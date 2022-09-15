ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ
13 вересня 2022 року № 98
«Про визнання обраним народним депутатом України Сівіріна О.С. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі»
Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Сівірін Олексій Станіславович, 1994 року народження, освіта вища, старший бізнес-аналітик, ТОВ «МакКінзі і Компанія Україна», проживає в місті Києві, член Політичної Партії «ГОЛОС», включений до виборчого списку Політичної Партії «ГОЛОС» під № 21.