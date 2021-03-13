Упродовж 2020 року фахівці Міністерства соціальної політики разом з усією країною працювали в нових умовах, коли доводилося відповідати на нові виклики, пов’язані з пандемією, карантинними обмеженнями й потребами у захисті людей.

«Досвіду реагування на подібні виклики ні в нас, ні в урядів інших держав ще не було. Тому рішення доводилося ухвалювати оперативно. При цьому ми не обмежилися «гасінням пожеж» і швидко напрацювали стратегічні рішення на майбутнє. Їх орієнтовано на підтримку найвразливіших категорій населення, послідовне підвищення соціальних стандартів, адресності соціальних допомог і наближення соціальних послуг до споживачів. А також на захист дітей, підтримку сімей з малюками, забезпечення переважного права дитини на виховання в родині, інституційну трансформацію та цифровізацію системи соціального захисту, інші важливі питання», — зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Важливі зміни

Отже, торік міністерство спрямовувало діяльність на проведення реформ, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів та планом пріоритетних дій уряду на 2020 рік, повідомляє пресслужба відомства.

Серед найважливіших стратегічних змін, проведених у 2020 році, очільниця міністерства відзначила ухвалення Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення й захисту прав дітей.

Посилено соцзахист певних категорій громадян. Наприклад, урегульовано питання терміну призначення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам на період карантину. Розроблено проєкт Закону «Про внесення змін до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Уряд схвалив вісім законопроєктів, ухвалив 17 постанов і розпоряджень на захист неповнолітніх: безпека дітей, захист від жорстокого поводження, включення дітей до ухвалення рішень, які їх стосуються; реформа системи догляду і виховання дітей; створення умов для виховання неповнолітніх і дітей з інвалідністю, які залишилися без батьків, у сімейних формах виховання; забезпечення житлом дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування; створення благополучного середовища для виховання дитини у громаді.

Запрацювала Національна соціальна сервісна служба України, до функцій якої належить виконання завдань із соціального захисту населення й захисту прав дітей відповідно до законодавства.

Соцпослуги активно цифровізуються

Ухвалено Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери. Забезпечено прийом заяв в електронному вигляді через офіційний сайт Мінсоцполітики про призначення допомоги при народженні дитини, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», житлової субсидії та допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої груп платників єдиного податку.

Українці нині можуть зареєструватися на отримання державної допомоги в електронному вигляді через єдиний державний вебпортал послуг «Дія». Це допомога при народженні дитини, видача посвідчення батькам багатодітних сімей та призначення допомоги дітям, яких виховують у багатодітних родинах. А також відображення в електронному вигляді всієї інформації, яка є в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Протягом року ухвалено комплекс рішень для підтримки дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування й допомоги сім’ям з дітьми. Для придбання житла дітям-сиротам і позбавленим батьківського піклування 2020 року з держбюджету надано 795 мільйонів гривень. Придбано 1742 квартири для дітей та 18 дитячих будинків сімейного типу.

Серед важливих рішень останнього часу — чотири законопроєкти, схвалені урядом та зареєстровані у Верховній Раді, які в разі ухвалення забезпечать системну зміну законодавства щодо визначення та застосування прожиткового мінімуму. А за рік для підтримки купівельної спроможності громадян, особливо з низьким рівнем доходів, забезпечено зростання прожиткового мінімуму темпами, що перевищують рівень інфляції. 2020 року розмір прожиткового мінімуму зріс на 8%.

Посилено фінансову підтримку громадських і волонтерських організацій різних спрямувань.

Розроблено законопроєкти про запровадження обов’язкових пенсійних накопичень і накопичувальних пенсій для працівників важких та шкідливих професій. Рішення мають дати ефект уже з наступного року.

Запроваджено облік трудової діяльності працівників в електронній формі. Але охочі можуть і надалі використовувати паперові трудові книжки й спонукати роботодавця робити там відповідні записи.

Дбати про кожного

«Наші пріоритети залишаються незмінними: це соціальний захист і підтримка людей. Важливо дивитися не лише в сьогодення, а формувати наше майбутнє. Лише ми з вами відповідальні за те, в якому завтра житимемо ми, наші діти, батьки, знайомі, ті, хто досяг успіху, й ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Як ми, суспільство, піклуватимемося одне про одного», — зазначила міністр.

Щоб забезпечувати гідні умови життя, потрібна фінансова основа: сильна економіка, офіційна зайнятість і зарплати, сплата податків. Але важливо розуміти, що соціальна політика теж слугує драйвером економіки. Вона не про «дати грошей утриманцям на проїдання». Розумно вибудувана соціальна політика допомагає людям розкрити їхній потенціал максимально. Щоб кожна людина почувалася гідно, у безпеці, була інтегрованою в суспільство, реалізувала себе. Такі люди будують власну сильну, заможну й щасливу країну.

«Нам потрібні практичні дії, які забезпечують максимальну інклюзію, надання соціальних допомог лише тим, хто їх справді потребує, якісні соціальні послуги, які відповідають потребам, і головне — допомагають людині власноруч керувати її життям. І ми принципово й послідовно здійснюватимемо такі кроки: запроваджуватимемо пенсійні накопичення, допомагатимемо сім’ям у складних життєвих обставинах виходити з бідності, захищатимемо право дітей на зростання у сім’ї, розвиватимемо соціальні послуги у громадах, підтримуватимемо доходи вразливих груп, їхній споживчий попит і так допомагатимемо економіці», — наголосила Марина Лазебна.

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«Урядового кур’єра»