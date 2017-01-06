І що то за Різдво без снігу і морозу? Але арктичний циклон, який почав уже вирувати на території України, приніс не просто сніг, а потужні снігопади, внаслідок яких у західних регіонах склалася надзвичайна ситуація на дорогах. Рух через гірські перевали на шляхах державного значення Київ — Чоп та Львів — Самбір — Ужгород припинено. У Тячівському і Хустському районах Закарпаття зійшли снігові лавини, які заблокували десятки транспортних засобів і людей. Так, у Хустському районі у сніговий полон потрапили шість автомобілів. Одинадцять людей самостійно вибралися з них, так що обійшлося без жертв і травмувань. Вони тимчасово розміщені в Ольшанському будинку-інтернаті для дітей-інвалідів.

«Урядовий кур’єр» поцікавився, яка ситуація склалася на Закарпатті й Чернігівщині, у Сумській, Одеській та Миколаївській областях.

ЗАКАРПАТТЯ. На відсутність снігу закарпатцям гріх скаржитися, бо давно вкрив білою ковдрою майже всю територію області. Але напередодні Різдва з неба сипало так, що автотраси за лічені години вкрилися товстим білим шаром снігу. Шляховики не завжди готові до роботи в екстремальних умовах. Так, у найщедрішому на опади Тячівському районі снігопад зробив нагальною проблему нестачі снігоприбиральної техніки.

«Два роки тому дороги, що ведуть до десятка сіл, у тому числі високогірних, на міжкордонні з Івано-Франківщиною, розчищали два грейдери, — розповідає колишній Лопухівський сільський голова Михайло Фіцай. — Тепер один із цих грейдерів через зношеність списаний. У снігопад їхав авто до Дубового і лише з обіду побачив, що назустріч мені рухається грейдер. Йому треба було проїхати до верхніх сіл понад двадцять кілометрів, відтак повернутися назад. Зрозуміло, що більше одного разу за добу він не зможе прочистити шлях. Хоча у нашому селі все розчищено. Два роки тому енергокомпанія «Ренер» подарувала селу трактор Т-150, у роботі також два трактори Брустурянського держлісгоспу», — додав Михайло Михайлович.

Ми поцікавилися у головного інженера Тячівського райавтодору Володимира Шпака, як його підопічні обслуговували автошляхи у негоду: «Маємо шість одиниць техніки, у тому числі один грейдер. Уся техніка задіяна, але якістю розчищення доріг задоволені не всі. До найвіддаленіших сіл вчасно діставатися дуже складно».

А після обіду з того ж Тячівського району надійшло повідомлення: снігові маси зійшли на автошлях місцевого значення між населеними пунктами Нересниця та Широкий Луг. Швидкість руху транспорту, зокрема на Латірському перевалі, не перевищувала триста метрів за годину.

Досягненням дорожніх служб можна вважати те, що рух автотранспорту через усі перевали, які розділяють Закарпаття зі Львівською та Івано-Франківською областями, не переривався повністю. Великоваговий транспорт направляється до місць тимчасової стоянки транзитного транспорту. Рух легкових автомобілів забезпечено. Як повідомив начальник Рахівського райавтодору Орест Спічкей, Яблунецький перевал, яким можна дістатися до гірськолижних курортів Буковель і Драгобрат, вільний для проїзду. Туристи потраплять на відпочинок у заплановані терміни.

ОДЕЩИНА. На Святвечір погода має всі шанси відігратися за безсніжний Новий рік в Одесі: очікується сніг, місцями сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру, зниження температури до мінус 17 вночі. Вже нині в Одесі та на її околицях оголошено штормове попередження, створено оперативний штаб. Перший заступник Одеського міського голови Анатолій Орловський повідомив про розгортання двох пунктів обігріву, де зможуть запропонувати бутерброди та гарячий чай. Волонтери благодійного фонду «Деполь-Україна» та Християнської місії «Нове життя» роздаватимуть гарячі обіди.

Визначено також місця для тимчасового проживання безхатченків, їхнього харчування, отримання психологічних та інших послуг.

Гарний збіг одесити вбачають у тому, що пік негоди має припасти саме на вихідні та свята, тож його можна буде спокійно пересидіти вдома. Хтось тішиться нагоді бодай на Різдво справжній сніг побачити. Хтось каже, що нарешті зможе пересвідчитися, що недаремно придбав дорогі зимові шини. Хтось чекає на золоті дні для екстремалів, котрі не пропустять зазвичай нетривалої нагоди для зимових пустощів.

