка. Слідчі встановили, що родичі померлого 13 березня повернулися з Польщі. Порушуючи умови карантину, вони, умисно не самоізолювавшись, контактували з іншими членами родини, іншими громадянами.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за фактом порушення правил та норм, встановлених для запобігання епідемічному захворюванню на коронавірус, службовими особами Харківської міської ради. Відомості про це було внесено до ЄРДР 12 березня 2020 року за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України органами прокуратури Харківської області.

Як зізнаються самі поліцейські, чи не найбільшого клопоту завдають несумлінні громадяни, які мають перебувати на самоізоляції. Усього, за даними Харківського обласного лабораторного центру, в режимі самоізоляції нині в області 3097 громадян. І щодоби працівники поліції перевіряють місцезнаходження кількох сотень таких підопічних.

Допомагає досвід закордонних колег

Попри збільшення обсягів роботи, спричинених коронавірусом, поліція, як і раніше, виконує звичні повсякденні функції, адже з приходом пандемії нікуди не поділися ні крадіжки, ні тяжкі злочини.

За словами співробітника аналітичної служби, в ГУНП було проаналізовано ситуацію щодо злочинності в інших країнах, де склалася критична ситуація, пов’язана з коронавірусом. Там спостерігають відчутний сплеск майнової злочинності. Правоохоронці Європи та США зіткнулися з проблемами зростання кількості розбоїв, грабежів, мародерства, крадіжок із квартир та будинків, в яких на цей час не мешкають люди.

Враховуючи досвід зарубіжних колег, харківські поліцейські, розповіли у пресслужбі, проводять широкий комплекс превентивних заходів щодо незаконного грального бізнесу, правопорушень на ринку нафтопродуктів, профілактичні інформаційні заходи із протидії наркозлочинності, нелегального обігу алкоголю тощо. Особливу увагу зосереджено на протидії вуличній та майновій злочинності.

Для збереження контролю над криміногенною ситуацією на сьогодні в усіх населених пунктах працює максимальна кількість патрульних та піших нарядів, додатково залучено придані сили: спецпідрозділи поліції, кінологів, поліцію охорони, службовців Національної гвардії та військових. Це дає відчутні результати.

Днями працівники управління протидії наркозлочинності спільно з поліцейськими патрульної поліції виявили близько 110 кілограмів канабісу. А це за цінами чорного ринку коштує більш як 27 мільйонів гривень. Зловмисника вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу.

Також оперативно було затримано групу грабіжників у складі трьох чоловіків. Вони вихопили з рук жінки сумку, де було 115 тисяч гривень, і намагалися втекти на таксі, але завдяки вчасно введеному плану «Сирена» упродовж кількох годин їх затримано і повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Дані статистики свідчать про зниження загальної кількості правопорушень на 16%. Тяжких та особливо тяжких злочинів зменшилося на 20%, крадіжок — на третину, грабежів зареєстровано менше на 34 випадки, хуліганств — на 24, а ось крадіжок з квартир та приватних будинків стало менше наполовину. На 60% поменшало і кишенькових крадіжок.

Проте збільшилася кількість викрадень автомобілів та шахрайств. Правоохоронці Харківщини застерігають громадян від нових шахрайських схем. Злочинці як працівники санепідемстанцій проникають у помешкання літніх людей нібито для дезінфекції приміщень і привласнюють їхнє майно.

ДОВІДКА «УК»

Із 27 березня за рішенням Харківської обласної комісії з техногенної безпеки в області виставлено сім санітарних постів, задіяно 39 працівників поліції, 18 нацгвардійців, сім медпрацівників та вісім представників ДСНС.

На середину квітня поліція провела 4440 контрольних рейдів, склала 307 адмінпротоколів за ст. 443 КУпАП (порушення правил карантину). Протоколи складено стосовно 13 керівників підприємств, установ, організацій, 74 керівників закладів харчування, 180 працівників підприємств, установ, організацій, які порушували правила карантину, 30 — стосовно громадян за порушення правил самоізоляції та 10 протоколів щодо перевізників.