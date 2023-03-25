Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зусилля спрямовано на оборону, макрофінансову стабільність та відновлення країни

Забезпечення сил оборони, гарантування макрофінансової стабільності, початок відновлення країни — ключовий фокус у роботі Кабінету Міністрів залишається незмінним. На цьому у промові перед черговим засіданням уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду нагадав, що цього тижня на робочому рівні Україна погодила з Міжнародним валютним фондом нову програму фінансування. Обсяг програми — 15,6 мільярда доларів. Вона розрахована на 48 місяців.

«Розраховуємо, що вже за кілька тижнів Рада директорів МВФ остаточно затвердить нову програму. Це допоможе нам залучити кошти від інших міжнародних партнерів і профінансувати всі ключові видатки бюджету на цей рік», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр додав, що цього тижня парламент підтримав урядовий законопроєкт, який збільшує видатки бюджету на 537 мільярдів гривень.

«Це кошти для сил безпеки і оборони. Це кошти на нову зброю, техніку, зар­плати і захист для наших бійців. Це те, що зробить нашу країну сильнішою і наблизить нашу перемогу», — переконаний Денис Шмигаль.

Уряд продовжує акумулювати ресурси та здійснювати підготовку для впровадження програми відновлення країни.

«Днями зі Світовим банком презентували вже другий звіт з оцінкою наших збитків від війни та потреб на відновлення. Якщо станом на червень торік ці потреби становили 349 мільярдів доларів, то нині — вже 411 мільярдів. Ця сума, на жаль, не остаточна, бо неможливо оцінити руйнування на тимчасово окупованих територіях.

Завдяки оцінці Світового банку маємо стійкий базис, на який спиратимемося в реалізації проєктів швидкої відбудови. Процес уже розпочався насамперед у п’яти пріоритетних напрямах: енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктура, підтримка бізнесу», — зазначив Прем’єр.

Підтримати людей та бізнес

В умовах складної економічної ситуації уряд підтримує людей.

«Підвищуємо пенсії, зберігаємо всі субсидії, виплачуємо нові види допомог», — констатував Денис Шмигаль.

1 квітня мав закінчитися спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію. Тому уряд ухвалив рішення про його продовження: механізм покладеного спеціального обов’язку діятиме до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться без змін.

У країні триває друга посівна кампанія в умовах воєнного стану, й уряд допомагає аграріям успішно її провести.

«За попередніми оцінками, очікуємо на 45 мільйонів тонн врожаю зернових і зернобобових. Урожай пшениці очікується на рівні 16,6 мільйона тонн. Внутрішнє споживання становить приблизно 5 мільйонів тонн. Тобто як і торік, країна буде повністю забезпечена зерном та продовольством», — каже Прем’єр.

Держава надає кошти для початку та розвитку власної справи. Ідеться про безповоротні гранти «єРобота».

«Бізнес створює робочі місця, платить податки, експортує продукцію, інвестує власні кошти, відновлює економіку. Уже майже 2,5 мільярда гривень надано. Сотні нових бізнесів працюють. Тисячі людей отримали роботу. Створюємо можливості, щоб в Україні було більше успішних приватних бізнесів», — зазначив очільник уряду.

Паралельно Кабмін продовжує реформи у сфері зайнятості. Уряд затвердив порядок підготовки та перепідготовки безробітних.

«Кар’єрний радник допоможе обрати фах, до якого людина схильна. Безробітні самі вирішать, де їм навчатися. До навчального процесу долучаємо роботодавців. Тисячі людей зможуть здобути навички й отримати нову роботу», — прокоментував рішення уряду Денис Шмигаль.

У пресслужбі Мініс­терства економіки роз’яс­нюють: «Зарахування до закладів освіти та навчання в них, забезпечення місцем проживання здійснюватиметься на підставі сертифіката на навчання та сертифіката на проживання в період навчання. Передбачено можливість вибору безробітним місця навчання в роботодавця безпосередньо на робочому місці за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування. Це скоротить терміни і витрати на навчання, сприятиме працевлаштуванню безробітних та їхній адаптації на робочому місці. Роботодавці зможуть здійснювати попередній відбір безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання на робочому місці або навчатися за дуальною формою, перед отриманням ними сертифікатів на навчання».

Логістика та оборонна інфраструктура

Урядовці затвердили постанову про розширення будівництва фортифікаційних споруд. На відповідну програму є майже мільярд гривень у бюджеті.

«Обласні військові адміністрації залучені до процесу разом з Міністерством оборони та нашими військовими. Підсумком буде посилення обороноздатності та безпеки нашої країни», — підкреслив Прем’єр.

Кабмін ухвалив рішення для покращення логістики із країнами-партнерами. Ідеться про зміни до міжурядової угоди України та Молдови. Тепер Україна матиме через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом «Рені». Так максимально використовуватимуть потенціал дунайських портів. Українські порти на Дунаї вже збільшили вантажообіг у 3,5 раза, і це ще не межа. Тому уряд їх розширює.

А для системної модернізації прикордонних пунктів пропуску Кабмін передає їхнє будівництво та ремонт у сферу відповідальності Міністерства інфраструктури. Державне агентство відновлення визначено відповідальним за оновлення автомобільних пунктів пропуску. Денис Шмигаль каже, що більш як половина потребують добудови або реконструкції. І нова прикордонна інфраструктура — це комфорт для людей, бізнесу та реалізація євроінтеграційних амбіцій України.