Ну а тим, хто у ці дні не планує екстриму, вочевидь варто прислухатися до порад міськради, котра просить одеситів максимально обмежити поїздки містом та уникати виїздів за його межі. На час негоди всі міські комунальні служби переводять на цілодобовий режим роботи, а також діє заборона на в’їзд до міста великовантажного транспорту. В місті перевірили снігозбиральну техніку та запасли 14 тонн піщано-сольової суміші для посипання тротуарів. Цьогоріч, схоже, до Різдва слід готуватися і таким чином.

МИКОЛАЇВЩИНА. У зв’язку з прогнозованими снігопадами, хуртовинами та зниженням температури повітря до мінус 20 градусів Миколаївська обласна державна адміністрація звернулася до громадян з наполегливим проханням урахувати попередження синоптиків. По-перше, обмежити всі пересування транспортними засобами без нагальної потреби між населеними пунктами області. По-друге, забезпечити необхідний запас продуктів харчування та ліків першої необхідності. Також жителів Миколаївщини інформують, що в кожному населеному пункті працюють стаціонарні пункти обігріву. Всі служби області переведені в режим цілодобової роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Підприємствам транспорту, енергозабезпечення, житлово-комунального господарства, торгівлі, закладам охорони здоров’я рекомендовано організувати свою роботу з урахуванням ускладнення погодних умов. Мобілізовано важку техніку для розчистки доріг, яка перебуває у користуванні приватних сільгосппідприємств, за потреби буде задіяно техніку військових частин Миколаївщини.

Районні автодорожні служби мали завчасно домовитися з приватними підприємцями та акумулювати важку техніку для розчищення доріг від снігу.

Додатково поставлено завдання забезпечити безперешкодний під’їзд до лікарень, магазинів, пошти у всіх населених пунктах області.

ЧЕРНІГІВЩИНА. Штормове попередження чернігівців не злякало. «Нарешті справжні святки», — зраділи дорослі й малі. І погода не підвела — цілий день 4 січня крутила хуртовина. І що, вигнала когось із вулиці? Нічого подібного! Люду вистачало і біля міської ялинки, і на ковзанках, і на гірках. Тому що свято, і на печі сидіти, коли мріялося про сніг, якось негоже.

Кому не позаздриш за такої погоди, то це комунальникам: хоч скільки прибирай, а воно мете й мете. На дорогах — снігова «каша», яка трохи підмерзне, і хоч лижі до коліс авто чіпляй. А прогноз погоди обіцяє: упродовж ночі стрибок від мінус 1 до мінус 13 на ранок, а за кілька найближчих днів мороз зросте до мінус 29, а потім поступово почне спадати. Снігу теж намете стільки, що мало не здасться.

Комунальники трудилися із самого ранку. «Ми цієї зими одержали п’ять нових МАЗів, що не лише витрачають паливо, а й ефективно чистять вулиці, — похвалився начальник управління ЖКГ Чернігівської міськради Ярослав Куц. — Маємо все, аби тримати ситуацію із засніженими вулицями під контролем». Працювали і двірники, і містяни біля своїх будинків. Надвечір сніг стишився, ніби вичерпав усі запаси. Чекаємо ускладнення погодних умов, та для різдвяних вечорів це природно.

СУМЩИНА. Попередження синоптиків про погіршення погоди значно активізували роботу місцевої влади з підготовки до можливої стихії.

Як повідомив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Олександр Милаш, область має достатньо матеріально-технічних та фінансових ресурсів для масового розгортання пунктів обігріву в різних куточках краю. Зокрема, вже нині їх налічується понад 1050 одиниць, у тому числі 50 — на дорогах, де особливо активний рух автотранспорту. Багато «теплих» точок облаштовано на базі лікувально-медичних закладів. У Сумах, наприклад, уже функціонують 38 пунктів обігріву, до яких протягом останніх днів звернулися кілька десятків місцевих мешканців, усі вони одержали необхідну допомогу, консультації медиків тощо. За потреби додаткові мобільні пункти буде облаштовано на державному кордоні, в тому числі на пунктах пропуску «Бачівськ», «Велика Писарівка», «Юнаківка», «Катеринівка». Готові до роботи 235 одиниць снігозбиральної техніки і майже 220 аварійних бригад.

Матеріали підготували Лариса КОНАРЕВА, Василь БЕДЗІР, Іван ШЕВЧУК,

Олена ІВАШКО, Євдокія ТЮТЮННИК, Олександр ВЕРТІЛЬ, «Урядовий кур’єр»