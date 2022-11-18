«Урядовий кур’єр» аналізує дії банків, які значно збільшили ставки за вкладами і позиками для населення та бізнесу

Нещодавно деякі банки почали підвищувати відсоткові ставки за депозитами та кредитами для населення і бізнесу. Ці показники, особливо за вкладами, порівняно з довоєнними тепер стали відчутно більшими.

«Урядовий кур’єр» вирішив з’ясувати причини і наслідки такого пожвавлення.

Першими з-поміж фінустанов, у яких експерти помітили зростання відсотків за вкладами населення, стали ПУМБ, «Альфа-банк», Таскомбанк та Укргазбанк. Деякі з них зробили це для строкових і безстрокових депозитів.

ПУМБ підвищив ставки на всі види вкладів, крім безстрокових. Якщо взяти за критерій гривневий вклад на рік, то спостерігаємо підвищення ставки депозиту в період із 5 вересня по 14 листопада з 12 до 16%. Якщо взяти вклад на три місяці, то також спостерігаємо підвищення відсоткової ставки з 10 до 13%. Ставку в ПУМБ було також збільшено на строкові депозити тривалістю шість і дев’ять місяців.

«Зростання ставок депозитів в «Альфа-банку» відбулося на початку осені, зокрема відсотки за строковими вкладами терміном на три місяці зросли з 11,5 до 13,5%. Відсотки за строковими вкладами терміном на 12 місяців після різкого зростання в серпні з 8,5 до 15,5% залишаються незмінними. Щодо безстрокових вкладів у частині відсотків, то останнім часом змін не було», — зазначає заступник голови правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва Вікторія Тютюнникова.

У періоді з 3 жовтня по 14 листопада у Таскомбанку спостерігаємо підвищення ставки гривневих вкладів на 12, дев’ять та шість місяців із 14 до 16%. Відсоткова ставка на депозити у гривнях строком на три місяці не збільшилася, залишившись на рівні 13%. Відсоткову ставку за безстроковими депозитами у гривнях також не було підвищено.

Зростання — це ринковий тренд

Які причини підняття ставок за депозитами для населення?

«Бачимо, що монетарна політика Нацбанку України, який на початку червня різко підвищив облікову ставку, має вплив, хоч і трохи обмежений, на рівень відсоткових ставок на ринку. Їхнє зростання — ринковий тренд і наслідок посилення регулятором монетарної політики, а не волюнтаризм окремих банків», — вважає голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Як бачимо, ставки за короткими депозитами поки що демонструють кращу динаміку до зростання, ніж інші види вкладів. Але банки не хочуть фіксувати високі дохідності за вкладами на великі терміни, що теж можна вважати до волі цікавим. На думку Івана Нікітченка, директора Crane IP Law Firm, фінустанови, напевне, роблять це, очікуючи, що ставки за вкладами вже навесні — влітку наступного року почнуть знижуватися. Проте експерт заявляє, що нині в умовах війни в банків немає великих проблем з ліквідністю.

Інші банки, що становлять більшість, у період із жовтня по листопад 2022 року не корегували відсоткові ставки за довгостроковими депозитами ні в бік збільшення, ні в бік зменшення. Тому нині не можна виокремити якийсь єдиний вектор встановлення відсоткових ставок на депозити. Поза тим, зростання ставок за депозитами залежить від певних чинників, що часто діють сукупно.

«Варто враховувати розмір банків, оскільки малі фінустанови, як правило, пропонують привабливіші відсотки, щоб залучити якомога більше вкладників. Окрім того, враховуємо ліквідність банків, що також впливає на відсоткові ставки. Тож не можна передбачити, чи точно зростуть відсотки за депозитами, оскільки це залежить від зовнішніх обставин та внутрішніх рішень самого банку, що реалізують його стратегію, зокрема й у частині ставок», — резюмує Вікторія Тютюнникова.

Люди пішли до фінустанов

Як відреагувало на таке підвищення населення? Чи є вже якісь певні статистичні дані щодо зростання обсягів депозитів?

В Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва вважають, що підвищення ставки за депозитами в окремих банках заохочує населення до депозитних вкладень. Нових статистичних даних за осінь 2022 року поки що немає, проте влітку вклади населення в банках зросли на 17,4%.

«Статистика НБУ за дев’ять місяців 2022 року демонструє зростання обсягу строкових гривневих вкладів населення, починаючи з серпня (на 1,3 мільярда гривень, або з 179,3 мільярда до 180,6 мільярда гривень із 1 липня по 1 жовтня). У жовтні, за оперативними даними Нацбанку України, ця тенденція тривала. Кошти населення в банках зростали ще з березня, проте до серпня це відбувалося за рахунок коштів до запитання, поточних рахунків і вкладів до запитання», — вважає Олена Коробкова.

Системні причини

Відомо, що банки почали підвищувати і ставки за кредитами для населення та бізнесу. Які тут причини?

Зростання ставок за депозитами та ставок НБУ, а також збільшення ризиків в економіці веде до зростання цих показників за кредитами. Знижується і кількість платоспроможних клієнтів для отримання кредитів, та й самі клієнти беруть їх менше через зростання ризиків.

«За даними НБУ, зменшення обсягу виданих кредитів населенню фіксують з березня. У сегменті кредитів для бізнесу було деяке пожвавлення із квітня, що пов’язано переважно з посівною, а з вересня відбулося зниження обсягів виданих кредитів і для бізнесу», — каже Іван Нікітченко.

Вікторія Тютюнникова ширше дивиться на цю проблему і зазначає, що на кредитування впливають певні обставини, які системно призводять до його подорожчання.

«По-перше, це продовження бойових дій на території України. По-друге, значне зростання рівня інфляції з одночасною девальвацією національної валюти. По-третє, збільшення відсоткових показників рефінансування для банків, що призводить до зростання вартості коштів для самих фінустанов. Вважаємо, що найбільшу роль у підвищенні ставок кредитування для населення та бізнесу відіграло підвищення облікової ставки НБУ влітку 2022 року», — коментує Вікторія Тютюнникова.

Чи братиме бізнес кредити за умов такого підвищення?

Хай би там як, за словами Олени Коробкової, бізнес продовжує кредитуватися в банках. Однак вона переконана, що загальна ситуація в економіці, частина якої — зростання відсоткових ставок, дається взнаки: загальний портфель банківських кредитів цього року має тенденцію до скорочення.

Такої самої думки і Вікторія Тютюнникова. Вона додає, що є цікаві далеко не поодинокі випадки надання кредитів на відкриття власної справи абсолютним новачкам. Однак наголошує, що такі факти, як зазначення в договорах між банками та клієнтами плаваючої ставки, яку прив’язують до значення облікової ставки Нацбанку, — чинник, який відштовхує потенційних кредитоотримувачів.

Тож, напевне, банки неохоче видаватимуть багато кредитів, адже нині складно прогнозувати фінансові потоки більшості підприємств.