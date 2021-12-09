Переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна проходили через захищений відеозв’язок і тривали дві години. Приводом для цього віртуального саміту і його головною темою стала ситуація на кордоні України з Росією, біля якого, за даними американської та української сторін, перебуває близько 100 тисяч російських військових, велика кількість бронетехніки й артилерії. У розвідці західних країн і Міністерстві оборони України припускають, що таке стягнення військової сили може свідчити про намір Росії розпочати вторгнення на українську територію.

Дві версії переговорів

Джо Байден та Володимир Путін спілкувалися в закритому режимі, і після завершення переговорів президенти не вийшли до журналістів і не робили жодних заяв. Тому про перебіг переговорів можна було дізнатися лише з лаконічних офіційних заяв на сайті Білого дому та Кремля.

Американська сторона повідомила, що президент Байден висловив глибоке занепокоєння США і європейських союзників із приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив про великі економічні та інші заходи у разі воєнної ескалації в Україні. Трохи інші акценти розставила пресслужба Кремля. Там повідомили, що переговори «мали відвертий і діловий характер», і наголосили, що їхньою головною темою стала «проблематика, пов’язана із внутрішньоукраїнською кризою, і брак прогресу у виконанні мінських домовленостей». У Путіна визнали, що американський президент «акцентував нібито загрозливий характер пересування російських військ поблизу українських кордонів і окреслив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати в разі подальшої ескалації ситуації».

У Києві чекають на телефонну розмову Президента Володимира Зеленського із Джо Байденом, яка має відбутися сьогодні. Як повідомив прессекретар нашого Президента Сергій Никифоров, реакція Офісу Президента буде лише після цього особистого спілкування.

«Публічні комюніке не віддзеркалюють двох годин розмови, тому все йтиме своєю чергою, і вже коли отримаємо інформацію з перших вуст, а не з комюніке чи через ЗМІ, тоді й реагуватимемо», — сказав Сергій Никифоров.

Ще до початку цих переговорів Москва й Вашингтон відверто оприлюднили свої позиції щодо причин і наслідків ситуації на українсько-російському кордоні. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що це Україна нарощує військові сили, «щоб силою повернути Донбас», і в цьому їй допомагає НАТО. А президент Путін оголосив, що поширення впливу НАТО на територію України — то червона лінія для Росії, і зажадав «конкретних домовленостей, які унеможливлюють просування НАТО на схід». У відповідь на ці вимоги Росії Джо Байден сказав, що США не приймає нічиїх червоних ліній, пообіцявши, що на Москву чекатимуть найжорсткіші санкції з можливих, якщо вона розпочне вторгнення в Україну.

Росія не має права на ультиматум

Експерти не плекали особливих надій, що телефонна розмова Байдена й Путіна матиме наслідком якісь дипломатичні прориви чи сенсації. Надто очевидно те, що позиції сторін відрізняються принципово, а істотних передумов для якогось просування вперед не було. Як США нічого не можуть обіцяти Росії щодо нерозширення НАТО на схід, так само Путін не даватиме жодних обіцянок відвести свої війська від українського кордону. Тож головним підсумком розмови стало те, що президенти США і Росії, спілкуючись віч-на-віч, ще раз повідомили одне одному свої позиції.

Для України це була позитивна зустріч, бо Джо Байден заявив про підтримку нашої країни і можливі санкції, якщо Росія продовжуватиме ескалацію. Ця розмова мала символічне значення. Адже Путін, демонструючи намір можливої агресії проти України, тестував Захід. У відповідь Захід спромігся об’єднатися і виробити спільну позицію. І спілкуючись із російським президентом, Байден говорив з ним не лише як лідер США, а як представник усього західного світу. Оскільки перед розмовою з російським президентом він провів консультації з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії. Це був потужний меседж Москві, адже стратегія Путіна полягає у роз’єднанні західного світу. Натомість він побачив, що цей світ чи не вперше об’єднався саме довкола України. Під час переговорів Джо Байден дав чітко зрозуміти, що США не сприймають і не сприймуть жодних червоних ліній Росії щодо нерозширення НАТО, зокрема як і вимогу якихось письмових гарантій.

Чи буде вторгнення?

До телефонної розмови Байдена з Путіним чимало експертів критично оцінювали те, що українське питання вирішуватимуть президенти США та Росії без участі України. Адже Київ не раз оприлюднював свій зовнішньополітичний принцип: «Нічого про Україну без України». Та з іншого боку, знайти зраду тут складно. Адже до цієї зустрічі й після неї Київ і Вашингтон вели і ведуть дуже чітку координацію переговорних позицій, чого, між іншим, не спостерігалося в перші пів року президентства Байдена. Та й головне побоювання полягає не в тому, щоб про Україну говорили без України, а в тому, щоб жодних рішень про Україну не ухвалювали без України. А судячи з наявної інформації, таких рішень під час зустрічі не ухвалювали. Українські та західні дипломати, з якими поспілкувався «УК», називають нормальною дипломатичною практикою обговорення ситуації в третіх країнах без присутності їхніх представників.

Основним приводом для розмови президентів Байдена й Путіна були нібито наміри Росії напасти на Україну. То чи зупинила ця телефонна розмова потенційне вторгнення? Поки що висновки робити складно. Вочевидь, відкидати таку ймовірність не можна, адже світ і Україна мають справу з Росією, недемократичною країною, в якій у таких ситуаціях запобіжники не працюють нормально. А всі рішення ухвалює одна людина, в адекватності якої є великі підстави сумніватися.

Експерти припускають, що все стане зрозуміло найближчими днями чи тижнями й радять стежити за риторикою російських прокремлівських ЗМІ. Якщо вони продовжуватимуть активне нагнітання теми загрози з боку України, на яку Росія нібито буде змушена реагувати, то це означатиме, що головної мети спілкування Байден — Путін досягнуто не було.