Ситуація в Україні та перебіг мінського процесу, зокрема виконання вимог щодо припинення вогню, відведення важкої техніки та артилерії, звільнення заручників, були в центрі уваги під час переговорів Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель та Президента Петра Порошенка, який цими вихідними відвідав Берлін із робочим візитом.

Спілкуючись із представниками ЗМІ, український Президент зазначив, що його останній візит до Німеччини відбувався за інших обставин, бо спостерігалася певна невизначеність щодо майбутнього Європи, де на той час ще не відбулися вибори в Нідерландах та Франції. «Щасливий, що європейські країни вже проголосували за об’єднану, сильну, потужну Європу, яка виступає за солідарність із Україною», — зазначив Петро Порошенко, повідомляє департамент прес-служби АП.

Нормандський формат в оновленому складі

Своєю чергою, Ангела Меркель констатувала, що на сьогодні на Донбасі так і не встановлено сталий режим перемир’я, а мінські угоди не виконуються в повному обсязі. За її словами, під час переговорів з Петром Порошенком вони розглянули можливість майбутньої зустрічі лідерів Німеччини, України, Франції та Росії. Ангела Меркель переповіла також українському лідеру, про що вона говорила з російським президентом Володимиром Путіним, до якого літала напередодні в Сочі, а також про свої переговори з новообраним Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Петро Порошенко нагадав про рішення РФ щодо визнання фейкових документів так званих «ДНР» та «ЛНР», про фактичне й примусове поширення рубльової зони і «конфіскацію» українських державних і приватних активів на окупованих територіях. «З урахуванням всіх цих реалій ми маємо все-таки рішуче діяти далі, щоб повернути мінський процес у конструктивне русло», — наголосив він. Глава держави також заявив, що Україна наполягає на повному виконанні мінських домовленостей.

Петро Порошенко зауважив, що зустріч із Канцлером особливо важлива тим, що відбулася напередодні саміту Великої сімки. «Дуже розраховуємо, що ця зустріч продемонструє єдність цивілізованого світу в підтримці України», — зазначив глава держави. Президент подякував Німеччині та Євросоюзу за активну підтримку українських реформ. Ангела Меркель зауважила, що реформи в Україні «відбулися, але їх має бути продовжено», а Німеччина готова продовжувати допомагати в цьому українській владі.

Петро Порошенко повідомив, що під час двосторонніх переговорів було охоплено практично все коло питань, починаючи з безпеки й до підтримки Німеччиною та Євросоюзом суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України. Він також подякував Німеччині за її допомогу в питанні надання українцям безвізового режиму.

За невиконання мінських угод — санкції

Щодо мінського процесу, то, за словами Президента, «було констатовано, що РФ не виконує мінські домовленості, тому необхідно виробити сценарій, який би мотивував Росію сісти за стіл переговорів і виконати те, що вона обіцяла». Передусім ідеться про безпековий компонент мінських угод — припинення артилерійського, мінометного й танкового вогню, відведення важкої техніки, визволення заручників і забезпечення ефективної реалізації мирного процесу.

«Мир має бути принесено на українську землю. Окупація має завершитися. Ми отримали тверду й послідовну підтримку Німеччини в цьому питанні», — сказав Петро Порошенко. Він також повідомив, що Київ і Берлін домовилися про таке: якщо мінські домовленості не виконуватимуться, то є висока ймовірність, що санкції Євросоюзу проти Росії буде продовжено. «Ми впевнені в тому, що альтернативи мінському процесу немає, і до його імплементації найближчим часом буде активно залучено нормандський формат», — пообіцяв глава держави.

Під час переговорів з Ангелою Меркель порушували й питання економічної допомоги з боку Німеччини Україні, зокрема підтримки Донецької та Луганської областей у контексті відновлення зруйнованої інфраструктури. «Домовлено про фінансову підтримку реформ і констатовано значний успіх української команди в імплементації реформ», — дипломатично зазначив Президент.

Гірка пам’ять

Перебуваючи з робочим візитом у Берліні, Петро Порошенко відвідав Меморіальний комплекс «Концентраційний табір Заксенхаузен», розташований у місті Оранієнбург, та вшанував пам’ять жертв нацизму. Глава держави встановив вінок біля меморіальної дошки, на якій міститься напис: «Тисячам українських в’язнів, які в період 1941—1945 років перебували в полоні у концентраційному таборі Заксенхаузен. Багато з них не пережили нелюдські умови концентраційного табору чи померли після тортур та акцій зі знищення полонених. Ми зберігаємо світлу пам’ять про вас у наших серцях».

Близько двохсот тисяч осіб пройшли через концтабір Заксенхаузен протягом 1936—1945 років, багато з яких були українцями. Понад сто тисяч в’язнів померли від знесилення, хвороб, недоїдання. Тут утримували, зокрема, провідника ОУН Степана Бандеру, який з початку 1942 року до серпня 1944 року перебував у концтаборі Заксенхаузен у бункері «Целленбау» — найсуворішій режимній території табору. З українських в’язнів у концтаборі загинув поет Олег Ольжич. Тут були в’язнями українські націоналісти Тарас Бульба-Боровець, Андрій Мельник, Олег Штуль (Жданович), колишній секретар Української Центральної Ради Євген Онацький, Ярослав Стецько.

Збереження пам’яті про наших славетних земляків неодмінно має слугувати орієнтиром і для нині сущих українців.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»